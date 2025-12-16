Намерение власти вернуть десяткам тысяч граждан изъятые водительские удостоверения вызвало смешанные чувства: облегчение у тех, кто давно ждал восстановления своих прав, и тревогу у других — на фоне высокой смертности на дорогах в Грузии.

Когда права возвращаются

Грузинский парламент в ускоренном порядке рассматривает поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые предложил премьер-министр Ираклий Кобахидзе. В соответствии с законопроектом, с 1 января 2026 года начнется масштабная амнистия для граждан, лишенных прав за нарушения, совершенные до 10 декабря 2025 года. Проект уже был рассмотрен парламентом на сессии в первом чтении.

Речь идет о широком круге нарушений — от превышения лимита баллов и неуплаты штрафов до управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, употребления наркотиков в небольшом количестве и сокрытия с места ДТП.

В Грузии с 2017 года действует 100-балльная система для водителей, которая применяется к грузинским правам. За нарушения ПДД (кроме парковки) с них списываются баллы. Если баллы заканчиваются, водитель теряет права и должен заново сдавать экзамен, а баллы обнуляются раз в год.

Согласно поправкам в Кодекс об административных правонарушениях, возврат прав будет происходить поэтапно. С 1 января 2026 года свои права и 100 баллов получат водители, лишившиеся их из-за исчерпания лимита. С 1 февраля — те, кто был наказан за вождение в нетрезвом виде или покинул место ДТП.

Тем, кто был лишен водительских прав за употребление или хранение небольшого количества наркотиков или отказ от проверки, нужно будет пройти наркологическое обследование и предоставить медицинское заключение, подтверждающее, что они не являются потребителями наркотиков. После этого водительское удостоверение будет восстановлено в течение нескольких дней.

Кого амнистия не затронет? Как отметил один из авторов законопроекта, депутат Арчил Гордуладзе, она не применяется к ситуациям с пострадавшими или погибшими в ДТП. Кроме того, возврат прав будет одноразовым: повторное аналогичное нарушение уже не даст шанса на досрочное восстановление.

Согласно имеющейся статистике, на данный момент водительских прав лишены 35 445 человек. В их числе: 18 310 — за вождение в состоянии алкогольного опьянения; 1 134 — за участие в ДТП с последующим оставлением места происшествия; 3 504 — за употребление наркотиков; 781 — за превышение лимита штрафных баллов; 327 — по приговору за уголовное преступление; и 11 389 — по другим причинам, включая неуплату предыдущих административных штрафов.

Между гуманностью и безопасностью

Инициатива уже вызвала споры: некоторые задаются вопросом, зачем «Грузинская мечта» идет на такое послабление и не связано ли это с подготовкой к досрочным парламентским выборам. Спикер парламента Шалва Папуашвили отверг любые связи закона с электоральными планами партии, подчеркнув, что его цель — предоставить гражданам определенные облегчения.

«Для части наших граждан водительское удостоверение было важным не только для личного передвижения — для некоторых оно являлось источником дохода. <…> Наша цель не в том, чтобы наказывать людей до конца или каким-то образом мучить их. Наказание уже состояло в лишении водительского удостоверения, что создало для них определенный дискомфорт в жизни», — заявил Папуашвили.

Сторонники инициативы называют ее гуманной и социально оправданной. Член «Грузинской мечты» Цотне Ананидзе охарактеризовал это как акт, который «имеет экономический и социальный эффект и стимулирует возвращение к законопослушному поведению». Однако критики считают, что это может угрожать безопасности на дорогах, и ссылаются на тяжелую статистику. Дорожно-транспортные происшествия и смертность на дорогах в Грузии остаются одной из самых давних и нерешенных проблем. Согласно официальной статистике МВД, только за первые девять месяцев 2025 года в Грузии зарегистрировано 4 480 дорожно-транспортных происшествий. В результате погибли 345 человек, а 6 041 получили травмы. Среди погибших — 112 пешеходов, включая 35 детей. Чтобы осознать масштаб трагедии, можно представить катастрофу пассажирского самолета средней вместимости.

В среднем ежегодно на дорогах страны погибает около 450 человек, что означает один-два смертельных ДТП ежедневно. Многие из тех, кто выживает, так и не возвращаются к нормальной жизни из-за тяжелых травм. 26% дорожно-транспортных происшествий, то есть 1 990 случаев, произошло в Тбилиси. В столице число погибших в авариях составило 73 человека. Число наездов на пешеходов — 1 385 случаев, 112 человек погибли. По уровню смертности на дорогах Грузия втрое превышает средний показатель Европейского союза: 129 погибших на миллион населения против 44 в ЕС.

Председатель «Альянса Грузии за безопасные дороги» Эка Лалиашвили называет положение чрезвычайным. По ее словам, за год количество ДТП увеличилось на 9%, смертность — на 14%, а число пострадавших — на 11%.

«Безопасность на дорогах — комплексная задача. Мы видим отдельные инициативы и законы, но такой фрагментарный подход не является панацеей. Ранее уже вводились штрафные баллы и проводились кампании по повышению осведомленности водителей, что принесло определенные положительные результаты. Поэтому, говорить, что грузины не могут соблюдать правила и давать позитивные результаты - неправильно. Дальнейший успех зависит от политической воли, целенаправленных действий и координации между ведомствами: стратегия существует, план действий есть, важно все это реализовать», — говорит Лалиашвили в интервью BMG.

На фоне тревожной статистики возвращение прав тем, кто ранее был пойман за езду под алкогольным или наркотическим опьянением, воспринимается частью общества как шаг назад в вопросах безопасности. В соцсетях инициативу называют «поощрением преступности» и «легализацией безответственного поведения»:

«То есть человек, который не убил другого человека, но повредил чужое имущество или, например, травмировал человека, но не убил, получает право совершить это снова?»;

«А зачем приняли этот закон? Они и так ездят, как сумасшедшие, так пусть теперь уже ездят пьяные и под наркотиками»;

«Поощряют людей, чтобы они сделали еще хуже»;

«Штрафы же увеличиваются, и правительство устраивают пьяные водители».

Борьба штрафами

Всего месяц назад Министерство внутренних дел Грузии подготовило пакет поправок, направленных на ужесточение правил дорожного движения. Он включает повышение штрафов и введение новых санкций за нарушение правил парковки, использование телефона за рулем и движение по автобусным полосам. Цель инициативы — максимально снизить число дорожно-транспортных происшествий.

«В последние годы, на фоне значительного увеличения количества транспортных средств и растущей мобильности, дорожная безопасность остается проблемой, ежегодно в Грузии сотни людей погибают или получают тяжелые травмы в результате ДТП. Соответственно, показатель ДТП и связанной с ними смертности обязывает государство предпринимать эффективные шаги по ужесточению правил дорожного движения», — говорилось в заявлении МВД.

Согласно поправкам, превышение скорости на 15–40 км/ч будет штрафоваться 100 лари вместо 50, нарушения правил маневрирования — штраф до 100 лари, неиспользование ремней безопасности водителем или пассажиром — 50 лари, а использование мобильного телефона во время движения — 50 лари. Движение в по полосе для автобусов («BUS LANE») предусматривает штраф 200 лари, а остановка или парковка на тротуаре/пешеходном переходе теперь будет считаться нарушением и караться штрафом в размере 100 лари (при необходимости автомобиль может быть эвакуирован на охраняемую стоянку).

Для справки, согласно данным BMG, за первые девять месяцев 2025 года штрафы за нарушения правил дорожного движения принесли государству 188 млн лари, тогда как за аналогичный период 2024 года — 172 млн лари, что на 15,7 млн лари больше.

