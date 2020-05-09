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79 новых случаев заражения COVID-19 выявлены в Кабардино-Балкарии
В Кабардино-Балкарии за прошедшие сутки коронавирус подтвердился у 79 человек, с начала пандемии зафиксировано 1168 случаев заражения, передает корреспондент «Кавказского узла» информацию Оперативного штаба Кабардино-Балкарии.
В двух больницах Нальчика на лечении лежат 276 человек. 20 из них - в реанимации, причем 13 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Среди заболевших девять детей, они находятся в состоянии средней тяжести. 231 зараженный, в том числе 33 ребенка, лечатся амбулаторно. 466 заразившихся, в том числе 196 детей, переносят вирус бессимптомно.
За сутки выздоровели 23 человека, всего излечившихся 192. Умерших по-прежнему три. Дома под медицинским наблюдением находятся 1 935 человек, контактировавших с зараженными. За сутки их стало больше на 153. 16 человек изолированы в обсерваторах. Протестированы на коронавирус 21 023 человека, сообщили в оперативном штабе.
Другие новости дня
Власти Сеула закрыли клубы и бары после повторной вспышки коронавирусной инфекции
Власти Сеула закрыли клубы и бары в центре города после повторной вспышки коронавирусной инфекции, передает агентство «Ренхап». С конца апреля в Южной Корее ослабляются карантинные меры, однако в городе зафиксирована новая вспышка болезни.
Сегодня, 9 мая, в стране зафиксированы 18 новых случаев инфицирования коронавирусом, из них 17 власти связывают с посетителями ночных клубов. При этом, по данным властей, места, где отдыхали зараженные, посетили до полутора тысяч человек.
Южная Корея стала одной из первых стран мира, где была зафиксирована вспышка коронавируса. Однако ее удалось локализовать - на 51,6 миллиона жителей были зафиксированы 10 822 случаев заражения, умерли 256 человек.
- Всего, по состоянию на 9 мая в мире зафиксированы почти четыре миллиона случаев инфицирования, приводит данные американский университет Джона Хопкинса. Почти 200 тысяч случаев приходятся на Россию.
Два жителя Северной Осетии умерли от коронавируса за сутки
К сегодняшнему дню, 9 мая, число летальных случаев в Северной Осетии достигло 12. Одна из двух умерших за сутки - 72-летняя пациентка. 6 мая ее перевели в реанимацию с пневмонией и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. «Пациентка длительное время страдала сахарным диабетом второго типа», - сообщил сегодня Минздрав Северной Осетии на своей странице в Instagram.
Вторая умершая 1991 года рождения. У нее развилась пневмония на фоне сахарного диабета первого типа, хронической почечной недостаточности. Больная находилась в реанимации на аппарате ИВЛ, сказано в публикации.
По данным Министерства здравоохранения республики, на сегодняшний день к аппаратам ИВЛ в разных больницах подключены 30 пациентов. Всего в республике COVID-19 подтвержден у 1 575 человек, из них 296 выздоровели, 1 179 человек находятся на домашней изоляции под медицинским наблюдением.
В Северной Осетии скончались два сотрудника скорой медицинской помощи, информацию об этом сегодня подтвердили в пресс-службе Министерства здравоохранения республики. «Подробная информация будет позднее. На данный момент можем сказать, что при поступлении в Республиканскую клиническую больницу состояние пациентов было тяжелым», - приводит комментарий Минздрава интернет-издание «15 регион».
«Вместе мы сильнее» - Евросоюз и Грузия отмечают День Европы
«9 мая Европейский союз и его государства-члены отмечают День Европы, который был установлен в ознаменование исторической декларации Роберта Шумана, публично озвученной 9 мая 1950 года. В этом заявлении, прозвучавшем на фоне Европы, лежавшей в руинах Второй мировой войны, была сформулирована идея сотрудничества между европейскими государствами, которое заложило основу для создания современного ЕС», - говорится в заявлении, опубликованном представительством ЕС в Грузии.
Сегодня Европейский союз, состоящий из 27 государств-членов и почти 446 миллионов человек, отмечает семидесятилетие данной декларации. Главный призыв «Дня Европы 2020» - «Вместе мы сильнее», что подчеркивает необходимость единства в условиях пандемии коронавируса.
«Солидарность выходит за пределы Европейского союза и распространяется на его главных партнеров. В последние недели Европейский союз выделил Грузии более 1,5 миллиарда лари на преодоление кризиса. Эти деньги будут использованы на приобретение медицинского оборудования, помощь наиболее уязвимым группам населения, пострадавшим от кризиса, и восстановление экономики. Почти две трети этой суммы предоставлены в виде безвозмездной помощи, а оставшаяся часть - кредит, выданный на особо льготных условиях», - говорится в сообщении представительства ЕС в Грузии.
Кроме того, заявление по случаю Дня Европы распространяет и посол Евросоюза в Грузии Карл Харцель. «Это будет трудный год как для ЕС, так и для Грузии, но вместе мы сильны, и вместе справимся со всеми сложностями», - подчеркнул он.
Члены абхазского правительства почтили память павших в ВОВ
Первый вице-премьер самопровозглашенной республики Абхазия Беслан Джопуа совместно с вице-президентом Бадрой Гунба, спикером парламента Валерием Кварчия возложили цветы к мемориалу Неизвестного солдата в Сухуми.
В программу праздничного дня войдут также поздравления ветеранов Великой Отечественной войны на дому. По поручению президента сегодня, с соблюдением санитарных норм, каждого ветерана посетят представители абхазского руководства, администраций городов и районов.
Ветеранов и соотечественников с 75-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне поздравил президент Аслан Бжания.
В тексте поздравления, в частности, говорится: «Для меня большая честь в этот знаменательный день обратиться к вам со словами благодарности за ваш героизм, проявленный на фронтах Великой Отечественной войны, за спасение всего человечества от фашистского ига. День Победы является одним из самых светлых и великих праздников и одновременно одним из самых трагичных и памятных. 75 лет назад победой над фашизмом завершилась самая кровопролитная война в истории человечества. Великая Победа досталась ценой колоссальных жертв, титанических усилий, героизма и самоотверженности миллионов советских граждан.
Среди тех, кто ковал победу на фронтах Великой Отечественной войны, было более 55 тысяч молодых ребят и девушек из Абхазии, из них более 17 тысяч сложили свои головы за освобождение нашей общей Великой страны от фашистских захватчиков. Наша маленькая Абхазия является Родиной 22 Героев Советского Союза и трех кавалеров Ордена Славы. Более 30 тысяч уроженцев Абхазии удостоены боевых наград».
Президент пожелал каждой семье мира и благополучия.
В Южной Осетии зафиксированы еще два случая инфицирования коронавирусом
За сутки в самопровозглашенной республике Южная Осетия коронавирус подтвержден еще у двух человек. По словам заместителя главного санитарного врача республики Анны Гаглоевой, инфицированными являются студентка и военнослужащий, у которых тест показал положительный результат. Таким образом, по состоянию на утро 9 мая, в республике зафиксировано 17 случаев заболевания.
«Югосетпотребнадзор в ПЦР лаборатории провел накануне 38 тестов на коронавирус, из них два - показали положительный результат, все остальные отрицательные», - сказала Гаглоева. Она отметила, что всего на данный момент проведено 297 тестов.
«На карантине в медицинских учреждениях и гостинице «Алан» находятся 279 человек. Из них - 17 заразившихся коронавирусом изолированы в боксах в инфекционном отделении, в стационарных условиях 207 человека - 7 в Ленингоре, 30 - в Знауре, 25 - в Дзау, 33 в гостинице «Алан». Еще 22 человека находятся в изоляции в домашних условиях», - отметила Анна Гаглоева.
Сегодня, 9 мая, в лаборатории Югосетпотребнадзора проведут еще более 40 тестов на коронавирус, результаты их будут известны вечером.
Глава республики Анатолий Бибилов накануне подписал указ об объявлении нерабочих дней с 12 по 28 мая включительно с сохранением заработной платы из-за ситуации с COVID-19, сообщает информагентство «Рес». Указ не распространяется на непрерывно действующие, медицинские и аптечные организации, а также организации, обеспечивающие население продуктами питания, товарами первой необходимости, выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайной ситуации.
Ранее югоосетинское правительство продлило ограничительные меры до 31 мая включительно. Остаются закрытыми также детские развлекательные центры и аттракционы, кафе, компьютерные клубы, объекты физической культуры и спорта, тренажерные залы, бассейны, секции, объекты общепита, рестораны и кафе. Во всех школах до 31 мая будет действовать дистанционная форме обучения.
Грузинская полиция выявила 69 фактов нарушения режима ЧП
По данным Министерства внутренних дел, за последние сутки в результате осуществленного правоохранителями мониторинга в масштабе всей Грузии выявлено 69 новых фактов нарушения режима чрезвычайного положения и т.н. комендантского часа.
По информации ведомства, с 21:00 часов 8 мая до 06:00 часов 9 мая в масштабе всей страны полиция оштрафовала 55 гражданин за нарушение т.н. комендантского часа. Кроме того, за нарушение ограничения на собрание более 3-х человек в публичном пространстве и несоблюдение 2-метровой социальной дистанции сотрудниками МВД оштрафованы 12 граждан. За нарушение правил перевозки граждан и перемещения на автомобиле правоохранителями оштрафованы еще 2 лица.
«МВД вновь призывает граждан соблюдать ограничения, установленные в рамках чрезвычайного положения, в противном случае будут применяться предполагаемые законом соответствующие меры. Все находящиеся на территории Грузии лица обязаны соблюдать чрезвычайный режим и подчиняться требованиям действующего в Грузии в сфере здравоохранения законодательства. Нарушение режима чрезвычайного положения влечет административную ответственность – штрафование физических лиц на 3 000 лари, а юридических лиц – на 15 000 лари», - говорится в информации МВД.
В Минске прошел парад, посвященный 75-летию окончания Второй мировой
В центре столицы Белоруссии прошел парад, посвященный 75-летию окончания Второй мировой войны. В городе объявлены народные гулянья и праздничные концерты. Мероприятия проходит во время вспышки коронавирусной инфекции, оппозиция обвиняет власти в безответственном отношении к населению.
В Белоруссии официально подтверждены 21 101 случай коронавирусной инфекции. 121 человек умерли, 5 484 выздоровели. Критики обвиняют медицинские власти в занижении статистики. В стране не введены карантинные меры, власти признавали нехватку масок и респираторов.
В сегодняшнем параде в Минске участвовали около 3 тысяч военнослужащих и свыше 150 единиц техники. За ним наблюдали десятки тысяч зрителей. Праздничные мероприятия проходят в других городах страны.
Президент Александр Лукашенко на выступлении назвал парад «не демонстрацией силы, а данью памяти героической истории», - передает БелТА.
«В этом обезумевшем, потерявшем ориентиры мире найдутся люди, осуждающие нас за место и время проведения этого священного действа. Хочу им сказать по-человечески: не торопитесь делать выводы, а тем более осуждать нас, наследников Победы, белорусов. Мы просто не могли иначе, у нас не было другого выбора. А если и был бы - мы бы поступили так же!» - цитирует президента газета «Белорусский партизан».
- Нижняя палата парламента Белоруссии накануне назначила выборы президента страны на 9 августа.
- В России были запланированы массовые мероприятия, посвященные 75-летию победы во Второй мировой, но они были перенесены на неопределенный срок. В крупных городах прошли авиапарады.
Премьер Грузии объяснил отзыв посла из Киева действиями «авантюристов»
«Грузия не будет разрывать дипломатические отношения с Украиной из-за назначения Михаила Саакашвили на высокую должность в этой стране, однако разработает тактику защиты от его авантюр», - заявил журналистам сегодня, 9 мая, премьер-министр Георгий Гахария.
7 мая президент Украины Владимир Зеленский утвердил бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили председателем Национального совета реформ. Этому предшествовали заявления нынешних властей Грузии, в том числе премьер-министра и президента, о неприемлемости назначения Саакашвили на любой высокий пост в Украине. 8 мая МИД Грузии отозвал своего посла в Украине Теймураза Шарашенидзе в Тбилиси для консультаций.
«Мы не поставим под сомнение наше стратегическое партнерство, братство наших стран и народов из-за отдельно взятых безответственных политиков. Хоть мы и отозвали посла, это не означает, что мы поставим под вопрос дипломатические отношения или стратегическое партнерство. Мы отозвали посла только для того, чтобы пройти консультации на тему, как защитить наши отношения от авантюристов», - сказал Гахария.
При этом премьер дал понять, что опасается «вмешательства во внутренние дела Грузии» со стороны Саакашвили. Гахария хочет получить от украинской стороны гарантии того, что этого не произойдет. Одновременно он подчеркнул, что после губернаторства политика в Одессе, Грузии и Украине потребовалось приложить большие усилия, чтобы «вернуть отношения в рамки нормального, стратегического союзничества».
Решение властей Грузии об отзыве своего посла из Киева Зеленский назвал ошибкой. Одновременно он напомнил, что Саакашвили является гражданином Украины, а кадровая политика каждого государства касается только государства и его граждан, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Число случаев коронавируса в России приблизилось к 200 тысячам
Количество выздоровевших за последние сутки составило 5308 человек
Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в России с начала вспышки приблизилось к 200 тысячам, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
По официальным данным, на данный момент больны 164 933 человека. 31 916 выздоровели. 5 308 из них за последние сутки, это наивысший показатель с начала эпидемии. 1 827 умерли.
123 614 выявленных случаев приходится на Москву и Московскую область. По оценке мэра столицы Сергея Собянина, в городе могут быть около 300 тысяч заболевших.
9 мая из-за пандемии в городах России отменены праздничные мероприятия в честь 75-летия окончания Второй мировой войны в Европе. Однако в крупных городах проходят авиапарады, а вечером властями запланированы тайные салюты.
В Баку возобновилась деятельность метрополитена
В Баку возобновилось движение поездов в метрополитене, которое было приостановлено в связи с введением особого карантинного режима. Однако пользоваться метро смогут только пассажиры, имеющие разрешения на выход из дома. При этом ношение масок в «подземке» обязательно.
Как сообщает «Кавказский узел», оперативный штаб в рамках мер по противодействию распространению коронавируса принял решение о полной приостановке движения поездов в Бакинском метрополитене с вечера 31 марта до 20 апреля. Позднее это решение было пролонгировано в связи с продлением карантинного режима. С 24 марта в Азербайджане действует режим карантина, 1 мая власти объявили о продлении карантинного режима до 31 мая, но с отменой ряда ограничений.
Согласно утвержденным оперативным штабом «Методическим указаниями по профилактике коронавирусной инфекции в общественном транспорте», ношение пассажирами масок в метро обязательно. При этом в аптеках действующих при станциях метро с 06.00 до полуночи будет организована продажа медицинских масок. Также предписано соблюдение социальной дистанции. Для этого используются аудиовизуальные, статические средства информирования, на сидениях на станциях и поездах установлены предупреждающие знаки. Поезда в течение всего рабочего времени деятельности метро будут курсировать с минимальным интервалом времени в 2 минуты.
- По состоянию на 8 мая в Азербайджане было зафиксировано 75 новых случаев заражения COVID-19. При этом, как сообщил оперштаб, 25 человек выздоровели и были выписаны домой. Общее число инфицированных составил 2 279 человек. Из них 15 76 человек выздоровели, 28 - скончались. В медучреждениях находятся на лечении 675 активных больных. Состояние 28 человек тяжелое, 39 - средней тяжести, остальных - стабильное. За стуки было проведено 5 620 тестов. Всего же с начала пандемии осуществлено 181 530 тестовых исследований по выявлению новых случаев заражения инфекцией.
В Армении число случаев коронавируса увеличилось на 146, скончался еще один пациент
Число случаев коронавируса в Армении за последние сутки увеличилось на 146, в общем составив 3 175. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.
Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 9 мая число выздоровевших пациентов увеличилось на 49 и сейчас составляет 1 267.
За сутки от COVID-19 скончался еще один пациент. Таким образом, общее число умерших с начала эпидемии коронавируса нового типа в Армении составляет 44. Согласно Национальному центру по контролю и профилактике заболеваний, за сутки еще 2 пациента, у которых был диагностирован коронавирус, скончались по другим причинам. Таким образом, общее число пациентов с диагнозом COVID-19, которые скончались по другим причинам, в настоящее время составляет 12.
По информации Радио Азатутюн, на данный момент количество пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 1 852, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 30 397.
Майя Буцашвили: Статистика последних дней может говорить об окончании эпидемии в Грузии
Ковид-статистика последних дней дает основания полагать, что эпидемия в Грузии подходит к концу и большого роста новых случаев коронавируса не ожидается. Об этом в эфире Общественного вещателя сказала доктор медицинских наук, врач-инфекционист Майя Буцашвили.
«В последнее время статистика обнадеживающая. Явно отмечается положительная динамика, что действительно дает основания предполагать, что в нашей стране у эпидемии уже заканчивающийся режим, можно считать пройденный, и быстрого роста новых случаев не ожидается», - сказала Буцашвили. Одновременно она подчеркнула, что даже несмотря на обнадеживающие цифры, страна должна быть готова ко всем сценариям, поскольку сегодня никто не знает, когда мир победит пандемию.
Буцашвили отметила, что Грузия выделяется сравнительно низкими показателями распространения вируса. Доктор полагает, что это связано с тем, что страна очень быстро начала проводить мероприятия против эпидемии. Кроме того, она указала на эффективную работу эпидемиологов, которые быстро устанавливали все контакты инфицированных.
Майя Буцашвили также напомнила, что первый случай коронавируса в Грузии был выявлен прямо на границе – у гражданина, который сухопутным путем возвращался из Ирана через Азербайджан. «Мы знаем, что в Западной Европе во многих странах первые случаи устанавливали, когда уже было внутреннее распространение заболевания», - сказала она.
- Первый случай коронавируса был зафиксирован в Грузии 26 февраля. С тех пор COVID-19 на территории страны был подтвержден у 623 человек. Из них 288 пациентов выздоровели, десять скончались. В настоящее время в карантине остаются 4 702 человек, а под наблюдением врачей в стационарах - 459.
- Еще в начале апреля правительство Грузии мобилизовало 44 больницы, которые в случае необходимости могли бы принимать пациентов с симптомами коронавируса и лечить инфицированных COVID-19. Также Национальному центру по контролю заболеваний Грузии удалось значительно расширить сеть лабораторий, где проводятся исследования анализов пациентов.
- Постепенно открываются населенные пункты, где действовал строгий карантин. Власти приступили к запуску экономики, которая была остановлена на фоне пандемии. Тем не менее, до 22 мая в стране будет действовать чрезвычайное положение, которое предусматривает целый ряд строгих ограничений.
За сутки в Грузии зафиксировано три новых случая COVID-19, выздоровели девять человек
В Грузии до 626 увеличилось число лабораторно подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом. Информация обновлена на правительственном сайте StopCov.
За последние сутки в стране выявлено три новых фактов заболевания. Число выздоровевших пациентов с утра пятницы увеличилось на девять – до 297. В настоящее время активными остается 319 случаев. Десять человек в возрасте от 45 до 86 лет скончались. В карантине находятся 4 702 человека, а под наблюдением медиков в стационарах – 459.
- Первый случай заражения коронавирусом в Грузии был зафиксирован 26 февраля.
- Согласно данным Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии, по состоянию на 8 мая в стране проведено около 26 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус.
День Победы над фашизмом отмечают сегодня в Грузии
В Грузии сегодня отмечают 75-летие со дня победы над фашизмом - 9 мая в стране официальный праздник и выходной. Ежегодно в этот день в Тбилиси ветераны Второй мировой войны собираются в парке Ваке, где установлен мемориал Победы и памятник Неизвестному солдату.
Чтобы возложить венки к мемориалу и поздравить ветеранов, в парк приходят члены правительства Грузии, представители политических партий, неправительственных организаций и рядовые жители столицы.
Из-за пандемии коронавируса до 22 мая в Грузии действует чрезвычайное положение – любые собрания и культурные мероприятия, в том числе и на открытом воздухе, запрещены. Кроме того, людям старше 70 лет запрещается выходить на улицу за исключением посещения близлежащего магазина, аптеки или больницы. На входах и выходах из парка Ваке сегодня будет дежурить полиция. Сотрудники МВД Грузии обещают проследить за соблюдением всех ограничений.
Традиционно правительство выделяет ветеранам 9 мая финансовую помощь. В этом году участники войны получат по 600 лари (около 190 долларов). Вдовы ветеранов и их дети, которые с рождения имеют ограниченные возможности здоровья, получат от правительства по 300 лари (около 95 долларов). Помимо правительства, помощь ветеранам также предоставляют местные власти. Как правило, к 9 мая мэрии муниципалитетов передают им продовольственные корзины или ваучеры на медикаменты, сообщает агентство «Новости-Грузия».
По последним данным, в Грузии в настоящее время проживает 371 участник Второй мировой войны, из них 149 - в Тбилиси и 222 – в регионах.
Западные лидеры почтили память погибших во Второй мировой войне
США
Президент Дональд Трамп 8 мая выпустил обращение по случаю 75-летия победы над нацизмом в Европе. Послание опубликовано на сайте Белого дома.
«75 лет назад последние остатки нацистского режима безоговорочно сдались Союзным Державам, что ознаменовало окончание Второй мировой войны в Европе».
Дональд Трамп сказал, что победа над фашизмом в Европе далась дорогой ценой – погибли более 30 миллионов человек, причем большинство из них – мирные жители, включая 6 миллионов евреев, которые жили в Польше и бывшем Советском Союзе. США также понесли значительные потери: из 2 миллионов американцев, воевавших на полях Европы, сражавшихся в Атлантике и Средиземном море, погибли 186 тысяч человек.
Во Второй мировой войне приняли участие 16 миллионов американцев, ныне в живых остались менее 400 тысяч из них. Трамп назвал поколение американцев, воевавших на фронтах Второй мировой войны, «величайшим поколением, которое никогда не будет забыто». «Мы всегда будем благодарны за их неизмеримый вклад в успех и процветание нашей страны».
Германия
8 мая президент ФРГ, канцлер, а также председатели бундестага, бундесрата и Конституционного суда возложили венки к мемориалу жертвам войн и тирании Нойе Вахе.
В этом году, в день окончания Второй мировой войны в Европе, эпидемия коронавируса вынудила отменить все приуроченные к этой дате крупные общественные мероприятия. Среди таких мероприятий - назначенный президентом главный государственный торжественный акт, который является высшей формой политического чествования в ФРГ, говорится в публикации «Немецкой волны».
По случаю дня окончания Второй мировой войны в Европе такой акт проводился в Германии только один раз - 8 мая 1995 года.
Каждый год 8 мая в Германии вспоминают выступление в бундестаге в этот день в 1985 году тогдашнего президента Рихарда фон Вайцзеккера, который тогда впервые назвал день окончания Второй мировой войны в Европе днем освобождения и немцев: «Этот день освободил - освободил нас всех - от человеконенавистнической системы национал-социалистской диктатуры», отмечается в публикации.
Великобритания
Королева Великобритании Елизавета II обратилась к соотечественникам по случаю 75 годовщины окончания Второй мировой войны в Европе.
«Когда я смотрю на нашу страну сегодня и вижу, насколько мы стремимся защитить и поддержать друг друга, я с гордостью говорю, что мы все еще та страна, глядя на которую храбрые солдаты, моряки и летчики [Второй мировой] узнали бы ее и восхитились бы ею».
«Они сражались, чтобы мы могли жить в мире - и дома, и за границей. Они погибли, чтобы мы могли жить как свободный народ в мире свободных наций», - сказала Елизавета II, обращаясь к соотечественникам 8 мая в день 75-летия окончания Второй мировой войны в Европе.
Франция
Во Франции праздник Победы 8 мая 1945 года в этот раз отметили, сохранив основные мероприятия, которые в условиях карантина прошли без участия публики, сообщило «Международное французское радио». Президент Эммануэль Макрон участвовал в памятных церемониях в Париже. В других городах Франции прошли церемонии возложения венков к памятникам погибшим во Второй мировой войне.
По традиции, президент Франции утром 8 мая побывал на Елисейских полях, где возложил венок к памятнику Шарлю де Голлю, а затем участвовал в традиционной церемонии у Триумфальной арки. Она обычно проводится у Вечного огня и могилы Неизвестного солдата при большом скоплении горожан, в присутствии ветеранов войны и школьников. На этот раз, в связи с эпидемией коронавируса, церемония прошла без участия публики.
США выделят Грузии еще 3 миллиона долларов на борьбу с пандемией
Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) дополнительно выделил Грузии 3 миллиона долларов на борьбу с пандемией COVID-19. Об этом сегодня, 8 мая, сообщила посол США в Грузии Келли Дегнан.
Дипломат отметила, что помощь является продолжением сотрудничества CDC с Грузией, которое продолжается уже более десяти лет. При поддержке американской стороны в стране была начата программа элиминации гепатита С. Также CDC сотрудничает с Исследовательским центром общественного здоровья имени Ричарда Лугара, чтобы обеспечить гарантии качества и контроль в лабораториях по всей Грузии.
Уже после начала пандемии CDC организовал тренинги для грузинских эпидемиологов и врачей. Темой курсов было правильное использование средств индивидуальной защиты, контроль и предотвращение инфекции, исследование контактов и выявление возможных случаев COVID-19, управление пациентами, полевые работы эпидемиологов и так далее, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Первый случай заражения коронавирусом в Грузии был зафиксирован 26 февраля. С тех пор COVID-19 на территории страны был подтвержден у 623 человек. Из них 288 пациентов выздоровели, десять скончались. В настоящее время в карантине остаются 4 702 человек, а под наблюдением врачей в стационарах - 459.
Сегодня состоялся телефонный разговор Сергея Лаврова с Асланом Бжания
Сегодня, 8 мая, состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с президентом самопровозглашенной республики Абхазия Асланом Бжания.
Собеседники обменялись поздравлениями в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. В ходе телефонного разговора были обсуждены актуальные вопросы российско-абхазских отношений, включая взаимодействие в борьбе с коронавирусной инфекцией.
Также был подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее поступательное развитие двустороннего сотрудничества в соответствии с основополагающим договором о союзничестве и стратегическом партнерстве от 24 ноября 2014 года.
В Абхазии подтверждены 4 случая инфицирования коронавирусом
Оперативный штаб по защите населения самопровозглашенной республики Абхазия от коронавируса проинформировал об обнаружении новых случаев инфицирования.
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию прошли 33 человека. У четверых из них тест показал положительный результат.
В республике организованы пункты карантина для граждан, прибывших из стран, где зафиксированы случаи заболевания коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день в сухумской гостинице «Айтар» на карантине находятся 209 граждан, вернувшихся из-за рубежа.
Несмотря на относительно стабильную ситуацию в республике, оперативный штаб в очередной раз призывает граждан соблюдать режим чрезвычайного положения.
В Тушетии спасатели обнаружили тело мужчины, попавшего под лавину
В Тушетии спасатели обнаружили тело 62-летнего мужчины, попавшего под лавину во время работ по расчистке автомобильной дороги. Об этом сообщили в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями.
Лавина сошла вечером 5 мая на 36-м километре дороги Пшавели-Абано-Омало, которая считается одной из самых опасных в Европе. Под лавиной оказались двое мужчин – водители экскаваторов, занимавшиеся расчисткой участка. Первого спасателям удалось обнаружить живым в тот же день. Его госпитализировали.
Операция по поиску второго мужчины продолжалась три дня. К работам были подключены пять бригад спасателей, спецтехника и гидрологи. По информации специалистов, при сходе лавины в ущелье обрушилась масса снега и земли в 532 тысячи тонн. Постоянно сохранялась угроза повторного схода лавины.
Как сообщает агентство «Новости-Грузия», зимой дорога в Тушетию закрывается – один из самых высоких в Европе автомобильных перевалов засыпает снегом. Регион, граничащий с Хевсурети, Дагестаном и Чечней, труднодоступен и практически отрезан от внешнего мира восемь месяцев в году. Ежегодно автомобильную дорогу Пшавели-Абано-Омало открывают к лету, после расчистки.
Экономика США потеряла 20,5 миллионов рабочих мест за апрель
Экономика США потеряла в апреле рекордные 20,5 миллионов рабочих места. Это — худший показатель за 90 лет, со времён Великой депрессии. Уровень безработицы вырос до 14,7% процента, это худший результат со времён окончания Второй мировой войны, до этого худшим были 10,8 процента в ноябре 1982 года. Об этом сообщает агентство Reuters.
В 2020 году запланировано проведение выборов президента США и экономические проблемы могут помешать переизбраться действующему президенту Дональду Трампу, отмечает агентство.
В США подтверждены один миллион 290 тысяч случаев коронавируса 76 537 человек умерли. Моделирование университета Вашингтона, которое неоднократно цитировали представители Белого дома, показывает, что к августе число смертей может достигнуть 134 тысяч.
Путин выступил с видеообращением к гражданам Австрии
Президент России Владимир Путин выступил с видеобращением к жителям Австрии в связи с 75-летием освобождения Европы от фашизма, сообщает Кремль.
Путин отметил, что победа над нацистами спасла человечество и открыла путь к возрождению демократической Австрии. "За её освобождение отдали свои жизни свыше 26 тысяч советских солдат", – сказал президент. Он поблагодарил австрийцев за бережное и уважительное отношение к воинским захоронениям.
Путин пожелал австрийцам успешно преодолеть эпидемию коронавируса. Её российский лидер назвал "общей новой угрозой".
В сообщении Кремля отмечается, что Путин обратился к гражданам Австрии по предложению федерального канцлера Себастьяна Курца.
С обращениями к австрийцам также выступили президент США Дональд Трамп, представители Франции и Великобритании. Все выступления транслировала австрийская общественная телерадиокомпания ORF.
Главы МИД 10 стран: май 1945 года принёс свободу только части Европы
Министры иностранных дел ряда стран Центральной и Восточной Европы, Балтии и США выступили с совместным заявлением в связи с 75-й годовщиной победы над Германией во Второй мировой войне.
"Мы воздаем должное жертвам и всем солдатам, которые сражались, чтобы победить нацистскую Германию и положить конец Холокосту", – говорится в документе.
Авторы также отмечают, что окончание Второй мировой войны принесло свободу не всем европейским странам – центральная и восточная часть Европы оставались под властью коммунистических режимов почти 50 лет. Советский Союз при этом использовал свою власть, военную силу и идеологический контроль над многими государствами.
Многие десятилетия европейцы жертвовали своими жизнями и стремились к свободе. События 1956 года в Венгрии, деятельность "Хартии-77" и события осени 1989 года в Чехословакии, падение Берлинской стены внесли решающий вклад в восстановление свободы и демократии в Европе, отмечают авторы заявления.
"Сегодня мы вместе работаем над созданием сильной и свободной Европы, в которой преобладают права человека, демократия и верховенство права. Мы готовы к диалогу со всеми, кто заинтересован в реализации этих принципов", – говорится в заявлении.
Министры подчеркнули, что международная безопасность, стабильность и мир требуют соблюдения норм международного права, включая суверенитет и территориальную целостность всех государств. Авторы призвали международное сообщество отказаться от концепции разделения на сферы влияния и придерживаться принципов равенства всех суверенных наций.
- Заявление подписали главы внешнеполитических ведомств Болгарии, Чехии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Словакии и США.
Саакашвили: «Чем этот посол, которого «отозвали», будет добираться домой?»
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, назначенный главой Исполнительного комитета реформ Украины, прокомментировал заявление главы МИД Грузии Давида Залкалиани. Саакашвили интересуется, как в условиях прекращённого из-за коронавируса авиасообщения посол Грузии доберётся из Киева в Тбилиси.
«А можно нескромный вопрос? Чем этот посол, которого «отозвали» будет добираться домой?
Если серьезно:
1. Президент Зеленский за то, чтобы Украина развивала отношения с Грузией при любой власти там, и я это полностью поддерживаю. Это мудрая государственная позиция.
2. Грузинский народ не позволит ни одной власти Грузии хоть на столечко ухудшить отношения с Украиной или даже намекать на это.
А вообще я думаю, что между Грузией и Украиной все будет хорошо и близким, дружественным отношениям наших двух стран просто нет другой альтернативы», - написал Саакашвили в социальной сети Facebook.
Ошибочной считает реакцию Грузии на назначение Саакашвили президент Украины Владимир Зеленский.
«Господин Саакашвили является гражданином Украины, у него украинский паспорт, и я являюсь президентом Украины, который назначил его главой исполкома совета реформ при президенте Украины. Вот и все», - подчеркнул президент.
Зеленский считает ошибочной реакцию Грузии на назначение Саакашвили
Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что у Украины прекрасные отношения с Грузией. Реакция Тбилиси на назначение Михаила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ является ошибочной, - считает украинский лидер.
«Мы, несмотря ни на что, не будем ни на какие консультации отзывать нашего посла. Потому что отношения между нашими странами длительнее любого руководства любой страны. Мне кажется, это ошибка грузинской стороны», - сказал президент на брифинге в Луганской области, который транслировал телеканал «Наш».
Зеленский выразил надежду, что после консультаций все стороны поймут, что кадровая политика каждого конкретного государства касается только этого государства и его граждан. Зеленский подчеркнул, что назначение Саакашвили - это решение украинского руководства и является внутренним вопросом Украины.
«Господин Саакашвили является гражданином Украины, у него украинский паспорт, и я являюсь президентом Украины, который назначил его главой исполкома совета реформ при президенте Украины. Вот и все», - подчеркнул президент.
Заявление главы внешнеполитического ведомства Грузии прокомментировали и в МИД Украины. Об этом сообщает украинская служба Радио Свобода.
«Чрезвычайного и полномочного посла Грузии в Украине не отозвали из Украины, а вызвали для консультаций в столицу. Это не ежедневная, но обычная практика в дипломатической работе. Мы не видим в этом никакой угрозы для отношений между нашими дружественными государствами. У нас много точек соприкосновения и общих вызовов», - отметила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко.
- Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили 22 апреля сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский предложил ему должность вице-премьера украинского правительства.
- Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что посла Грузии могут отозвать из Украины в случае назначения Саакашвили.
- Кандидатура Саакашвили не получила широкой поддержки в президентской фракции «Слуга народа». СМИ сообщили, что назначение заблокировано.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возможное назначение Саакашвили вице-премьером Украины - дело самих украинцев, но в целом его участие в политике назвал «очень плохой приметой».
- Накануне Зеленский назначил Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ.
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