Новости
Индекс счастья россиян упал до минимума с 2013 года
Индекс счастья россиян к концу 2019 года снизился до шестилетнего минимума. Об этом свидетельствуют данные глобального опроса международной ассоциации независимых исследовательских агентств Gallup International.
В России счастливыми себя считают 42 процента опрошенных, несчастными — 18 процентов.
Всего в опросе, проведенном в ноябре – декабре 2019 года , участвовало 45 тысяч человек из 46 стран. В России было опрошено полторы тысячи человек из всех регионов. Результаты опроса предоставил "Ведомостям" исследовательский холдинг "Ромир", представляющий Gallup в России.
Индекс счастья рассчитывается как разница между несчастными и счастливыми респондентами. Соответственно, в России он составляет 24 процентных пункта и ровно вдвое меньше мирового уровня.
С 2017 года, когда проводился предыдущий опрос, индекс счастья в России сократился более чем в два раза. Тогда счастливыми себя называли 55 процентов россиян, несчастными — 11 процентов. Индекс счастья россиян впервые превышал среднемировой.
Самый высокий индекс счастья, согласно последнему опросу Gallup, у жителей Колумбии, Индонезии, Эквадора и Казахстана. В этих странах он превышает 80 процентных пунктов.
Другие новости дня
Югоосетинские власти разрешили 6-летнему пациенту выехать из Ахалгори
Власти самопровозглашенной республики Южная Осетия разрешили 6-летнему мальчику со сложным заболеванием кожи выехать из Ахалгори. Об этом сообщила глава Комитета информации и печати Мария Котаева.
«Мы на месте не сможем оказать маленькому пациенту высокотехнологичную медицинскую помощь. Несмотря на сложную процедуру пропуска через пункт пересечения «Раздахан», власти Южной Осетии проявили гуманное отношение, так как принимаемые решения по границе не должны усложнять жизнь людей. Ребенку в сопровождении родственников позволили выезд в Грузию к врачам», - сказала Котаева.
24 января пенсионерам из Ахалгори без югоосетинского и российского гражданства впервые с сентября прошлого года дали возможность выехать из района. Пункт пропуска открыт до 6 февраля. В Цхинвали заявили, что пенсионеры смогут выезжать из Ахалгори раз в два месяца.
«Коммерсантъ»: поставки российской электроэнергии в Абхазию начнутся 1 февраля
Поставки российской электроэнергии на территорию самопровозглашенной республики Абхазия начнутся 1 февраля. Об этом «Коммерсанту» сообщили два источника. Речь идёт о поставках электроэнергии из Адлера в Абхазию по ЛЭП «Салхино»
«Абхазии нужно около 250 млн кВт.ч до апреля. Необходимые объемы предоставит «Интер РАО» по «минимальному» тарифу, расходы будут компенсированы из бюджета. В общей сложности РФ может направить на покрытие энергодефицита в Абхазии 500-700 млн руб», - отмечает издание.
По всей территории Абхазии с 27 января введены ограничения на подачу электроэнергии. Причина – критически низкий уровень воды в Джварском водохранилище «Ингури ГЭС». В Сухуми ранее сообщали, что переговоры с российской стороной затянулись.
Рост ВВП Грузии в 2019 году составил 5.2 процента
Рост валового внутреннего продукта (ВВП) Грузии в 2019 году составил 5.2 процента. Об этом сообщила служба статистики Грузии. Это – самый высокий показатель после 2012 года.
В 2012-м экономика Грузии выросла на 6.4%, в 2013-м – на 3.6%, в 2014-м – на 4.4%, в 2015-м – на 3%, в 2016-м – на 2.9%, в 2017-м – на 4.8%, в 2018-м – на 4.8 процента.
При этом, по прогнозу Международного валютного фонда, в 2020 году рост ВВП Грузии составит 4.8 процента.
В Китае от заражения коронавирусом умерли более 200 человек
В Китае, по стоянию на утро 31 января, умерли 213 человек, заболевшие пневмонией, вызванной новым типом коронавируса. Об этом сообщает China Global Television Network. Выздоровел 171 человек.
Коронавирусом в Китае заражены более 9 тысяч человек. Ещё у около 32 тысяч человек подозревают наличие заболевания.
Между тем, как передало агентство Синьхуа, государственное управление контроля над лекарственными средствами КНР одобрило новую продукцию для выявления коронавируса нового типа
Вирус обнаружен уже в 18 странах. Число заразившихся за пределами Китая превысило 100.
30 января Всемирная организация здравоохранения признала распространение коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией международного значения.
Эпидемия началась в конце декабря в китайском городе Ухань в провинции Хубей. Многие страны вывозят оттуда своих граждан и временно приостанавливают выдачу виз китайским туристам. Крупные мировые авиакомпании приостанавливают полёты в КНР. Российские власти распорядились закрыть границу с Китаем на Дальнем Востоке.
В России и Грузии пока не зафиксировано случаев заболевания коронавирусом.
В Грузии исключили наличие коронавируса у подозрительных пациентов
В Грузии исключили наличие коронавируса у подозрительных пациентов. Об этом заявил глава Центра по контролю за заболеваниями Грузии АмиранаГамкрелидзе
По его информации, у двух детей — граждан Китая вчера обнаружили т.н. свиной грипп – H1N1. Проверка была проведена и в отношении двух граждан Грузии, которые ранее посещали Китай. По состоянию на утро, они чувствуют себя хорошо, гриппа и симптомов коронавируса у них нет.
При этом, Грузия на данный момент не имеет лабораторных препаратов и реактивов, необходимых для установления коронавируса, распространенного в Китае. Поэтому, данные пациентов были направлены в лабораторию Роттердама.
Число международных путешественников в Аджарии превысило два миллиона
Число международных путешественников в Аджарии в прошлом году превысило два миллиона. Как сообщает департамент туризма и курортов правительства автономии, это - рекордный показатель.
По сравнению с 2018 годом, рост составил 3.7 процента. Число визитов возросло и в аэропорту Батуми (+7.9%), и на КПП «Сарпи» (+4.5%), и в батумском порту (+17.3%).
Больше всего путешественников регион посетили из соседних стран Грузии. При этом, по данным департамента туризма, значительный рост был зафиксирован из стран Балтии – Латвии (+103%), Эстонии (+67.3%) и Литвы (+59.6%), а также из Германии (+27.7%).
Почти половина россиян считает, что Конституцию меняют под Путина
47 процентов россиян полагают, что предложенные президентом поправки в Конституцию вносятся в интересах самого Владимира Путина, чтобы расширить его полномочия и позволить ему остаться у власти и после 2024 года. Об этом свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", с которыми ознакомились "Ведомости".
44 процента опрошенных заявили, что верят словам президента о том, что поправки нужны для совершенствования управления государством в интересах большинства населения.
При этом, на вопрос социологов о том, слышали ли они что-либо о поправках в Конституцию, 22 процента респондентов заявили, что "хорошо осведомлены", 58 процентов - "что-то слышали", 20 процентов - "слышат первый раз".
Отвечая на вопрос о роли Конституции, чаще всего респонденты (30%) говорили, что документ ни на что не влияет, поскольку мало кто с ней считается. Количество тех, кто так считает, за пять лет выросло на 17 процентных пунктов и стало рекордным с 2005 года. Одновременно резко – с 48 процентов до 27 процентов уменьшилась доля тех, кто полагает, что Конституция гарантирует права и свободы граждан.
- О плане изменить Конституцию России Владимир Путин заявил 15 января в послании Федеральному собранию. В частности, президент предложил установить приоритет российской Конституции над международным законодательством и закрепить в ней статус и роль возрождённого им Госсовета. Оппозиция опасается, что Путин объявил об этой мере для того, чтобы в 2024 году, когда истечёт срок его президентских полномочий, возглавить Госсовет и, таким образом, остаться у власти.
- Одновременно с этим Путин назначил рабочую группу по подготовке поправок в Конституцию, в которую вошли 75 человек. Они уже предложили ввести в основной закон страны больше ста новых пунктов. Среди них – переименование должности президента в "верховного правителя", утверждение православия в качестве основной религии страны, а также закрепление за Россией статуса "державы-победительницы" во Второй мировой войне.
- Законопроект о поправках в Конституцию единогласно приняла в первом чтении Государственная дума России. Второе чтение назначено на 11 февраля, однако не исключён его перенос на более поздний срок.
Константин Гамсахурдия назначен посланником Грузии в Германии
Сын первого президента Грузии Константин Гамсахурдия назначен посланником Грузии в Германии. Об этом сообщает пресс-служба МИД Грузии. В ведомстве отметили, что Гамсахурдия был назначен на эту должность в ноябре 2019 года, при этом был учтен его опыт работы.
Константину Гасахурдия 58 лет, он сын Звиада Гамсахурдия от первого брака. Получил образование в Тбилисском государственном университете, где окончил востоковедческий факультет, а затем аспирантуру Тбилисского института востоковедения. После того, как в январе 1992 года Звиад Гамсахурдия был свергнут, Константин Гамсахурдия уехал в эмиграцию в Швейцарию, где занимался литературной и переводческой деятельностью.
После «революции роз» в Грузии в ноябре 2003 года вернулся на родину и активно занялся политикой - основал и возглавил движение «Свобода», которое приняло участие в парламентских выборах в марте 2004 года, но не преодолело семипроцентный барьер. В ноябре 2007 года принимал участие в оппозиционных митингах, требовавших отставки Михаила Саакашвили. На парламентских выборах в мае 2008 года был избран депутатом парламента Грузии, однако уже 12 июня отказался от депутатского мандата, как и другие депутаты-оппозиционеры.
В сентябре 2009 года парламент Грузии принял поправки к Конституции, которые позволяли ранее отказавшимся от своих мест оппозиционным депутатам восстановить свои депутатские мандаты. Вскоре после этого Константин Гамсахурдия объявил о своем возвращении в парламент, в ноябре 2009 года он возглавил созданную комиссию по расследованию обстоятельств гибели своего отца.
24 июня 2011 года был утвержден на должности постоянного представителя Грузии в расположенных в Женеве двух агентствах ООН - Международном союзе электросвязи и Всемирной метеорологической организации.
ВОЗ объявила международный режим ЧС из-за нового типа коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила международную чрезвычайную ситуацию из-за распространения нового типа коронавируса за пределами Китая. При этом глава организации Тедрос Гебрейесус заявил, что пока нет веских оснований для введения ограничений на международные поездки и торговлю.
Число заразившихся новым коронавирусом за пределами КНР превысило 100 человек. Вирус обнаружен уже в 16 странах. В самом Китае по состоянию на четверг, 30 января, заболели около восьми тысяч человек. 170 заразившихся умерли.
У берегов Италии 30 января оказался временно заблокирован круизный лайнер. Всего на борту судна находятся шесть тысяч пассажиров, включая 67 россиян. Это произошло после того, как у семейной пары из Китая заподозрили коронавирус. Первые анализы дали отрицательные результаты, но для окончательного диагноза медикам нужны еще сутки. Всем пассажирам лайнера запрещено сходить на берег. Информации о порядке высадки пока не поступало.
Эпидемия началась в конце декабря в китайском городе Ухань. Многие страны вывозят оттуда своих граждан и временно приостанавливают выдачу виз китайским туристам. Крупные мировые авиакомпании приостанавливают полеты в Китай. Российские власти распорядились закрыть границу с Китаем на Дальнем Востоке.
В самом Китае остаются закрытыми из-за карантина несколько городов с населением примерно в 60 миллионов жителей. Также ранее стало известно, что заболевание распространилось по всем китайским провинциям.
Специалисты главной государственной китайской лаборатории по диагностике и лечению инфекционных заболеваний заявили, что на тестирование вакцины против вируса понадобится не менее трех месяцев.
«Голос Америки»: США раскрыли личность нового лидера «Исламского государства»
Представители Министерства обороны США утверждают, что раскрыли личность нынешнего лидера террористической группировки «Исламское государство». До настоящего времени он был известен как Абу Ибрагим аль-Хашеми аль-Кураши. Вашингтон считает, что под псевдонимом скрывается Хаджи Абдулла, заявили «Голосу Америки» источники среди американских военных на условиях анонимности.
Хаджи Абдулла был также известен под именем Амир Мохаммед Абдель Рахман аль-Мауля, уточняет собеседник издания. Ранее о нем со ссылкой на источники в спецслужбах писала британская газета The Guardian.
Также еще в конце октября издание Newsweek со ссылкой на источники сообщало о назначении новым лидером боевиков Абдуллы Кардаша, известного также как Хаджи Абдулла аль-Афари.
По данным представителей американской разведки, Абдулла был одним из главных организаторов массового убийства представителей религиозного меньшинства – езидов. Кроме того, ему поручался надзор над некоторыми крупными операциями «Исламского государства».
Абу Бакр аль-Багдади, бывший глава боевиков «Исламского государства», подорвал себя во время операции по его захвату. Ее провели в октябре 2019 года американские спецподразделения в сирийской провинции Идлиб. Группировка признала гибель аль-Багдади и назвала имя нового лидера – Абу Ибрагим аль-Хашеми аль-Кураши. Президент США Дональд Трамп тогда заявил: «Мы точно знаем, кто он такой».
- За информацию, которая позволит поймать аль-Мауля или других высокопоставленных членов «Исламского государства», власти США объявили награду в 5 миллионов долларов.
- Источники Newsweek утверждали, что к моменту ликвидации роль Абу Бакра аль-Багдади в качестве лидера группировки была уже символической.
У госпитализированных в Тбилиси детей из Китая не подтвердился коронавирус
У двух детей в возрасте около 6-7 лет, приехавших в Грузию из Китая, подтвердился вирус гриппа типа А, заявил журналистам директор Инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе. Ранее сообщалось о том, что с горнолыжного курорта Гудаури в Казбеги в инфекционную больницу Тбилиси перевезли девятерых граждан Китая из-за того, что у двоих детей в группе была высокая температура. По словам врачей инфекционной больницы, дети болеют уже третий день, и по сравнению с прошлыми днями их состояние улучшилось, температура начала понижаться.
Туристы прилетели из Китая в Баку 21 января, а 25 января приехали в Грузию. Председатель научного совета Национального центра по контролю заболеваний Паата Имнадзе ранее заявлял, что туристы прибыли из провинции Китая, где вирус не был зарегистрирован, и находится в 1300 километрах от Уханя. Как заявил Имнадзе, хотя вероятность коронавируса в этом случае практически отсутствует, эти лица будут находиться под наблюдением и им будет проведено соответствующее обследование.
Также стало известно, что Грузия на данный момент не имеет лабораторных препаратов и реактивов, необходимых для установления коронавируса – такие материалы есть только у Китая, США и Германии, поэтому установить данный подтип вируса лабораторно в Тбилиси невозможно. Церцвадзе пояснил, что в Грузии специалисты пока ставят диагноз по симптомам – делают рентген, исключают вероятность пневмонии, наблюдают за состоянием пациента: нет ли у него затруднения дыхания, одышки и других признаков, характерных для данного вируса.
Специалист отметил, что в случае подозрения на коронавирус «будет взят материал из дыхательных путей и направлен в лабораторию Лугара для выявления тех возбудителей (это около двадцати возбудителей), которые вызывают подобные синдромы. Если с помощью этого метода не будет установлен ни один известный возбудитель, тогда будет сомнение на то, что это, возможно, случай коронавируса и пациенту сделают все те процедуры, которые предусмотрены по протоколу».
По информации агентства «Новости-Грузия», на данный момент в инфекционной больнице Тбилиси находятся всего три человека: дети-близнецы из Китая и 24-летний гражданин Грузии. Молодой человек работал в Китае и приехал на родину сегодня утром, 30 января. В аэропорту во время проверки у него обнаружили высокую температуру (39 градусов), он также жаловался на боль в горле. Его сразу же направили в инфекционную больницу и поместили в бокс.
Сын первого президента Грузии вышел из комы в турецкой клинике
Врачи в турецкой клинике вывели из искусственной комы сына первого президента Грузии Цотне Гамсахурдия, об этом его брат Константин Гамсахурдия сообщает на своей странице в Facebook. «Врач описывает его состояние как нормальное. Он адекватно воспринимает среду, однако пока не может говорить из-за аппарата искусственного дыхания. Благодарю этих врачей – они действительно сделали все возможное», - пишет Гамсахурдия.
Цотне Гамсахурдия стал жертвой нападения вечером 19 декабря на Гальской улице в центре Тбилиси, сообщает агентство «Новости-Грузия». По словам очевидцев, несколько человек напали на него, когда он вышел из дома. В ходе завязавшейся драки он получил несколько ножевых ранений и удары тупым предметом. В ту же ночь ему были сделаны две сложные операции, после которых он по-прежнему оставался в критическом состоянии. Врачи не исключали, что понадобится и третья операция.
Супруга Гамсахурдия Анна Джабаури рассказала журналистам, что в Грузии находились турецкие врачи, которые оценили состояние Цотне и приняли решение перевезти его в Турцию, где его будут лечить в одной из американских клиник Стамбула. По словам медиков, у Цотне в правой части груди колото-резаные раны, проникающее ранение с повреждением верхней части левого легкого, колото-резаная рана в области левой лопатки, а также четыре ранения в области головы. Его оперировали около семи часов.
Подозреваемые в нападении на сына первого президента Грузии пять человек уже задержаны. Им предъявлено обвинение в попытке умышленного убийства и недонесении о преступлении. Четверым из них - Тато Гарибашвили, Георгию Сологашвили, Петре Купарадзе и Кахе Чхетиани, в качестве меры пресечения избрано заключение под стражу. Пятый обвиняемый в недонесении о преступлении Торнике Кватадзе был освобожден в зале суда. Сологашвили на процессе признал вину и заявил, что нанес ножевые ранения Гамсахурдия после того, как тот без причины ударил его. Этому предшествовало выяснение отношений, которое началось во время застолья.
Каждый третий россиянин хочет, чтобы в 2024 году Путин ушел из политики
33 процента граждан России хотят, чтобы после 2024 года Путин стал пенсионером, частным лицом или просто не занимался публичными сферами деятельности. Такие данные получила редакция «Отрытых медиа», которая в рамках ежемесячного исследования «Левада-центра» сформулировала свой вопрос: «В какой роли вы бы хотели видеть Владимира Путина после окончания его президентского срока?».
Комментируя результаты опроса, директор «Левада-центра» Лев Гудков признался, что для него «стал неожиданностью довольно большой процент людей, желающих отправить Путина в отставку». По его мнению, «видно нарастание усталости» и «ситуация напоминает предпротестные настроения, царившие в 2010-2011 годах».
Вместе с тем видеть Путина президентом России после 2024 года хотят 27 процентов россиян. А число желающих видеть его на том или ином руководящем посту в два раза выше – 55 процентов. Среди должностей были названы «президент Союзного государства России и Беларуси», «председатель правительства», «лидер партии «Единая Россия» и даже «официальный лидер нации и секретарь Совета безопасности» – так называлась должность экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
Отмечается, что особенно популярен Путин у двух групп: самых пожилых, возрастом от 55 лет, и самых молодых – от 18 до 24 лет. Лев Гудков связывает это с тем, что в школах «воспроизводится почти советская риторика» о великой державе, заговоре против России и сильном лидере, многие школьники пропитаны такими клише, но затем они получают высшее образование, начинают работать, заводят семью, приобретают собственный, а не навязанный извне жизненный опыт, и взгляды сильно меняются». Самый низкий уровень популярности Путина у людей от 39 до 55 лет.
Всего на конец января 2020 года деятельность президента России одобряют 68 процентов опрошенных, не одобряют – 31 процент.
В тбилисскую клинику доставили гражданку Грузии, которая посещала Ухань
В тбилисскую инфекционную клинику из аэропорта доставили гражданку Грузии с высокой температурой.
По имеющейся информации, до 19 января она находилась в китайском городе Ухане, после чего направилась в Таиланд, а сегодня вернулась в Грузию через Дубаи.
Врачи зафиксировали у женщины температуру при проверке в аэропорту Тбилиси. Было принято решение доставить её в клинику и провести анализ на наличие коронавируса.
Сегодня же из Гудаури в Тбилиси на обследование перевезли 9 граждан Китая, в том числе двое детей. У нескольких из них – симптомы гриппа и высокая температура. По предварительной информации, коронавируса у них не обнаружили.
СМИ: в Сирии убиты десять мирных граждан во время авианалёта
В сирийской провинции Идлиб при ударах российской авиации убиты не менее десяти мирных граждан, несколько десятков получили ранения. Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu со ссылкой на сирийскую неправительственную организацию "Белые каски". Утверждается, что обстрел произошёл в городе Эриха, в зоне деэскалации конфликта, а среди объектов, которые подверглись атаке, пекарня и госпиталь.
Минобороны России сообщения об авиаударе назвало информационной провокацией.
Эриха расположен между административным центром провинции Идлиб и городом Маарат-эн-Нууман. Вчера контроль над ним установили сирийские правительственные силы. С декабря они ведут крупное наступление на районы вооруженной оппозиции.
Ранее Россия, оказывающая поддержку армии Асада, отвергла обвинения в участии в боевых операциях и причастности к неизбирательным бомбардировкам в Идлибе. В свою очередь ООН заявила, что Россия и Китай заблокировали доставку медицинской помощи на северо-запад Сирии через ряд пропускных пунктов. В результате в Ираке застряли 400 тысяч единиц гуманитарного груза.
С 2014 года борьбу с радикальными исламистами в Сирии ведет международная коалиция во главе с США. Коалиция поддерживает силы сирийской демократической оппозиции. Российская военная кампания в Сирии началась 30 сентября 2015 года. Коалиция неоднократно обвиняла Москву в поддержке режима президента Сирии Башара Асада. Страны Запада обвиняют его в массовых нарушениях прав человека.
Абхазский ЦИК просит депутатов внести изменения в выборное законодательство
Центральная избирательная комиссия самопровозглашенной республики Абхазия направила в парламент перечень спорных вопросов и статей по выборному законодательству. В комиссии считают, что эти вопросы необходимо рассмотреть перед президентскими выборами. Об этом сообщает «Нужная газета».
ЦИК обращает внимание законодателей на пробелы в действующем законе «О выборах президента Республики Абхазия», которые вызывали споры в процессе проведения прошлых выборов.
В частности, предлагается задействовать специалистов для контроля средств избирательных фондов кандидатов, внести уточняющую поправку в статью о подведении итогов повторного голосования, а также обозначить, что кандидат в президенты не может иметь судимость по определенным статьям. В ЦИК считают, что в президенты не должны баллотироваться граждане, больные алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией, хроническими и затяжными психическими расстройствами, а также граждане, находящиеся под следствием или домашним арестом.
ЦИК также указывает на отсутствие некоторых необходимых норм в законодательстве. К примеру, речь идёт об обязательстве проведения бесплатных эфиров с кандидатами в президенты на государственном языке.
Центризбирком также предлагает сократить сроки рассмотрения судом кассационной и надзорной инстанции жалоб на решение об итогах выборов.
Пассажирка, пообещавшая взорвать самолёт S7, задержана
Пассажирка самолёта авиакомпании S7, прилетевшего в Московский аэропорт Домодедово из аннексированного Крыма, заявила после посадки, что может взорвать лайнер. Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу аэропорта.
Позднее стало известно о задержании женщины. По данным источника агентства, она вела себя неадекватно, заблокировала проход между рядами и не подпускала к себе членов экипажа и других пассажиров. Требований она не предъявляла.
По утверждению источника агентства, женщина была пьяна. Самолёт был отогнан на отдельную стоянку. Согласно данным трекера сервиса Flightradar, рейс выполнялся самолётом Аэробус-A321.
В Женеве продолжается встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана
В Женеве продолжается встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана - Зограба Мнацаканяна и Эльмара Мамедъярова. Об этом сообщает пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.
Как она напоминает, встреча проводится при посредничестве и участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ Игоря Попова (Россия), Стефана Висконти (Франция), Эндрю Шофера (США) и личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспшика.
Встреча началась вчера, продлилась около 7 часов и завершилась поздно вечером. Обсуждался широкий круг вопросов, касающихся процесса мирного урегулирования карабахского конфликта.
Переговорам предшествовала встреча Мнацаканяна с сопредседателями Минской группы ОБСЕ.
Предыдущая встреча глав МИД Армении и Азербайджана состоялась в Братиславе 4 декабря. Перед встречей Азербайджан явился с пакетом предложений, а после встречи азербайджанский министр иностранных дел заявил о наличии «плана Лаврова».
Мамедъяров тогда сказал, что обмен мнениями на последних переговорах в Братиславе был достаточно «жестким», стороны представили свои «красные линии», и, тем не менее, по словам главы МИД Азербайджана, переговоры нужно продолжать. «Даже в случае возобновления войны все равно переговорный процесс должен иметь место, так как война не может быть вечной», - заявил он.
Георгий Гахария: кадры с участием брата Левана Изория омерзительны, этому нет никакого оправдания
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария считает омерзительными кадры с участием брата высокопоставленного силовика Левана Изория.
«Те кадры, которые я видел, просто омерзительны. Этому нет никакого оправдания. Если бы это был мой брат, а не Изория, оценка у меня была бы еще хуже. Полицейские - люди, которые носят форму и ежедневно, ценой своего здоровья и собственной жизни заботятся о безопасности членов наших семей и наших гражданах. Еще раз подчеркну - то, что я увидел на этих кадрах, крайне неприемлемо и просто омерзительно», - отметил Гахария.
Речь идёт о задержании в 2014-м году брата высокопоставленного силовика Левана Изория - Вахо Изория. Полицейский Георгий Двалишвили считает, что из-за этого инцидента его преследуют.
Скандальный инцидент прокомментировал и Леван Изория, который уже покинул должность главы Службы внешней разведки Грузии. Он считает, что распространение кадров связано с его назначением на пост посла Грузии в Германии.
Из Гудаури в Тбилиси на обследование перевезли 9 граждан Китая
Из Гудаури в Тбилиси на обследование перевезли 9 граждан Китая, в том числе двое детей. У нескольких из них – симптомы гриппа и высокая температура. Граждан Китая у клиники встретили врачи и журналисты.
В инфекционной больнице Тбилиси уже находится одна гражданка Китая. Но в клинике сообщили, что у неё, по предварительной информации, не коронавирус.
Сегодня же стало известно, что эвакуация граждан Грузии из китайского Уханя планируется на турецком самолёте. В МИД Грузии подтвердили, что с турецкой стороной ведется активная работа по данному вопросу.
По предварительной информации, в Ухане находятся пять граждан Грузии. Одна из них ранее заявила, что против эвакуации.
Новое заявление Сергея Гаврилова: Грузия на пороге превращения в страну-изгоя
Грузия может превратиться в страну-изгоя, считает Председатель Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов.
В интервью «Дума ТВ» он прокомментировал заявления грузинских властей по вопросу допуска российских делегатов на территорию страны.
«На публику для обеспечения своего имиджа президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила именно об отказе от преследования и тюремного заключения сроком до 4 лет для тех, кто приедет в Грузию, в том числе и российских делегаций. Она заявила о всех россиянах. И тут же ее опроверг премьер, который имеет больший силовой ресурс. Понятно, что премьер Гахария больше владеет ситуацией в стране», - сказал Гаврилов.
При этом парламентарий отметил, что не сомневается в желании премьера Грузии сохранить стабильность в стране, однако подчеркнул, что «нельзя удержать стабильность, все время потакая путчистам и заговорщикам, которые хотят сломать грузинскую государственность и разорвать добрые отношения с ее соседями».
«Грузия может превратиться в страну-изгоя, страну, которая не способна принять зарубежных гостей и обеспечить свои международные обязательства, обеспечить права человека и права туристов. Под угрозой также привлечение зарубежных инвестиций. Ни один нормальный бизнесмен не будет инвестировать в экономику Грузии при отсутствии гарантий безопасности для себя и своих инвестиций, потому что в любой момент экстремисты могут выйти на площадь и снести демократию, государство и все остатки суверенитета», - заявил глава думского комитета.
Ранее Гаврилов допустил, что в грузинской политике произошло эпохальное изменение.
«Мы допускаем возможность того, что президент Грузии Саломе Зурабишвили, выполняя свои президентские полномочия, со всей ответственностью и серьезностью заявила о своей позиции. Если это так, это означает эпохальное изменение в грузинской политике, в российско-грузинских отношениях», - подчеркнул он.
Вопрос об участии российской делегации в министериале Совета Европы вновь взволновал грузинское общество после заявления президента Саломе Зурабишвили в ПАСЕ. Грузия обойдет закон об оккупированных территориях, сказала она, и разрешит россиянам приехать.
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что решение относительно визита российской делегации в Тбилиси будет принято в рамках закона.
СБУ: главари грузинской преступной группировки планировали «устранить» конкурентов
Служба безопасности Украины (СБУ) распространила информацию о раскрытом совместно с грузинскими коллегами преступлении – предотвращении двойного заказного убийства.
В ведомстве отмечают, что организаторами преступления были трое представителей криминальных кругов из Украины и Грузии. Они действовали по указанию главарей одной из грузинских преступных группировок, которые планировали «устранить» двух своих грузинских конкурентов.
Через украинского сообщника заказчики подыскали киллера, который согласился выполнить задание за 20 тысяч долларов США. Киллеру передали 4 тысячи долларов в качестве аванса, автомат и взрывчатку для совершения преступления.
В СБУ заявляют, что в Харькове задержан один из организаторов убийства, представитель украинских криминальных кругов. Шевченковским районным судом города Киева ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на шестьдесят дней, без права внесения залога.
О предотвращении заказного убийства двух граждан Грузии сегодня сообщил Контртеррористический центр Службы госбезопасности Грузии. По информации ведомства, планировался взрыв автомобиля при помощи дистанционного устройства.
Грузинские СМИ уточнили, что убить планировали братьев Георгия и Давида Пеикришвили, которые известны в Тбилиси связями с резонансными криминальными инцидентами.
Премьер Израиля встретился с Наамой Иссахар во Внукове
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретился в четверг в московском аэропорту Внуково с помилованной накануне президентом России Владимиром Путиным израильтянкой Наамой Иссахар. Об этом сообщила канцелярия израильского премьера.
Во встрече участвовали также жена Нетаньяху и мать Иссахар.
Владимир Путин подписал прошение о помиловании израильтянки Наамы Иссахар 29 января вечером. Соответствующий указ президента России опубликован на сайте Кремля. Сегодня ФСИН подтвердила её освобождении из колонии в Подмосковье.
Ранее адвокат Иссахар сообщил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху захотел лично забрать её из России. Нетаньяху прибыл в Москву в четверг с кратким визитом для переговоров с президентом России. На встрече в Кремле он лично поблагодарил Владимира Путина за быстрое решение о помиловании осужденной в России израильтянки Наамы Иссахар.
В октябре 2019 года российский суд приговорил Иссахар к семи с половиной годам колонии по обвинению в контрабанде наркотиков. В апреле 25-летняя израильтянка летела из Индии в Тель-Авив с пересадкой в Москве. В её багаже нашли почти 10 граммов гашиша. Иссахар признала факт хранения наркотика, но категорически отвергла обвинение в контрабанде. Она настаивала, что не пересекала границу России.
23 января Путин во время своего официального визита в Израиль встретился с матерью израильтянки. Он обещал учесть её просьбу о помиловании дочери при принятии окончательного решения. В тот же день израильские СМИ сообщили о передаче России права на Александровское подворье в Иерусалиме в обмен на помилование Иссахар. Официального подтверждения этой информации не последовало.
На гендиректора «Мтавари архи» Нику Гварамия напали в здании суда
Гендиректор грузинского телеканала «Мтавари архи» Ника Гварамия подвергся физической атаке в здании суда.
Гварамия в качестве адвоката присутствовал на процессе задержанного по делу приобретения, хранения и ношения оружия Георгия Руруа. Инцидент произошел во время перерыва, когда Гварамия покинул зал судебного заседания.
Полиция вывела с места участников инцидента. Один из них при этом выкрикнул: «Националы убивают».
Самое популярное
-
Самое читаемое
-
Фото и видео
Уважаемые посетители форума "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.