Зеленский демонстрирует «надуманный имидж борца против оккупантов» – абхазский МИД

В МИД самопровозглашенной республики Абхазия прокомментировали визит президента Украины Владимира Зеленского к де-факто границе по реке Ингури.

В абхазском ведомстве цитируют СМИ, сообщившие о том, что Зеленский «ознакомился с ситуацией в сфере безопасности на границе с временно оккупированной Автономной Республикой Абхазией» и выразил озабоченность тем, что «в Абхазии наращивается военное присутствие России, нарушаются права человека». Зеленский также подчеркнул, что Украина и Грузия едины в своих намерениях по возвращению временно оккупированных территорий на площадках ведущих международных и региональных организаций.

«Вряд ли следует искать какую-то логику или здравый смысл в данной инициативе команды Зеленского, если только не принимать во внимание желание украинского лидера продемонстрировать своим избирателям надуманный имидж «борца против оккупантов». Или Зеленский всерьез решил поделиться с властями Грузии своими рецептами урегулирования и налаживания ситуации в сфере безопасности?» – говорится в заявлении абхазского МИДа.

В Сухуми говорят, что российское военное присутствие в Абхазии «регулируется двусторонними абхазо-российскими соглашениями, не противоречит международному праву и никак не затрагивает территорию Грузии – не говоря уже об Украине».

«Что имел в виду президент Украины, говоря о нарушениях прав человека, видимо так и останется загадкой», – считают в Сухуми.

Абхазские власти обвиняют Зеленского в «откровенно провокационной политике в отношении республик Донбасса». Это, по их мнению, особенно ярко проявилось весной текущего года, когда «Киевом была предпринята сознательная попытка спровоцировать военные действия на юго-востоке».

В Сухуми говорят, что действия Киева показывают, каких подходов к урегулированию конфликтов придерживается команда Зеленского.

«Нужно ли объяснять, что попытки применить такую тактику в ситуации с Республикой Абхазия совершенно неприемлемы и будут жестко пресекаться?» – сказано в заявлении.

«Руководителям Украины, как и их грузинским коллегам, следовало бы помнить, что ставка на конфронтацию не имеет шансов на успех. Не имеют перспектив и попытки ревизии достигнутых договоренностей, а также блокирование согласованных решений. Без отказа от реваншизма и признания существующих политических реалий невозможно запустить процесс полномасштабного урегулирования. Все прочие политические маневры, какими бы благими намерениями они ни обосновывались, представляют собой не более чем попытки уклониться от решения проблемы», – заявляют в абхазском МИДе.