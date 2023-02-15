В Южной Осетии с 1 июля повысят тарифы на газ и свет

Правительство самопровозглашенной республики Южная Осетия внесло изменения в постановление о тарифах на жилищно-коммунальные услуги. Как пишет агентство «Рес», вопрос на рассмотрение Кабмина вынес министр экономического развития Дзамболат Тадтаев.

Он заявил, что российские ресурсоснабжающие организации увеличили отпускную цену для Южной Осетии на электричество и газ.

«Для населения увеличение тарифов произойдет с первого июля 2023 года. Принимая данное постановление, выполняется поручение президента о том, чтобы в зимнее время увеличение тарифов не коснулось населения», – сказал Тадтаев.

Он сообщил, что повышение отпускной цены на 1 кВт электроэнергии составит 30 копеек.

«С 2.5 рублей увеличивается отпускная цена до 2.8 рублей. Далее ресурсоснабжающие организации проводят все необходимые процедуры по составлению тарифного дела и включения, в том числе текущего содержания предприятия, в отпускной тариф», – сказал Тадтаев.

Югоосетинские власти предложили установить экономически обоснованный тариф на уровне 4.23 рублей с 1 марта 2023 года.

«До этого мы утверждали экономически обоснованный тариф на уровне 3.87 рублей, удорожание идет в размере 36 копеек», – пояснил он.

Тадтаев отметил, что в связи с увеличением экономически обоснованного тарифа по электроэнергии приходится увеличить отпускной тариф и для населения.

«Это для населения, которое обеспечено природным газом, то есть преимущественно для тех, кто проживает в Цхинвале и частично поселке Дзау. Для них отпускной тариф составит 3 рубля 36 копеек. Ранее отпускной тариф по этой категории составлял 3 рубля», – отметил Тадтаев.

Говоря о категории населения, не обеспеченной природным газом, Тадтаев подчеркнул, что для них ранее был установлен отпускной тариф в размере 2.37 рублей, который поднимется до 2.65 рублей.

«Тарифы для населения увеличиваются с инфляционной поправкой 11, 9 процентов», – сказал глава югоосетинского ведомства.

По его словам, аналогичная ситуация и с природным газом, которая поставляется в Южную Осетию.

«Экономически обоснованный тариф с первого марта составит 6.33 рублей, до этого мы утверждали 5.9 рублей. Для населения отпускной тариф увеличивается с 4.51 до 5.05 рублей. Для населения это увеличение произойдет с первого июля 2023 года», – отметил Тадтаев.