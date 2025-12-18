Президент Литвы: «Прискорбно видеть, что Грузия не приближается, а отдаляется от ЕС»

Перед началом саммита Европейского союза в Брюсселе президент Литвы Гитанас Науседа прокомментировал ситуацию в Грузии, выразив обеспокоенность последними политическими событиями в стране.

По его словам, в Литве с сочувствием относятся к происходящему в Грузии, несмотря на географическую удаленность стран.

«К сожалению, то, что происходит в Грузии, не соответствует европейскому пониманию демократии и демократических правил. Я немного расстроен последними событиями в Грузии, потому что в моей стране к происходящему относятся с большим сочувствием. Хотя Грузия находится далеко от Литвы, у нас очень тесные связи – эмоциональные, исторические, традиционные, – и прискорбно видеть, что Грузия не приближается, а, напротив, отдаляется от Европейского союза, пока не осознает, что правила демократии, права человека и верховенство права должны соблюдаться. Я думаю, что ситуация будет очень сложной, и это станет разочарованием для грузинского народа, который ожидает, что страна сделает смелый прогресс на пути к Европейскому союзу», – сказал он.

Ранее председательство Совета Европейского союза (Дания) опубликовало выводы Совета ЕС по расширению ЕС, включая положение о Грузии. Документ не был принят из‑за того, что Венгрия заблокировала его согласование. Совет ЕС, за исключением Венгрии, призывает Грузию «освободить всех незаконно задержанных», «отменить репрессивное законодательство» и «немедленно выполнить критерии либерализации визового режима».