«Вектор» в ноябре может начать производство вакцины от COVID-19

Государственный научный центр «Вектор», расположенный в Новосибирской области, в ноябре нынешнего года планирует начать производство вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом заявил в воскресенье генеральный директор центра Ринат Максютов.

По словам Максютова, в конце нынешнего и начале будущего года может начаться вакцинация людей из «групп риска» - например врачей и учителей, а за ней последует и массовая вакцинация.

Ранее министр здравоохранения России Михаи Мурашко заявлял, что уже в октябре может начаться производство вакцины, разработанной другим НИИ - научным центром имени Гамалеи в сотрудничестве с министерством обороны. На днях сообщалось о завершении клинических испытаний этой вакцины, к середине августа ожидается ее официальная регистрация. По словам Мурашко, уже в октябре может начаться массовая вакцинация.

При этом ряд экспертов подвергают сомнению утверждения российских властей о готовности к вакцинации уже в этом году. Указывается на недостаток информации о разработке вакцин и их испытаниях.

Ведущий американский иммунолог Энтони Фаучи на слушаниях в Конгрессе на этой неделе также выразил сомнения в эффективности вакцин, разрабатываемых в России и Китае. «Я надеюсь, что китайцы и русские действительно тестируют свои вакцины, прежде чем начать их вводить кому бы то ни было», - сказал Фаучи.