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В Грузии коронавирус подтвердился у беременной женщины
В Первую Университетскую клинику Тбилиси доставили двух беременных женщин с симптомами коронавирусной инфекции, у одной из которых подтвердился COVID-19. Об этом сегодня, 3 мая, журналистам сообщил директор больницы Леван Ратиани. По его словам, накануне к ним также доставили несколько новорожденных детей. У семерых из них коронавирус не подтвердился. Результаты теста еще одного младенца будут известны сегодня.
В настоящее время в Первой Университетской клинике лечится 91 человек. У 70 из них подтвержден коронавирус. Восемь пациентов с COVID-19 остаются в реанимационном отделении больницы, один из них – в критическом состоянии, сообщает агентство «Новости-Грузия».
В Тбилисской инфекционной больнице лечение продолжают 55 инфицированных. У семерых больных тяжелая пневмония. По словам медицинского директора клиники Марины Эзугбая, за два последних дня на лечение они приняли 17 человек.
«Вчера у нас было 57 пациентов, двоих выздоровевших выписали сегодня утром, и они покинули клинику. На данный момент у нас 55 подтвержденных случаев. За два дня прибавилось 17 новых пациентов. Состояние одного из них критическое. У него тяжелая пневмония, он зависит от кислорода. Также случай осложнен тем, что пациент пожилой. У него сахарный диабет и тяжелая гипертония», - сказала Эзугбая.
В тбилисскую клинику имени Вахтанга Бочоришвили помещены 69 пациентов с коронавирусом. В Инфекционной больнице Кутаиси лечение продолжают 12 пациентов с коронавирусом. Один человек ожидает результатов повторного тестирования. В случае отрицательного ответа, его выпишут из клиники на дом.
В батумской клинике «Медальфа» на данном этапе остаются 24 пациента с COVID-19. По словам директора больницы Инги Хозреванидзе, они готовят к выписке двоих человек, вылечившихся от инфекции. Кроме того, врачам удалось стабилизировать состояние 78-летнего мужчины, который несколько дней был подключен к аппарату искусственного дыхания.
- Первый случай заражения коронавирусом в Грузии был зафиксирован 26 февраля. К 3 мая по стране коронавирус лабораторно подтвержден у 589 человек. Из них 215 выздоровели, а восемь пациентов скончались. За последние сутки COVID-19 был подтвержден у семи человек, выписали из больниц восемь выздоровевших. В карантине находятся 5 066 человек, а под наблюдением медиков в стационарах – 528.
Другие новости дня
Четверо грузинских моряков с атакованного пиратами в Нигерии судна находятся в безопасности
Четверо грузинских моряков с корабля, атакованного пиратами в Гвинейском заливе, находятся в безопасном месте и процедуры по их возвращению на родину начнутся в ближайшее время. Об этом сегодня, 3 мая, сообщила глава Агентства морского транспорта Минэкономики Грузии Тамар Иоселиани.
По информации ведомства, 30 апреля у берегов Нигерии пираты похитили десять членов экипажа судна, плавающего под флагом Панамы. Девять из них являются гражданами Грузии, а один – гражданином Украины. СМИ уточняют, что атакованный нефтяной танкер принадлежит греческому судовладельцу.
После нападения, на борту судна остались четверо членов экипажа – все граждане Грузии. По словам Иоселиани, в ближайшее время они зайдут в порт Ломе на западе Африки (Республика Того). Грузинская сторона обещает приложить максимум усилий для того, чтобы моряки как можно скорее вернулись домой.
«Напомню, что ротация моряков в мире затруднена. Мы были первой страной, которая в этот период смогла вернуть моряков. Работа продолжается и по вопросу возвращения этих четверых моряков, но процесс требует определенной организации», - подчеркнула Иоселиани.
В агентстве не уточняют, удалось ли установить местонахождение похищенных грузинских моряков. Не разглашаются и другие подробности. Иоселиани отметила, что необходимость подобных мер продиктована соображениями безопасности. Глава ведомства заверила, что власти Грузии и компания-судовладелец активно работают для их освобождения.
- В последние годы Гвинейский залив, простирающийся от Либерии до Камеруна, превратился в одно из самых опасных мест для мирового судоходства в связи с угрозой пиратства и случаями вооруженных ограблений, сообщает агентство «Новости-Грузия». За девять месяцев 2019 года в Гвинейском заливе пираты предприняли попытки нападения на 95 судов, угнано было четыре судна, открыта стрельба по 10.
- Согласно выводам экспертов, самую большую опасность в Гвинейском заливе представляют преступные группировки дельты реки Нигер. Как правило, именно в этот район Нигерии доставляют заложников с захваченных пиратами судов. Обычно заложники проводят в плену в среднем около двух недель, после чего их отпускают на волю за полученный выкуп.
В Киеве приветствовали новую кандидатуру на пост посла США
Министерство иностранных дел Украины приветствовало решение президента США Дональда Трампа, связанное с назначением нового американского посла в Киеве.
Как заявил глава украинского ведомства Дмитрий Кулеба, он приветствует номинирование послом отставного генерала Кейта Дэйтона и с нетерпением ожидает его прибытия. Кулеба добавил, что ранее встречался с Дэйтоном. «Наше взаимодействие всегда было отличным», - подчеркнул глава украинского МИД.
Ранее в Белом доме сообщили, что Трамп определился с кандидатурой посла на Украине, и что он собирается назначить на этот пост Кейта Дэйтона. Сейчас он является высокопоставленным военным советником США по Украине и также возглавляет Центр имени Джорджа Маршалла в Германии. Его кандидатуру на новый пост должен одобрить Сенат, находящийся под контролем республиканцев – однопартийцев Трампа.
Генералу Дэйтону 71 год. В прошлом он работал военным атташе при посольстве США в Москве. Дэйтон – это хороший выборы, потому что он знает о проблемах, стоящих сейчас перед Киевом, заявил в интервью Радио Свободная Европа/Радио Свобода политический аналитик при «Атлантическом Совете» Джон Хербст. По его словам, главное, что будет вызывать беспокойство Дэйтона, это продолжающийся конфликт на востоке Украины и реформы в стране.
Соединенные Штаты не имели посла на Украине с тех пор, как президент Трамп в мае прошлого года досрочно отозвал главу дипломатического представительства Мари Йованович. Дипломат выступала на слушаниях в Конгрессе - в рамках расследования о возможности импичмента Трампа.
Йованович обвиняла людей из окружения президента в кампании по ее дискредитации. Она, в частности, заявляла, что во время работы в Киеве часть украинских политиков была против ее борьбы с коррупцией, и с этими коррумпированными украинскими политиками были «американцы». Трамп по поводу Йованович говорил, что «где бы она ни оказалась, там все шло плохо».
В Армении скончались еще двое пациентов с диагнозом COVID-19
Число случаев коронавируса в Армении за последние сутки увеличилось на 113, в общем составив 2 386. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.
Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 3 мая число выздоровевших пациентов увеличилось на 25 и сейчас составляет 1 035.
Согласно сообщению, за прошедшие сутки в Армении скончались еще двое пациентов с диагнозом COVID-19. Как отметила пресс-секретарь министра здравоохранения Армении Алина Никогосян, скончались 79-летняя женщина и 58-летний мужчина, у которых также были сопутствующие хронические заболевания. В общем, с начала эпидемии коронавируса нового типа, в Армении уже скончались 35 пациентов с диагнозом COVID-19.
По словам Алины Никогосян, также скончался один пациент, у которого был диагностирован коронавирус нового типа, однако смерть этого пациента наступила в результате другого заболевания.
По информации Радио Азатутюн, количество пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, на данный момент в Армении составляет 1312, а из проведенных тестов на коронавирус 24 177 дали отрицательный результат.
Как на своей странице в Facebook сегодня сообщил министр здравоохранения Армении Арсен Торосян, из 2386 случаев коронавируса 320, или 13.4%, выявлены у медицинских работников.
В правительстве Грузии допустили ослабление карантинных ограничений раньше установленного срока
В администрации правительства Грузии допустили, что снятие ограничений, введенных в стране на фоне пандемии коронавируса, произойдет раньше установленного срока, сообщает агентство «Новости-Грузия».
С 21 марта в Грузии действует чрезвычайное положение. Предполагается, что оно будет отменено 22 мая. На прошлой неделе правительство представило план снятия ограничений на экономическую деятельность, который состоит из шести этапов.
«Согласно плану открытия страны, который был представлен на прошлой неделе, между этапами смягчения ограничений предусмотрен двухнедельный интервал, однако все зависит от эпидемиологической ситуации - возможен как более быстрый переход от одного этапа к другому, так и более длительный. Поэтому, конечно же, возможно снятие ограничения раньше этого срока», - сказала глава администрации правительства Грузии Натия Мезвришвили.
Она добавила, что решения правительства напрямую будут зависеть от соблюдения гражданами рекомендаций – социального дистанцирования, ношения масок и так далее. Мезвришвили добавила, что под эпидемиологической ситуацией подразумевается не только число зараженных людей по всей стране, но и тенденция распространения заболевания в отдельных географических регионах. Она также не исключила, что в случае ухудшения эпидситуации, придется снова ввести уже снятые ограничения.
Одновременно, на будущей неделе правительство обсудит вопрос открытия четырех крупных городов – Тбилиси, Батуми, Рустави и Кутаиси, въезд и выезд из которых ограничен с 15 апреля.
Мезвришвили добавила, что на данном этапе правительство Грузии не планирует восстанавливать международные полеты из-за рисков распространения коронавируса, однако рассматривает вопрос допуска внутренних рейсов. Как известно, запрет на регулярное авиасообщение по всем направлениям Грузия установила 21 марта. Предполагается, что он будет действовать до окончания режима ЧП – 22 мая 2020 года.
- Первый случай заражения коронавирусом в Грузии был зафиксирован 26 февраля. К 3 мая по стране коронавирус лабораторно подтвержден у 589 человек. Из них 215 выздоровели, а восемь пациентов скончались.
Оперативный штаб: в России за сутки 10633 новых случая COVID-19
В России за минувшие сутки зафиксировано 10 633 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Умерли за тот же период 58 человек, сообщил в воскресенье Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса. Общее число жертв COVID-19 возросло до 1 280, число заболевших составляет сейчас 134 687 человек.
В Москве за последние сутки выявлено почти 6 тысяч больных коронавирусной инфекцией. Для российской столицы это рекордное значение. До этого максимум был отмечен 2 мая - 5 358 случаев. По данным штаба, умерли в Москве за сутки 34 пациента. Общее число смертельных исходов - 729. Вылечились от коронавируса 7 029 человек.
«По результатам скрининговых исследований различных групп населения, реальное количество заболевших составляет около 2 процентов от общего количества жителей Москвы», - написал накануне, 2 мая, мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте.
По данным Роспотребнадзора, в стране проведено более 4 миллионов 100 тысяч тестов на коронавирус. Цифры по заболевшим COVID-19 в России увеличиваются в последние дни на фоне роста объемов тестирования. Агентство ТАСС назвало этот объем беспрецедентным, отметив, что количество тестов удвоилось менее чем за две недели.
Самочувствие премьер-министра России Михаила Мишустина, который ранее на этой неделе сообщил, что заразился коронавирусом, в целом оценивается как нормальное. Чиновник находится под наблюдением врачей в медучреждении, но продолжает работать, сообщили в правительстве.
- Исполнение обязанностей главы правительства на период болезни Мишустина президент Владимир Путин возложил на первого вице-премьера Андрея Белоусова.
- В России с конца марта введен режим нерабочих дней из-за распространения коронавируса. Его продлили до завершения майских праздников. В большинстве регионов действуют строгие меры изоляции граждан. Некоторые субъекты ввели пропускной и масочный режимы.
В Хурвалети освободили внука и невестку Даты Ванишвили
Задержанные две недели назад властями самопровозглашенной республики Южная Осетия внук и невестка жителя Хурвалети Даты Ванишвили, освобождены.
Проживающие за пределами линии де-факто границы молодые люди были освобождены накануне, 2 мая. Они были отпущены на свободу после прохождения карантинного срока в Цхинвали.
Семье задержанных не пришлось выплачивать штраф в обмен на освобождение. Данную информацию Общественному вещателю подтвердила члены семьи.
Российские военные две недели назад задержали внука и невестку Даты Ванишвили, который проживает по другую сторону колючей проволоки в селе Хурвалети. Они прошли карантинный режим сначала в Ахалгори, а затем в Цхинвали.
Вышедшие из берегов реки повредили дороги на западе Грузии
В результате проливных дождей несколько горных рек в Сачхерском муниципалитете вышли из берегов – в нескольких селах повреждены автомобильные дороги и затоплены сельскохозяйственные угодья. Об этом сообщил губернатор региона Имерети Звиад Шаламберидзе.
Кроме наводнения, села Чаловани, Чала, Корбоули и Мерджеви пострадали от сильного града - побиты посевы и виноградники, повреждены фруктовые деревья. По словам Шаламберидзе, специальная комиссия изучит ущерб, нанесенный стихией.
«В результате проливных дождей в Сачхере несколько горных рек вышли из берегов, повредив в нескольких селах дороги, габионы и затопив угодья. Мы пока не знаем, каким может быть ущерб. Комиссия определит размер ущерба по всему муниципалитету, и мы точно узнаем, какой ущерб стихия нанесла населению Сачхере», - сказал губернатор.
Всего в состав Сачхерского муниципалитета входит 51 село и один город – Сачхере, который является административным центром и расположен на берегу реки Квирила, сообщает агентство «Новости-Грузия».
В Грузии число случаев инфицирования коронавирусом увеличилось до 589
В Грузии число случаев заражения коронавирусом увеличилось еще на 7 и достигло 589. Информация об этом размещена на созданном правительством специальном сайте stopcov.ge.
В режиме карантина находится 5066 человек, а в стационаре под наблюдением – 528 лиц. По этой же информации, 215 из 589 инфицированных уже выздоровели, 8 скончались. Кроме того, из-за рубежа на лечение перевезены 3 гражданина Грузии.
Первый случай заражения коронавирусом в Грузии был зафиксирован 26 февраля. Согласно данным Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья, средний возраст больных составляет 42,3 года. Самому старшему из тех, у кого коронавирус был подтвержден на территории Грузии, 88 лет, а самому младшему – 3 месяца.
Трюдо запретил частное владение боевым оружием в Канаде
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о введении на всей территории Канады запрета на боевое наступательное оружие. Запрет вступил в силу немедленно. Одобрение парламента не требовалось, пишет «Нэшнл Пост» (National Post).
В реестр запрещенных внесены 1500 моделей стрелкового оружия, среди которых полуавтоматическая винтовка AR-15, неоднократно применявшаяся преступниками при массовых убийствах в США.
Премьер-министр Трюдо заявил: «Чтобы завалить оленя, AR-15 не нужна». Это оружие предназначено только для убийства большого количества людей за кратчайшее время. В Канаде такому оружию нет применения, заявил глава правительства.
Две недели назад в Канаде произошло самое кровопролитное в истории страны вооруженное нападение. С 18 на 19 апреля, в течение 12 часов, нападавший 51-летний Габриэл Уортман убил по меньшей мере 22 человека и поджег не менее пяти зданий, прежде чем был убит полицией в результате погони.
Запрет огнестрельного наступательного оружия был одним из предвыборных обещаний Трюдо. Нынешним решением, о котором премьер объявил 1 мая, данное обещание частично выполнено. В развитие запрета, принятого сейчас на федеральном уровне, власти канадских городов получат право вводить свои региональные запреты, которые могут идти дальше объявленных ныне ограничений.
В Северной Осетии сожжена вышка сотовой связи из-за боязни «облучения»
Вышка телефонной связи МТС сожжена у селения Ногир в Северной Осетии. Жители опасаются возможного ввода в эксплуатацию коммуникационной сети пятого поколения (5G). Об этом сообщает ТАСС, корреспондент агентства побывал на встрече главы республики Вячеслава Битарова с журналистами.
«Уже идут на преступления, в частности, сожгли недавно антенну МТС рядом с селением Ногир, и село осталось без связи. Каждый день поступают звонки в мою приемную о том, чтобы наладили связь», – сказал Битаров.
По его словам, многие жители республики, в том числе участники незаконной акции протеста, с которыми он встречался, утверждают, что коронавирусной инфекции не существует, и она выдумана для дальнейшего распространения сети 5G с целью облучения и чипирования.
«Многие утверждают, что коронавируса нет, что это организовано какими-то мировыми силами, чтобы людей загнать в резервации, поставить потом антенны 5G, облучить, чтобы они потеряли сознание, и потом будут чипировать. И немало таких людей», – рассказал руководитель региона.
20 апреля у здания Дома правительства в центре Владикавказа собрались митингующие, требовавшие отмены режима самоизоляции. На митинге пострадали 13 сотрудников правоохранительных органов, возбуждено уголовное дело.
По состоянию на 2 мая в республике зафиксировано 990 случаев заболевания; 851 человек находится на амбулаторном лечении, 47 – в больницах, 86 выздоровели, шестеро умерли. На самоизоляции под медицинским наблюдением в республике остаются 1458 человек, сообщает ТАСС.
Грузия получила из Германии несколько тысяч тестов
Грузия получила из Германии несколько тысяч тестов. Об этом сообщил журналистам директор Национального центра контроля заболеваний Грузии Амиран Гамкрелидзе в центре Лугара. Гамкрелидзе поблагодарил Германию за оказанную помощь.
«Помощь Германии очень важна. Пользуясь случаем, хочу выразить большую благодарность правительству Германии, посольству Германии, лично послу и военному атташе. Вы знаете, что с 2013 года мы очень плодотворно сотрудничаем с Институтом микробиологии Бундесвера, который расположен в Мюнхене, и это один из огромнейших институтов в мире. Вместе с ними мы осуществляем несколько больших проектов.
В начале коронавирусной пандемии, в первых числах февраля, когда еще не существовало готовых т.н. PCR-тестов, они предоставили нам праймеры, из которых составляются различные наборы на месте и у нас уже с начала февраля была возможность тестировать людей на коронавирус. После этого три раза была осуществлена помощь Германии и сегодняшняя помощь – это опять праймеры, а также новые тест-системы, т.н. серологические тесты, проще говоря, это более точный аналог быстрых тестов, которые создаются в лабораторных условиях, а не, скажем, в полевых условиях. Эти тесты мы используем по назначению…
Мы благодарны, что все эти отношения поддерживаются посольством Германии в Грузии, и я хочу поблагодарить Министерство иностранных дел Грузии, лично министра, его заместителя Александра Хвтисиашвили и всю команду, а также наше консульство в Мюнхене. Таким быстрым партнерским сотрудничеством МИД, Минздрав, посольство Германии и правительство Германии оказывают Национальному центру контроля заболеваний серьезную помощь. Еще раз хочу их поблагодарить», - заявил Гамкрелидзе.
Мезвришвили: На этом этапе снятие ограничений на работу общественного транспорта не рассматривается
По заявлению главы администрации правительства Грузии Натии Мезвреишвили, на данном этапе снятие ограничений на работу общественного транспорта не рассматривается, поскольку общественный транспорт представляет собой наибольшую опасность с точки зрения соблюдения социальной дистанции.
По ее же словам, открытие кафе, ресторанов и торговых центров, согласно представленному правительством плану, планируется на последнем этапе, так как эти объекты предполагают массовое скопление людей, что несет в себе особую угрозу с точки зрения распространения коронавирусной инфекции.
«Определенная экономическая деятельность была разрешена и до 27 апреля, а с 27 апреля мы разрешили еще больше, однако сказали предпринимательским субъектам, что они должны удовлетворять установленным Минздравом рекомендациям, в противном случае, после проверки на них будет налагаться соответствующая ответственность. На этом этапе снятие ограничений на работу общественного транспорта не рассматривается. Сейчас обсуждается допуск строительств и производства строительных материалов на более раннем этапе, чем это предполагается планом», - заявила Натия Мезвришвили.
Она также заявила о том, что также не рассматривается возобновление учебного процесса. «У нас структура семьи устроена так, что зачастую в одной семье практически живет несколько поколений, посещение же школ и вузов учащимися и студентами, которые затем должны вернуться в семьи, разумеется, связано с определенными рисками», - сказала Натия Мезвришвили. По ее словам, с учетом этих факторов, до сентября вопрос возобновление учебы не рассматривается.
«Министерство образования обеспечило то, что сегодня в этом плане у нас нет проблемы, и студентам, учащимся образование доступно. Разумеется, нами обсуждается то, чтобы разрешить вузам лишь ту учебную деятельность, которая связана с практической частью, к примеру, с лабораторными исследованиями, т.к. такого рода обучение невозможно без физического участия. Ограничения ведь введены для предотвращения угроз здоровью, во избежание распространения вируса, однако этот вопрос стоит в повестке дня, и мы смело можем сказать, что он уже обсуждается», - заявила Натия Мезвришвили.
Сегодня из Праги в Тбилиси вернулись 89 граждан Грузии
Сегодня, 2 мая, из Праги в Тбилиси вернулись 89 граждан Грузии. Данным рейсом воспользовались грузинские граждане, находившиеся в Чехии, Словакии, Польше, Германии и Австрии, сообщает Общественный вещатель. Спецрейс, организованный Межведомственным координационным советом по коронавирусу правительства Грузии, выполнила авиакомпания Georgian Airways.
В рамках рейсов, определенных Межведомственным координационным советом, уже выполнены авиарейсы для возвращения грузинских граждан на родину из разных городов мира, включая Берлин, Вену, Лондон, Афины, Ларнаку, Амстердам, Пекин, Рим, Париж, Тель-Авив, Барселону, Варшаву и других городов, а также из США.
В ближайшее время запланированы следующие рейсы: 5 мая — Афины-Тбилиси; 7 мая - Амстердам-Тбилиси; 9 мая - Берлин-Тбилиси. Также 6 мая граждане Грузии возвратятся из Иордании и Саудовской Аравии.
Сильный град уничтожил урожай в нескольких селах Кахетии
Cильный град обрушился сегодня днем на несколько сел в Кахетии, сообщает Общественный вещатель Грузии. По предварительной информации, самый большой ущерб нанесен селу Цнори Сигнахского муниципалитета.
Заместитель мэра района Мадонна Батиашвили сообщила, что град там продолжался около 15 минут. Серьезно повреждены фруктовые деревья и виноградники. «Я еще не знаю, какая площадь пострадала, однако там, где был град, уничтожено почти 100% урожая», - сказала она журналистам.
Град прошел также в селах Анага и Вакири. Для оценки ущерба при мэрии муниципалитета будет создана специальная группа. СМИ сообщают об убытках и в нескольких селах Сагареджойского района. Там град шел в селах Уджарма, Хашми и Гиоргицминда.
За прошедшие сутки в Абхазии тестирование на Covid-19 прошли 32 человека
Оперативный штаб по защите населения самопровозглашенной республики Абхазия от коронавируса проинформировал об эпидемиологической ситуации на сегодняшний день, 2 мая.
За прошедшие сутки тестирование на Covid-19 прошли 32 человека. Ни у одного из них диагноз коронавирус не был подтвержден.
Оперативный штаб призвал граждан, несмотря на относительно стабильную ситуацию в республике, продолжать продолжать соблюдать режим чрезвычайного положения.
Зеленский: Украинцы должны помнить трагедию в Одессе 2014 года
Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям погибших в результате массовых беспорядков в Одессе шесть лет назад.
События 2 мая 2014 года стали тяжелым эпизодом новой украинской истории, написал Зеленский на своей странице в Facebook. По его словам, украинцам придется помнить эту трагедию, которая унесла жизни десятков людей, если они хотят построить современную и сильную страну.
«Сегодня в нашем обществе есть ряд болезненных вопросов, требующих честных ответов. "Кто виновен в трагедии 2 мая 2014 года?" – один из них. Убежден в том, что государство должно сделать все, чтобы обеспечить эффективное и беспристрастное расследование всех обстоятельств этого ужасного дня», – подчеркнул украинский лидер.
В Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине констатировали отсутствие прогресса в расследовании дел и судебных процессах по массовым беспорядкам и гибели людей в Одессе.
«Призываю украинские власти обеспечить привлечение к ответственности виновных в насилии 2 мая. Офис генпрокурора должен обеспечить эффективное, тщательное и беспристрастное расследование. Председатели судов должны предоставить приоритет уголовным производствам в незавершенных делах. Семьи жертв имеют право на правду и справедливость», – заявила председатель Мониторинговой миссии ООН Матильда Богнер.
Шесть лет назад в противостоянии сторонников Евромайдана и пророссийских активистов на Греческой улице и Греческой площади в Одессе погибли шесть человек. Еще 42 стали жертвами пожара в Доме профсоюзов на Куликовом поле.
Сегодня памятные мероприятия в Одессе проходят в условиях карантинных мер из-за коронавируса. Желающих возложить цветы к Дому профсоюзов полиция пропускает по двое, отмечает Украинская служба Радио Свободная Европа/Радио Свобода.
В Испании число умерших от COVID-19 превысило 25 тысяч
В Испании число смертей от последствий коронавируса превысило 25 тысяч человек. Согласно сообщению Министерства здравоохранения, за ночь скончались еще 276 человек.
В мировой статистике заболеваемости страна занимает второе место в мире – после США. Число заразившихся коронавирусом составляет в Испании более 245 с половиной тысяч человек. Прирост за сутки - свыше двух с половиной тысяч.
Несмотря на то, что эпидемия продолжается, в стране начинают постепенно снимать карантинные ограничения. С сегодняшнего дня, 2 мая, можно выходить на улицы и заниматься спортом, но по строгому графику. К примеру, взрослым это разрешается с 6 до 10 часов утра, а затем с 20 до 23 часов. Детям – с полудня до семи вечера.
Ограничения постепенно отменяют и в других государствах. Так, в Австрии позволено вновь открыться тысячам магазинов, наряду с парикмахерскими и салонами красоты.
Британские власти заявили, что им наконец удалось добиться проведения за день до ста тысяч тестов на коронавирусную инфекцию.
Всего в мире COVID-19 подтвержден у более чем 3 миллионов 420 тысяч жителей, умерших – свыше 240 тысяч. В пятерке стран с наиболее тяжелой ситуацией - США, Испания, Италия, Великобритания и Франция.
Число инфицированных коронавирусом в Азербайджане достигло 1894
40 новых случаев инфицирования COVID-19 выявлены в Азербайджане за сутки. Общее число заразившихся составило 1894.
В больницах специального режима продолжают лечение 458 пациентов. Состояние 14 из них оценивается как тяжелое, 23 - как средней степени тяжести, остальных - как стабильное. В стране проведены 152 тысячи тестов на коронавирус, говорится в сообщении оперативного штаба при Кабинете министров, передает «Кавказский узел».
По данным штаба, за сутки 46 больных выздоровели и были выписаны из лечебных учреждений специального режима. Всего излечились 1411 человек. Умерли 25 пациентов.
С 24 марта в Азербайджане действует режим карантина, он продлен до 4 мая. Людям старше 65 лет запрещено выходить на улицу, остальным разрешено покидать дома в особо оговоренных случаях. С 5 апреля в стране введена разрешительная система передвижения.
В рамках смягчения карантинных мер с 27 апреля в Азербайджане возобновилиработу магазины и ряд предприятий в сфере услуг, а также было разрешено репетиторство. 1 мая было принято решение продлить карантинный режим с некоторыми послаблениями до конца месяца.
Сотрудник Службы госбезопасности Грузии найден мертвым в здании СГБ
Сотрудник Службы государственной безопасности Грузии найден мертвым в здании СГБ.
«Подтверждаем факт смерти сотрудника СГБ. В связи со случившимся идет следствие», - заявила «ИнтерпрессНьюс» в СГБ Грузии.
Расследование ведется по статье 115 УК Грузии, что подразумевает «доведение до самоубийства».
Число заражений коронавирусом в Кабардино-Балкарии достигло 544
45 случаев инфицирования COVID-19 подтверждено в Кабардино-Балкарии за сутки. В реанимации остаются 15 пациентов. Как информировал «Кавказский узел«, к 1 мая число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Кабардино-Балкарии увеличилось за сутки на 43 и составило 499.
В настоящее время в двух больницах Нальчика проходят лечение 183 человека. В реанимации находятся 15 из них, в том числе шесть пациентов - на аппаратах искусственной вентиляции легких, в крайне тяжелом состоянии.
Дома под медицинским наблюдением находятся 1546 человек, имевших контакты с зараженными. Выздоровел 91 человек, только за сутки из больниц были выписаны 13 человек. Число умерших не изменилось, их два. Протестированы на коронавирус 16059 жителей республики.
В обсерваторах изолированы 23 человека. Из них 18 вернулись из хаджа, один приехал из Армении, остальные из Москвы.
В интур-отеле «Синдика» уже не хватает мест для отдыхающих врачей, поэтому для временного проживания медицинских работников больниц, где лечатся больные коронавирусом, выделен корпус санатория «Грушевая роща» на 150 мест, сообщили в Оперативном штабе.
Оперативный штаб выразил обеспокоенность тем, что все больше людей выходит на улицы, многие не используют маски и другие средства защиты.
- С 30 марта в Кабардино-Балкарии закрылись торговые точки, рынки, разрешено работать только продуктовым магазинам и аптекам. Общественный транспорт Нальчика стал курсировать с увеличенными интервалами. С 31 марта пожилым людям и другим жителям республики из группы риска предписано самоизолироваться. 30 апреля режим самоизоляции в республике был продлен «до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки». С 30 апреля часть школьников в республике досрочно ушли на каникулы.
Коронавирус впервые зафиксирован в Кахетии
Первый случай инфицирования коронавирусом выявлен в Кахетии – COVID-19 подтвердился у врача скорой помощи Кварельского района. Об этом журналистам сегодня, 2 мая, сообщил губернатор края Ираклий Кадагишвили.
Пациентка – женщина в возрасте примерно 50 лет. Дежурства в службе скорой помощи она совмещала с работой в кварельской клинике «Эвекс». У нее обнаружили коронавирус во время планового тестирования медперсонала. Источник инфицирования женщины неизвестен. С утра у дома врача работают эпидемиологи. Уже установлены до 60-ти ее контактов, в том числе четверо членов семьи. Родственники женщины прошли тестирование, на данном этапе ни у одного из них коронавирус не подтвердился.
Продолжается тестирование сотрудников «скорой» и клиники «Эвекс», с которыми в последние дни общалась женщина. По словам Кадагишвили, параллельно специалисты пытаются установить всех больных, к которым врач приезжала по вызову. Губернатор Кахетии добавил, что на данном этапе не существует оснований для установления режима строгого карантина в Кварели, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Первый случай заражения коронавирусом в Грузии был зафиксирован 26 февраля. К сегодняшнему дню число инфицированных по стране достигло 582. Из них выздоровели 207 человек, восемь пациентов в возрасте от 68 до 86 лет скончались.
Накануне руководитель Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе сообщил, что в стране зафиксировано 72 случая инфицирования медперсонала коронавирусом. Сегодня стало известно о заболевшем враче из Кахетии, а также о восьми инфицированных сотрудниках «скорой» Марнеули.
За сутки в Северной Осетии число заболевших коронавирусом выросло до 990 человек
За сутки в Северной Осетии коронавирус подтвержден еще у 69 жителей. Таким образом, по состоянию на утро 2 мая, в республике зафиксировано 990 случаев заболевания. Данные приводит республиканское управление Роспотребнадзора.
Из всех подтвержденных на сегодняшний день в республике случаев 851 человек находится на амбулаторном лечении, 47 - в больницах, 86 выздоровели, 6 скончались. Всего на самоизоляции под медицинским наблюдением в республике остаются 1 458 человек.
Скончались еще двое жителей Северной Осетии с коронавирусом. По данным оперативного штаба, один из них – 58-летний мужчина – поступил в КБСП 21 апреля с подтвержденным диагнозом COVID-19 и двусторонней внебольничной пневмонией. Дыхательная недостаточность у него, несмотря на проводимую терапию, нарастала. Мужчина скончался накануне, 1 мая.
Еще один умерший – 40-летний пациент РКБ. Поступил в больницу 21 апреля с жалобами на повышение температуры, одышку, боли в грудной клетке. Проведенное КТ-исследование выявило двустороннюю пневмонию с высокой степенью поражения легких.
Взятый анализ на коронавирус был подтвержден референс-центром. 1 мая его перевели в реанимационное отделение и подключили к аппарату ИВЛ. Несмотря на интенсивную терапию, в этот же вечер пациент скончался.
Все десять инфицированных жителей села Мушевани перевезены в больницу
Все десять инфицированных жителей села Мушевани Болнисского муниципалитета перевезены в больницу. По заявлению мажоритарного депутата парламента Грузии от Болниси Гоги Мешвелиани, это произошло после переговоров с родственниками инфицированных, которые длились почти один час.
Машины скорой помощи с больными и большая часть экипажей патрульной полиции уже покинули село. Правоохранители остаются только на обустроенном 25 апреля пропускном пункте в Мушевани.
Накануне, 1 мая, в Мушевани произошел инцидент, когда родственники инфицированных коронавирусом не дали экипажам скорой помощи забрать зараженных в больницу. По информации МВД Грузии, которое расследует инцидент, в ходе конфликта повреждения получили два автомобиля скорой помощи.
- Карантинные меры в Мушевани были ужесточены 25 апреля после выявления в селе нескольких случаев инфицирования. В целях превенции распространения коронавируса, ограничительные меры, наряду с Мушевани, были введены и в селах Хатисопели и Ванати, в которых также было зарегистрировано несколько случаев коронавируса.
МВФ одобрил выделение Грузии 200 млн долларов на борьбу с пандемией и ее последствиями
Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) одобрил выделение Грузии 200 миллионов долларов на преодоление вызовов, вызванных пандемией COVID-19. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте организации.
Накануне, 1 мая, исполнительный совет МВФ завершил шестой обзор программы экономических реформ в Грузии, реализуемой по трехлетнему соглашению о «Механизме расширенного финансирования. Было принято решение об увеличении общего объема поддержки МВФ на 130% от квоты (около 375 миллионов долларов).
«Завершение обзора высвободит 147 миллионов SDR (около 200 миллионов долларов) для поддержки бюджета Грузии в части удовлетворения неотложных платежных нужд и финансовых потребностей, связанных с пандемией COVID-19, включая увеличение расходов на здравоохранение и социальную защиту. Общая сумма выплат по настоящему соглашению составляет 327 миллионов SDR (около 448 миллионов долларов)», - говорится в сообщении.
По оценке МВФ, пандемия окажет значительное влияние на экономику Грузии, нарушив позитивную экономическую траекторию прошлых лет. Фонд рассчитывает, что благодаря их финансовой поддержке власти смогут достичь необходимого увеличения расходов на здравоохранение и систему социальной защиты, сообщает агентство «Новости-Грузия».
МВФ предполагает, что спад экономики Грузии в 2020 году составит до 4%, а инфляция - 4,6%. Однако при этом прогнозы МВФ относительно 2021 года довольно оптимистичны. По оценкам Фонда, уже в 2021 году экономика Грузии вырастет на 3%, а инфляция опустится до 3,7%.
Грузия стала одной из первых стран, которой удалось получить помощь МВФ в период пандемии. В целом правительство договорилось с международными финансовыми институтам о пакетах с прямой суммой 3 миллиарда долларов.
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