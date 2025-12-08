Стрельба на территории Новоафонского монастыря: подозреваемый задержан

Абхазские СМИ сообщили о задержании жителя Очамчирского района Ираклия Багателия, находившегося в розыске по делу о стрельбе на территории Новоафонского монастыря. В результате инцидента был ранен человек.
По информации правоохранительных органов, Багателия задержали в Сухуми 7 декабря и доставили в изолятор временного содержания гудаутской милиции.
Ираклий Багателия вместе с братом Дауром проходил в качестве подозреваемого по делу о повреждении липы, «духовного символа Абхазии», в селе Лыхны в апреле 2023 года. Уголовное дело было передано в суд для рассмотрения по существу, однако до вынесения приговора Багателия попал под амнистию в честь 30-летия победы в грузино-абхазской войне.
Глава Священной митрополии Абхазии, архимандрит Дорофей (Дбар), тогда рассказывал о возможной причастности к повреждению липы «православного священника, приехавшего в Абхазию из Донецка». Этот пост вызвал возмущение Багателия, после чего в 2024 году, в здании Абхазского государственного университета, он напал на митрополита Дорофея. Багателия тогда задержали, однако, вероятно, он вскоре вновь оказался на свободе.
Напомним, что на фоне церковного раскола в самопровозглашённой республике Абхазская православная церковь требует от архимандрита Дорофея (Дбар) покинуть территорию Новоафонского монастыря.
- Грузинская православная церковь (ГПЦ) считает Абхазию частью своей канонической территории, таковой ее признают все православные церкви, включая Московский патриархат. Священнослужители ГПЦ после грузино-абхазского вооруженного конфликта 1992-1993 годов не имеют доступа на территорию Абхазии. Единственным священником, рукоположенным в иереи Грузинской церковью и не запрещенным в служении, является иерей Виссарион (Аплиа), который после войны возглавил Сухумо-Пицундскую епархию, позже зарегистрированную властями самопровозглашенной республики в качестве Абхазской православной церкви. Архиереем Абхазской церкви сам иерей Виссарион называет Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
- В Абхазии также зарегистрирована другая православная организация – Священная митрополия Абхазия с центром в Новом Афоне. Создание СМА стало реакцией на попытку Русской православной церкви назначить своего настоятеля Новоафонского монастыря из России. Монахи монастыря во главе с архимандритом Дорофеем (Дбар) считают церковный вопрос Абхазии неурегулированным и от имени верующих обращаются к Константинопольскому патриарху с просьбой разрешить его на межправославной комиссии.
- В Грузии в качестве временной меры рассматривался вопрос о временной передаче Абхазии в окормление Константинопольскому патриарху. С такой идеей выступал экс-министр по примирению и гражданскому равноправию Паата Закареишвили. Однако ГПЦ отвергла этот вариант, так как в своей церковной внешней политике чаще становится на сторону Московского патриархата.
- Между двумя православными общинами Абхазии периодически возникает напряжение из-за требования Абхазской православной церкви освободить Новоафонский монастырь и передать его АПЦ.
