В Ленингорском районе за последний месяц участились нарушения границы – это местные жители возвращаются домой на свой страх и риск, не дождавшись окончания карантина и открытия пропускного пункта. Многим выписывают штраф и отправляют в двухнедельный карантин.

В последнее время участились случаи нарушения государственной границы в Ленингорском районе со стороны Грузии.

По информации гражданской активистки Тамары Меаракишвили, речь идет приблизительно о двух десятках жителей района, которые, не дождавшись открытия пункта пропуска «Раздахан», пошли на сознательное нарушение в течение последнего месяца. Они пересекают границу в неположенном месте, при этом не прячутся от пограничников. Их задерживают, они предъявляют документы, подтверждающие их личность, пропуск на пересечение границы и объясняют пограничникам, что возвращаются домой. Их отправляют на двухнедельный карантин, после чего отпускают домой. Те, кто нарушил границу впервые, отделываются предупреждением, а тех, кто уже попадался, штрафуют на две тысячи рублей. Говорит Тамара Меаракишвили:

«Среди нарушителей есть люди, которые покинули свои дома в августе прошлого года. Их испугали распространившиеся тогда слухи, будто пункты пропуска закроют навсегда. Есть такие, кто выехал позже через «Синагур», – на лечение, по другой надобности. Решили погостить у родных до весны многие старики, для которых зимой открыли «Раздахан», чтобы они могли получить свои пенсии в Грузии. Потом началась пандемия COVID-19, и все, кто выехал в Церовани, застряли на той стороне».

Почти все, говорит Тамара Меаракишвили, живут в Церовани, в своих домах или у своих близких. То есть вроде бы крыша над головой есть. Но их отличие от церованцев состоит в том, что в другом месте, кроме своего района, они жить не хотят, не могут. Там, где прошла их жизнь, там родные могилы, и там не так душно, как в Церовани. А еще там созрели яблоки и груши, урожай в этом году такой, что разрывает деревья, и скоро придет пора собирать грецкий орех… В общем, пора домой.

Но лезть через «колючку» готовы далеко не все. Есть такие, кто все еще ждет разрешения властей, говорит Тамара Меаракишвили:

«Я знаю одну молодую женщину, которая в августе прошлого года с тремя малолетними детьми поехала в Тбилиси рожать ребенка, у нее с беременностью были какие-то сложности… Потом граница закрылась, и с тех пор она с четырьмя детьми находится в Церовани у своих родственников, а муж здесь. Они больше года уже не виделись. Конечно, через «колючку» с детьми она не полезет. Там им помогают родственники, власти выплачивают какие-то пособия, но все-таки семья оказалась разделенной. Есть и такие, кто выехал на похороны и уже не смог вернуться… Их немного, но они есть, и все они нуждаются в возвращении. Сейчас по району ходят слухи, будто бы скоро начнут составлять списки тех, кто хочет вернуться. Было бы здорово, если бы они подтвердились и люди смогли вернуться домой, конечно, с соблюдением обязательного карантина».

По наблюдениям Меаракишвили, таких немного, поэтому, наверное, можно было бы организовать их приезд. Это было бы справедливо: дать возможность попасть домой не только тем, кто возвращается из России, но и ленингорцам.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия