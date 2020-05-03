В Грузии коронавирус подтвердился у беременной женщины

В Первую Университетскую клинику Тбилиси доставили двух беременных женщин с симптомами коронавирусной инфекции, у одной из которых подтвердился COVID-19. Об этом сегодня, 3 мая, журналистам сообщил директор больницы Леван Ратиани. По его словам, накануне к ним также доставили несколько новорожденных детей. У семерых из них коронавирус не подтвердился. Результаты теста еще одного младенца будут известны сегодня.

В настоящее время в Первой Университетской клинике лечится 91 человек. У 70 из них подтвержден коронавирус. Восемь пациентов с COVID-19 остаются в реанимационном отделении больницы, один из них – в критическом состоянии, сообщает агентство «Новости-Грузия».

В Тбилисской инфекционной больнице лечение продолжают 55 инфицированных. У семерых больных тяжелая пневмония. По словам медицинского директора клиники Марины Эзугбая, за два последних дня на лечение они приняли 17 человек.

«Вчера у нас было 57 пациентов, двоих выздоровевших выписали сегодня утром, и они покинули клинику. На данный момент у нас 55 подтвержденных случаев. За два дня прибавилось 17 новых пациентов. Состояние одного из них критическое. У него тяжелая пневмония, он зависит от кислорода. Также случай осложнен тем, что пациент пожилой. У него сахарный диабет и тяжелая гипертония», - сказала Эзугбая.

В тбилисскую клинику имени Вахтанга Бочоришвили помещены 69 пациентов с коронавирусом. В Инфекционной больнице Кутаиси лечение продолжают 12 пациентов с коронавирусом. Один человек ожидает результатов повторного тестирования. В случае отрицательного ответа, его выпишут из клиники на дом.

В батумской клинике «Медальфа» на данном этапе остаются 24 пациента с COVID-19. По словам директора больницы Инги Хозреванидзе, они готовят к выписке двоих человек, вылечившихся от инфекции. Кроме того, врачам удалось стабилизировать состояние 78-летнего мужчины, который несколько дней был подключен к аппарату искусственного дыхания.