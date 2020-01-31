Индекс счастья россиян упал до минимума с 2013 года

Индекс счастья россиян к концу 2019 года снизился до шестилетнего минимума. Об этом свидетельствуют данные глобального опроса международной ассоциации независимых исследовательских агентств Gallup International.

В России счастливыми себя считают 42 процента опрошенных, несчастными — 18 процентов.

Всего в опросе, проведенном в ноябре – декабре 2019 года , участвовало 45 тысяч человек из 46 стран. В России было опрошено полторы тысячи человек из всех регионов. Результаты опроса предоставил "Ведомостям" исследовательский холдинг "Ромир", представляющий Gallup в России.

Индекс счастья рассчитывается как разница между несчастными и счастливыми респондентами. Соответственно, в России он составляет 24 процентных пункта и ровно вдвое меньше мирового уровня.

С 2017 года, когда проводился предыдущий опрос, индекс счастья в России сократился более чем в два раза. Тогда счастливыми себя называли 55 процентов россиян, несчастными — 11 процентов. Индекс счастья россиян впервые превышал среднемировой.

Самый высокий индекс счастья, согласно последнему опросу Gallup, у жителей Колумбии, Индонезии, Эквадора и Казахстана. В этих странах он превышает 80 процентных пунктов.