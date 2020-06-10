Даур Кове: «Есть установленные правила перехода, которые надо соблюдать»

Министр иностранных дел Абхазии Даур Кове обратился к сопредседателям Женевских дискуссий с предложением информировать граждан Грузии о правилах пересечения грузино-абхазской границы и возможных санкциях за их нарушение. Это связано с недавним задержанием троих ее граждан, которые пытались пересечь границу в неустановленном месте.

6 июня российские пограничники вместе со Службой госбезопасности Абхазии в селе Алакумхара Галского района задержали трех граждан Грузии – Бутхуза Квирквия (1990 года рождения), Михаила Ламандзия (1987 года рождения) и Мате Ламандзия (1992 года рождения). Следственный отдел СГБ РА возбудил в отношении них уголовное дело по части 2 статьи 324 «незаконное пересечение государственной границы группой лиц по предварительному сговору». Все трое водворены в следственный изолятор СГБ. Санкция статьи предусматривает от двух до пяти лет лишения свободы.

Министр иностранных дел Республики Абхазия Даур Кове обратился к сопредседателям Женевских дискуссий с предложением информировать граждан Грузии о правилах пересечения границы: «Мое предложение – оно не новое, я его озвучивал уже на Женевских дискуссиях. Оно сводится к следующему: чтобы грузинская сторона при содействии, может быть, европейских структур или самостоятельно, чтобы они подготовили информационные буклеты, которые бы распространили среди жителей приграничных районов со стороны Грузии и проинформировали о правилах перехода государственной границы. Чтобы люди знали, чего не следует делать и какое может быть наказание, уголовное, в том числе, за незаконное пересечение границы. Это позволит избежать повторения подобного рода ситуаций. Я делал это предложение неоднократно, но по сей день нет никакой реакции».

Даур Кове понимает, что термин «государственная граница» неприемлем для Грузии, но он также уверен, что приоритетом должны быть жизнь и безопасность людей: «Понятное дело, что у нас нет возможности информировать жителей Грузии, которые проживают в близлежащих к границе селах, поэтому грузинская сторона абсолютно спокойно может информировать людей о том, что существует граница и есть определенные правила перехода. Я понимаю, что термин «государственная граница» для грузинской стороны неприемлем с учетом того, что они до сих пор не признают суверенитет нашей страны. Но, если все-таки приоритетом грузинская сторона, как это и должно быть, считает жизнь человека, людей надо информировать, что есть граница, есть определенные правила перехода границы, чтобы люди заранее понимали, как это нужно делать».

Даур Кове предупредил, что для пересечения границы есть только одно разрешенное место, на других участках граница охраняется: «У нас есть установленное место для перехода границы – это оборудованный мост по реке Ингур. Все остальное – это те места, в которых граница охраняется и где пересечение границы считается незаконным. Вот, что и произошло: люди попытались пересечь границу там, где не положено.

Е.З.: Даур, вам что-нибудь известно о том, с какой целью они это сделали?

Д.К.: Сейчас с этими задержанными работают следственные органы, позже они, возможно, дадут развернутую информацию.

Независимо от того, признает кто-то существование государственной границы или не признает, она фактически и юридически есть, говорит Кове, и есть установленные правила перехода, которые надо соблюдать во избежание подобных ситуаций.

Служба государственной безопасности Абхазии ситуацию не комментирует и никаких подробностей не сообщает.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия