Кутаисская база авиакомпании Wizz Air возобновит работу с 1 июля

База авиакомпании Wizz Air возвращается в международный аэропорт Кутаиси с 1 июля текущего года. Об этом сообщили в министерстве экономики Грузии.

По информации ведомства, Wizz Air возобновит рейсы из Кутаиси в Милан (Италия), Прагу (Чехия), Афины и Салоники (Греция), Ларнаку (Кипр) и Мемминген (Германия).

Учитывая эпидемиологическую обстановку и действующие в европейских странах ограничения, на первом этапе рейсы будут выполняться один раз в неделю, пояснила министр экономики Натия Турнава.

Ранее Wizz Air возобновила рейсы в Кутаиси, однако грузинская база авиакомпании оставалась закрытой.

Сейчас на сайте авиакомпании доступны июльские билеты из Кутаиси в Дортмунд (Германия), Вильнюс (Литва), Будапешт (Венгрия), Гданьск, Варшаву, Вроцлав и Катовице (Польша).

До пандемии компания выполняла несколько десятков рейсов в разные города Европы.