США объявили награду за помощь в аресте украинских хакеров

Соединённые Штаты назначили награду в два миллиона долларов за информацию, которая поможет в аресте двух граждан Украины. Жителей Киева Артема Радченко и Александра Еременко обвиняют во взломе базы данных американской Комиссии по ценным бумагам и биржам и электронном мошенничестве.

По данным спецслужб США, украинцы получили незаконную прибыль в размере четырех с половиной миллионов долларов. Они получали инсайдерские данные о компаниях, акции которых представлены на бирже. Кроме того, Радченко и Еременко более года продавали внутреннюю финансовую информацию компаний третьим лицам.

Секретная служба США завершила расследование в отношении украинских граждан в январе. Они обвиняются по 16-ти пунктам.