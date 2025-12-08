«Грузинская мечта» готовится вновь ужесточить правила проведения собраний и манифестаций. Об этом стало известно на заседании бюро парламента.

Изменения, по информации СМИ, вносятся в закон «О собраниях и манифестациях» и Кодекс об административных правонарушениях, а парламент рассмотрит их ускоренно.

Согласно законопроекту, организаторы будут обязаны заранее уведомлять государственные органы, если мероприятие планируется на «местах движения людей». Если акция создаёт угрозу общественной безопасности, нарушает порядок, мешает работе учреждений и организаций или движению транспорта и людей, власти смогут предложить «альтернативное место, время или маршрут».

Несоблюдение этих указаний будет влечь ответственность — какой именно, пока не сообщается. Кроме того, согласно аннотации заседания бюро, законопроект регулирует вопросы, «связанные с прекращением собраний и манифестаций».

Напомним, что «Грузинская мечта» несколько раз ужесточала антимитинговое законодательство, чтобы помешать проведению антиправительственных акций, которые продолжаются уже более года. После введения уголовной ответственности за повторное нарушение закона, в частности за «искусственное перекрытие дороги», власти не позволяют участникам акций перекрывать проспект Руставели. Те, однако, нашли альтернативную форму протеста, проводя в центре Тбилиси ежедневные шествия.