Аджинджуха – это «она»

На днях в Рунете «сошла лавина» (до тридцати) однотипных сообщений СМИ, в основе которых лежали результаты опроса пользователей социальных сетей российским сервисом бронирования жилья для отдыха Tvill.ru, в котором выяснялось, какие сладости представляются российским туристам, ездившим по России и Абхазии, самыми вкусными. При этом в заголовки публикаций СМИ, выходящие в разных краях, по понятным причинам выносили названия тех сладостей, которые представляют именно этот край (страну, регион) независимо от того, какое место в получившемся рейтинге те заняли. Ну, тульское издание, к примеру, упомянуло в заголовке тульский пряник…

Жителям Абхазии, конечно, было приятно узнать, что первое место в этом рейтинге разделили абхазская аджинджуха и крымская нуга. Национальные сладости из Абхазии и Крыма собрали по 18,18% голосов. Правда, можно поспорить, является ли нуга (обжаренные орехи в меду) крымским национальным лакомством – оно, скорее, интернациональное, распространено, в частности, во всей Южной Европе. Аджинджуху тоже делают не только у нас; больше того, в России ее, в основном, знают под грузинским названием «чурчхела», поэтому нет ничего удивительного, что во всех сообщениях российских изданий на названную тему она так и фигурировала, и только наше местное использовало абхазское название. Кстати, на русском языке это слово пишут и как «аджинджух», и как «аджинджуха», но филологи считают, что правильней второй вариант.

А знатоки абхазской кухни так описывают процесс приготовления этого лакомства. Основу аджинджухи составляют орехи, которые покрываются несколькими слоями виноградного сока. Для приготовления ее используется грецкий орех или фундук, свежий виноградный сок и кукурузная мука. Орехи очищают, нанизывают на нитку, сушат в проветриваемом месте. Свежий виноградный сок кипятят, процеживают, потом снова доводят до кипения. В кипящий виноградный сок медленно, постоянно помешивая, засыпают кукурузную муку или манку. Как только виноградный сок загустел, как мед, и начал булькать, нанизанный орех опускается в котел, орех должен хорошенько покрыться этой смесью. Затем уже готовую аджинджуху вывешивают сушиться.

В 10-ТОП самых популярных у российских туристов сладостей попали также чак-чак (15,58%) из Татарстана и мед (10,39%) из Башкирии, марюшки (9%) из Карелии, варенье из шишек, которое можно отведать на Алтае, медовые бобошки из Краснодарского края (по 7,79%), тульские пряники (6,49%), пастила из Коломны (5,19%) и борцоки из Калмыкии (1,3%). Если кто не знает, чак-чак – это мелкие, обжаренные кусочки теста с медом, похожие формой на кедровые орешки, марюшки – лесные ягоды с медом, бобошки и борцоки – обжаренные в масле куски теста разнообразной формы. Примерно так.

Надо сказать, что многие российские туристы, облюбовавшие Абхазию для отдыха, уже привыкли к абхазскому названию – аджинджуха, а вот что касается пирогов или лепешек с сыром, то тут и в самой Абхазии абхазское слово «ачашв» (если попытаться передать его буквами русского алфавита) не очень прижилось в русской речи из-за трудностей произношения для русскоязычных и употребляется, в основном, «хачапур», без «и» на конце. Зато абхазскому слову «аджика», насколько знаю, альтернативы нигде нет, тут мы точно монополисты.

Но если все перечисленное и будет где-то присутствовать на новогодних столах на бескрайних просторах России в виде экзотической добавки, то без мандаринов и апельсинов по сложившейся еще в советские десятилетия традиции там и Новый год не Новый год, как и без салата «оливье».

В Абхазии же экспорт мандаринов – это серьезная статья дохода, как многих семей, так и государства. Нынче здесь неурожай цитрусовых.

«В прошлом году, урожай цитрусовых в Абхазии был очень хорошим, республика экспортировала более 40 тысяч тонн. В этом году сбор все еще продолжается, но урожай по сравнению с прошлым годом хуже в два раза – ожидается более 17 тысяч тонн. По последним данным, за пределы республики уже отправлено более семи тысяч тонн», – сообщил сегодня журналистам председатель Госкомитета по сельскому хозяйству Абхазии Амиран Какалия.

Спад урожая цитрусовых в 2019 году связан с сезонностью – если в один год деревья дают очень хороший урожай, то, как правило, на следующий год он бывает много меньше. Поэтому цитрусоводы, с кем довелось в этом году беседовать, спокойно восприняли нынешний неурожай – главное, мол, это не мраморный клоп или какие-то другие сельхозвредители натворили.

Сегодня утром услышал от знакомого, что якобы на Сухумском центральном рынке продаются аджарские мандарины – крупнее наших, за 80 рублей килограмм. Удивился этому – «Что, у нас уже своих не хватает?» – и решил проверить, когда поехал на рынок за продуктами. Кстати, должен заметить, что торговцы, перемещенные недавно с тротуара улицы Гулиа, идущей вдоль рынка, потихоньку снова стали там обосновываться – не в том, конечно, количестве, как раньше, но… Что касается мандаринов, то цены на них колебались, в основном, в зависимости от «калибра», от 25 до 40-45 рублей. Но встретил и о-очень крупные, где на картонном ценнике было выведено: «Супер-мандарины. 100 рублей». «Это откуда, из Аджарии?» – поинтересовался у продавщицы. Та обиделась: «Почему это? Наши!». Сразу утреннему собеседнику не дозвонился, а потом, уже покинув рынок, услышал от него: те, что он видел, точно были аджарские, ему продавщица сказала, но это было в другом месте рынка, до которого я не дошел.

Если цитрусов в Абхазии уродилось нынче вдвое меньше прошлогоднего, то поспевающих тоже поздней осенью хурмы и фейхоа – наоборот, в 3-4 раза больше. Если в 2018 году в начале декабря было экспортировано всего пять тонн хурмы, то в этом году – 105 тонн. К первым числам декабря из Абхазии в Россию было вывезено 180 тонн фейхоа, что в три с лишним раза больше показателей прошлого года.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия