СМИ: Маргвелашвили и Квирикашвили могут примкнуть к оппозиции

Бывший премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили и четвертый президент страны Георгий Маргвелашвили могут вернуться в политику, передает телекомпания «Пирвели». По данным «Пирвели», с бывшим премьером ведут переговоры представители новой партии «Наша Грузия – Альянс солидарности». Что касается Маргвелашвили, то уже не раз возникали слухи о том, что бывший президент, возможно, присоединится к партии «Лело».

Лидер партии «Лело» Мамука Хазарадзе в беседе с журналистами пока не подтвердил эту информацию, однако заявил, что разделяет политические взгляды Маргвелашвили. «Наши представления о том, что ситуация в стране зашла в тупик, что «Грузинская мечта» «усыпила» страну, абсолютно идентичны», - сказал Хазарадзе.

Маргвелашвили был президентом Грузии с 2013 по 2018 годы. Он баллотировался на выборах как представитель правящей партии «Грузинская мечта», однако его отношения с лидером партии Бидзиной Иванишвили быстро перешли в личную неприязнь, а с правительством – в откровенную конфронтацию. Покинув пост президента, Маргвелашвили продолжил деятельность лектора в тбилисском вузе. В последнее время он часто выступает с критикой правительства в эфире оппозиционных телекомпаний и посещает акции оппозиции и гражданских активистов.

Георгий Квирикашвили занимал пост премьера два с половиной года - с декабря 2015-го до июня 2018 года. Согласно кулуарным данным, Иванишвили потребовал его отставки после того, как были обнародован отчет Детского фонда ООН (UNICEF) за 2017 год, согласно которому, за последние два года количество бедных в Грузии увеличилось с 2,1% до 5%. Причиной эксперты UNICEF назвали замедленный экономический рост, безработицу и рост потребительских цен. Сам Квирикашвили объяснил свою отставку разногласиями с соратниками по правящей партии «Грузинская мечта», в том числе с Бидзиной Иванишвили, по «фундаментальным вопросам».