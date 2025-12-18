«От победы зависит наше будущее» – Гаглоев посетил «зону СВО»

Президент самопровозглашённой республики Южная Осетия Алан Гаглоев посетил зону т.н. СВО, то есть российского вторжения в Украину, и встретился с югоосетинскими бойцами.

Как пишет агентство «Рес» со ссылкой на пресс-секретаря Гаглоева Наталью Босикову, югоосетинский лидер доставил бойцам гуманитарный груз, «который поможет в повседневных задачах на линии фронта».

Гаглоева в поездке сопровождали начальник Государственной службы охраны Андрей Кочиев, заместитель министра обороны Инал Сабанов, заместитель председателя КГБ Александр Туаев, командир ОМОН МВД Алим Габараев, а также представители Гаглоева «в зоне СВО» Алан Плиев и Сармат Чочиев.

Югоосетинский лидер «внимательно выслушал пожелания и проблемы бойцов, заверив их в своей неизменной поддержке и готовности оперативно реагировать на все запросы».

По его словам, каждый из бойцов «успешно выполняет задачи, поставленные Владимиром Путиным в начале специальной военной операции».

«От выполнения поставленных задач и победы зависит наше общее будущее. Республика Южная Осетия была, есть и будет с нашей общей большой Родиной – Российской Федерацией, с вами рядом. Мы гордимся вами и не сомневаемся, что победа будет за нами», – сказал Алан Гаглоев.

Бойцы из самопровозглашённых республик Абхазия и Южная Осетия активно участвуют в боевых действиях на стороне России. Среди них есть десятки погибших, однако точное число не называется.

Бывший югоосетинский лидер Анатолий Бибилов в 2023 году заявлял, что более 1100 добровольцев из Южной Осетии принимают участие в российском вторжении в Украину в составе вооружённых сил и добровольческого штурмового корпуса «Экспедиционный».