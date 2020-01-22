Депутаты парламента Армении в окончательном чтении приняли законопроект о «ворах в законе»

Чеченский министр Джамбулат Умаров, комментируя заявление 22-летней жительницы Грозного Аминат Лорсановой о том, что ее пытали родственники за ее гомосексуальность, а во время пыток читали ей Коран, заявил, что такое чтение является «целебным».

«Чтение Корана в определенной обстановке, с определенными беседами действительно входит в терапию традиционной исламской медицины», – сказал Умаров, добавив, что заявление Лорсановой о пытках – «абсурдные новости, которые специально вбрасываются в медиапространство».

Джамбулат Умаров является министром Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации.

Накануне, 21 января, жительница Грозного Аминат Лорсанова пожаловалась в Следственный комитет России на пытки со стороны «близких родственников» за ее гомосексуальность. В заявлении Лорсановой, которая требует возбудить уголовное дело, сказано, что в 2018 году родственники дважды насильно помещали ее в психиатрические стационары в Грозном, в которых она провела в общей сложности пять месяцев. Несколько раз к ней в больницу приходил знакомый семьи, который избивал ее палкой, одновременно читая ей Коран. По словам Лорсановой, знакомый говорил, что таким образом он изгоняет из нее «джинна».

Заявительница также утверждает, что все это происходило на глазах у ее родных, которые спокойно наблюдали за процессом и не реагировали на то, что Лорсанова кричала «от адской боли» и умоляла прекратить пытки. Кроме того, в конце 2018 года один из родственников не менее шести раз насильно вкалывал Лорсановой аминазин. Перед этим, по заявлению жертвы, он надевал на нее наручники, связывал ноги скотчем и заклеивал рот.

В апреле 2019 года Аминат Лорсановой удалось покинуть Чечню. Позже «Российская ЛГБТ-сеть» помогла ей уехать и из России.