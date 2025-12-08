Стрельба на территории Новоафонского монастыря: подозреваемый задержан

Абхазские СМИ сообщили о задержании жителя Очамчирского района Ираклия Багателия, находившегося в розыске по делу о стрельбе на территории Новоафонского монастыря. В результате инцидента был ранен человек.

По информации правоохранительных органов, Багателия задержали в Сухуми 7 декабря и доставили в изолятор временного содержания гудаутской милиции.

Ираклий Багателия вместе с братом Дауром проходил в качестве подозреваемого по делу о повреждении липы, «духовного символа Абхазии», в селе Лыхны в апреле 2023 года. Уголовное дело было передано в суд для рассмотрения по существу, однако до вынесения приговора Багателия попал под амнистию в честь 30-летия победы в грузино-абхазской войне.

Глава Священной митрополии Абхазии, архимандрит Дорофей (Дбар), тогда рассказывал о возможной причастности к повреждению липы «православного священника, приехавшего в Абхазию из Донецка». Этот пост вызвал возмущение Багателия, после чего в 2024 году, в здании Абхазского государственного университета, он напал на митрополита Дорофея. Багателия тогда задержали, однако, вероятно, он вскоре вновь оказался на свободе.

Напомним, что на фоне церковного раскола в самопровозглашённой республике Абхазская православная церковь требует от архимандрита Дорофея (Дбар) покинуть территорию Новоафонского монастыря.





Справка «Эха Кавказа» Грузинская православная церковь (ГПЦ) считает Абхазию частью своей канонической территории, таковой ее признают все православные церкви, включая Московский патриархат. Священнослужители ГПЦ после грузино-абхазского вооруженного конфликта 1992-1993 годов не имеют доступа на территорию Абхазии. Единственным священником, рукоположенным в иереи Грузинской церковью и не запрещенным в служении, является иерей Виссарион (Аплиа), который после войны возглавил Сухумо-Пицундскую епархию, позже зарегистрированную властями самопровозглашенной республики в качестве Абхазской православной церкви. Архиереем Абхазской церкви сам иерей Виссарион называет Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

В Абхазии также зарегистрирована другая православная организация – Священная митрополия Абхазия с центром в Новом Афоне. Создание СМА стало реакцией на попытку Русской православной церкви назначить своего настоятеля Новоафонского монастыря из России. Монахи монастыря во главе с архимандритом Дорофеем (Дбар) считают церковный вопрос Абхазии неурегулированным и от имени верующих обращаются к Константинопольскому патриарху с просьбой разрешить его на межправославной комиссии.

В Грузии в качестве временной меры рассматривался вопрос о временной передаче Абхазии в окормление Константинопольскому патриарху. С такой идеей выступал экс-министр по примирению и гражданскому равноправию Паата Закареишвили. Однако ГПЦ отвергла этот вариант, так как в своей церковной внешней политике чаще становится на сторону Московского патриархата.

Между двумя православными общинами Абхазии периодически возникает напряжение из-за требования Абхазской православной церкви освободить Новоафонский монастырь и передать его АПЦ.



