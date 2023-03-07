Лукашенко назвал Зеленского «просто гнидой»

В Минске задержан участник белорусских чемпионатов по стрельбе. Причина задержания неизвестна, но родственники полагают, что это может быть связано с попыткой подрыва российского военного самолёта А-50 на аэродроме Мачулищи, сообщает правозащитный центр «Весна». Имя задержанного не называется.

На днях белорусские правозащитники рассказали, что по делу о взрывах в Мачулищах сотрудники КГБ провели массовые обыски у жителей Минска, которых преследовали по административно-политическим статьям с 2020 по 2023 годы. Многих после обыска увезли в следственный изолятор КГБ. «Весна» известно не менее десятка таких случаев.

Кроме того, сегодня Александр Лукашенко заявил о задержании «террориста украинских спецслужб» и его «пособников», которые, по данным белорусских властей, причастны к попытке диверсии на аэродроме. По словам Лукашенко, «операцию против Беларуси» готовили Служба безопасности Украины и ЦРУ США. Подробности он не привёл.

Лукашенко отметил, что задержанный – уроженец Кривого Рога с гражданством России и Украины, который жил в Крыму.

«Он был завербован спецслужбой Украины в 2014, вроде, году. Айтишник или хорошо разбирающийся в IT-технологиях. Готовился для совершения террористических актов», — сообщил Лукашенко на церемонии вручения наград высшему офицерскому составу. Имя подозреваемого в диверсии не называется.

Кроме того, Лукашенко назвал президента Украины Владимира Зеленского «просто гнидой».

«Я еще как-то думал, что Украине нужен мир, что Зеленский болеет за свой народ. Президент Зеленский — просто гнида. Просто гнида! Такие операции не проводятся без согласования с руководителем страны и главнокомандующим», — высказался белорусский авторитарный лидер.

26 февраля белорусское оппозиционное движение BYPOL, созданное бывшими сотрудниками силовых структур, сообщило, что атаковало российский самолёт дронами на аэродроме Мачулищи в 12 километрах от Минска и сумело повредить его.

Власти сначала не комментировали сообщение, а потом показали видео с самолётом в воздухе, дав понять, что сообщение о повреждениях ложное. Позднее стало известно, что борт вылетел в Таганрог на ремонт.

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