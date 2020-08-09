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Трамп подписал указы о помощи пострадавшим от пандемии
Президент США Дональд Трамп подписал указы, предусматривающие экономическую помощь американцам, пострадавшим от пандемии коронавируса. Он сообщил об этом на пресс-конференции в штате Нью-Джерси. Трамп пошел на этот шаг, который ряд юристов и политических оппонентов президента считают спорным, после того, как Белый дом не смог достичь соглашения с демократами в Конгрессе о новом пакете экономической помощи.
Всего подписаны четыре указа. Один из них предусматривает продление выплаты федерального пособия по безработице в размере 400 долларов в неделю (пособие составляло 600 долларов, однако к 1 августа его выплата прекратилась). При этом Трамп настаивает на том, чтобы четверть этой суммы платили штаты из своих бюджетов - с чем согласны не все штаты.
Еще один указ предусматривает введение каникул на уплату подоходного налога для всех американцев, зарабатывающих менее 100 000 долларов в год. Также подписан указ, направленный на предотвращение выселения из арендуемого жилья американцев, лишившихся работы.
«На фоне бездействия Конгресса президент США будет принимать меры, чтобы помочь нуждающимся американцам», - заявили в Белом доме. Лидеры демократов в Конгрессе, в свою очередь, обвиняют именно Трампа и республиканцев в том, что соглашение о новом пакете помощи объёмом в 2 триллиона долларов так и не было достигнуто.
Демократы предупредили, что такие указы сомнительны с юридической точки зрения и могут быть оспорены в суде. Они утверждают, что Трамп, возможно, превысил свои полномочия, поскольку по конституции принимать решения о выделении государственных средств на конкретные нужды может только Конгресс.
Ранее Конгресс принял несколько пакетов мер по борьбе с экономическими последствиями эпидемии. В США, однако, число новых выявляемых инфицированных коронавирусом продолжает оставаться высоким, в ряде штатов сохраняются карантинные ограничения, которые препятствуют возвращению к работе людей, ранее потерявших её.
Другие новости дня
На выборах в Белоруссии проголосовали более 70 процентов избирателей
Явка на выборах президента Белоруссии, по официальным данным, к 16 часам воскресенья достигла 73 процентов, то есть проголосовали почти три четверти избирателей.
Самая высокая явка на востоке страны - в Гомельской области, как утверждается, она выше 80 процентов.
Более 41 процента избирателей, по данным Центризбиркома, проголосовали досрочно в течение пяти последних дней. Это рекордный показатель. Оппозиция опасается, что досрочное голосование может быть использовано для фальсификаций итогов выборов.
Оппоненты президента Александра Лукашенко призывали белорусов прийти на участки именно 9 августа, в официальный день выборов. На многих участках, в особенности в Минске, образовались большие очереди. Сообщается, что люди часами стоят, ожидая возможности проголосовать.
С некоторых участков были удалены независимые наблюдатели. Общее число наблюдателей ограничено, и оппозиция опасается масштабных фальсификаций. Она ведет параллельный подсчет голосов. В ЦИК уже призвали не доверять таким подсчетам, заявив, что после закрытия участков будут опубликованы результаты официального национального экзит-полла.
В выборах участвуют 5 кандидатов. Главным оппонентом действующего президента Александра Лукашенко, правящего страной 26 лет, считается Светлана Тихановская. Оба политика уже проголосовали на выборах в Минске. Тихановскую сопровождали около 200 сторонников. Она заявила, что надеется на честный подсчет голосов. О подготовке каких-либо акций протеста Тихановская не упомянула.
В соцсетях начали появляться фотографии, на которых, как утверждается, запечатлены армейские подразделения, перебрасываемые в Минск. Лукашенко ранее заявлял, что сторонники оппозиции при помощи неких внешних сил хотят устроить «бойню в центре Минска». Сегодня он заявил, что ситуация находится под контролем властей.
Поступают сообщения о том, что интернет в Белоруссии, в особенности мобильный, работает с перебоями.
Избирательная кампания сопровождалась беспрецедентной уличной активностью противников Лукашенко, задержаниями и уголовным преследованием оппозиционных активистов.
На выборах в Белоруссии проголосовали две трети избирателей
Явка на выборах президента Белоруссии, по официальным данным, к 14 часам воскресенья достигла 65 процентов, то есть проголосовали почти две трети избирателей.
Самая высокая явка на востоке страны - в Гомельской области, как утверждается, она выше 75 процентов.
Более 41 процента избирателей, по данным Центризбиркома, проголосовали досрочно в течение пяти последних дней. Это рекордный показатель. Оппозиция опасается, что досрочное голосование может быть использовано для фальсификаций итогов выборов.
Оппоненты президента Александра Лукашенко призывали белорусов прийти на участки именно 9 августа, в официальный день выборов. На многих участках, в особенности в Минске, образовались большие очереди.
В целом голосование проходит спокойно. На некоторых участках были удалены независимые наблюдатели. Общее число наблюдателей ограничено, и оппозиция опасается масштабных фальсификаций. Она ведёт параллельный подсчёт голосов. В ЦИК уже призвали не доверять таким подсчётам, заявив, что после закрытия участков будут опубликованы результаты официального национального экзит-полла.
В выборах участвуют 5 кандидатов. Главным оппонентом действующего президента Александра Лукашенко, правящего страной 26 лет, считается Светлана Тихановская. Оба политика уже проголосовали на выборах в Минске. Тихановскую сопровождали около 200 сторонников. Она заявила, что надеется на честный подсчёт голосов. О подготовке каких-либо акций протеста Тихановская не упомянула.
В соцсетях начали появляться фотографии, на которых, как утверждается, запечатлены армейские подразделения, перебрасываемые в Минск. Лукашенко ранее заявлял, что сторонники оппозиции при помощи неких внешних сил хотят устроить "бойню в центре Минска". В воскресенье он заявил, что ситуация находится под контролем властей.
Поступают сообщения о том, что интернет в Белоруссии, в особенности мобильный, работает с перебоями.
Избирательная кампания сопровождалась беспрецедентной уличной активностью противников Лукашенко, задержаниями и уголовным преследованием оппозиционных активистов.
За сутки на Северном Кавказе выявили 418 новых случаев коронавируса
За последние сутки на Северном Кавказе умерли шесть пациентов с подтвержденным коронавирусом, число новых заболевших – 418.
По данным Оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса, в Ставропольском крае умерли три человека, в Дагестане, Кабардино-Балкарии и Краснодарском крае - по одному пациенту. Всего на Северном Кавказе умерли уже 1059 человек с COVID-19.
Больше всего новых случаев инфицирования выявлено в Ставропольском крае – 127 человек:
- Ставропольский край + 127 (9263 за все время эпидемии)
- Краснодарский край + 105 (9278)
- Калмыкия + 53 (3005)
- Дагестан + 52(9665)
- Ингушетия + 22 (3869)
- Адыгея + 20 (2975)
- Кабардино-Балкария + 14 (6112)
- Карачаево-Черкесия + 12 (4539)
- Чечня +7 (2147)
- Северная Осетия + 6 (4624)
Всего на Северном Кавказе зарегистрирован 55 091 случай заболевания COVID-19. В целом по России, согласно данным Оперштаба на 9 августа, выявлено 887 536 человек с коронавирусом.
- Ставропольский край вновь лидирует по числу выявленных больных. До этого самый большой прирост заболевших фиксировался в Краснодарском крае, Калмыкии, Дагестане.
- Статистика федерального штаба часто не совпадает с региональной, а данные штаба по смертности могут в несколько раз отличаться в меньшую сторону от данных Росстата и регионов. Чиновники объясняют это разными методиками подсчета.
Вероника Цепкало покинула Белоруссию, опасаясь преследования
Жена бывшего кандидата в президенты Белоруссии, оппонента Александра Лукашенко Валерия Цепкало уехала из страны, опасаясь уголовного преследования. Сообщения российских СМИ об этом подтвердил «Интерфаксу» сам Цепкало, который уехал из Белоруссии раньше.
Вероника Цепкало сейчас находится в Москве. Когда именно она пересекла границу - не сообщается.
Валерию Цепкало было отказано в регистрации кандидатом в президенты. После этого он уехал из страны, но его жена Вероника оставалась в Белоруссии и принимала участие в предвыборных мероприятиях другого оппозиционного кандидата в президенты - Светланы Тихановской.
Сама Тихановская остается в Белоруссии, как и Мария Колесникова, глава избирательного штаба еще одного незарегистрированного кандидата Виктора Бабарико. Накануне вечером Колесникову задержали в Минске, однако вскоре отпустили, заявив, что произошла ошибка. По сообщениям ряда СМИ, Колесникову «перепутали» с Цепкало, которую и намеревались задержать.
В Белоруссии 9 августа - последний день президентских выборов. В них участвует 5 кандидатов. Тихановская считается главным оппонентом президента Лукашенко. Кампания сопровождается массовыми акциями протеста оппозиции, задержаниями и арестами их участников.
По официальным данным ЦИК Белоруссии, выборы уже можно признать состоявшимися - к полудню проголосовали 54 процента избирателей. 41 процент, по этим данным, проголосовал досрочно. В досрочном голосовании оппоненты Лукашенко видят главную угрозу фальсификаций результатов выборов. Сообщается, что в воскресенье на многих участках выстроились очереди из желающих проголосовать. Оппозиция призывала приходить на участки именно 9 августа.
Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина заявила, что предварительные итоги голосования могут быть известны уже сегодня вечером. Будет опубликован официальный экзит-полл. Оппозиция пока не заявляла о планах провести в воскресенье какую-либо массовую акцию.
В Минске задержаны журналисты телеканала «Дождь»
В Минске в воскресенье – день выборов президента Белоруссии – неизвестные в масках задержали трех журналистов российского телеканала «Дождь». Это корреспонденты Владимир Роменский и Василий Полонский, а также оператор Николай Антипов.
«Дождь» подтвердил сообщения о задержании журналистов. Видео задержания опубликовал телеграм-канал Nexta. Кем они задержаны и почему – пока неясно.
Соратница кандидата в президенты Светланы Тихановской Мария Колесникова рассказала «Дождю», что журналистов задержали после того, как они поговорили с ней на улице.
Накануне, 8 августа, из Белоруссии были депортированы трое журналистов телеканала «Настоящее время», граждане России и Украины. В ходе предвыборной кампании полиция не раз задерживала корреспондентов, освещавших акции протеста.
В Белоруссии сегодня последний день президентских выборов, на которых президент Александр Лукашенко баллотируется на шестой срок. Он обвиняет своих оппонентов в подготовке массовых акций протеста и провокаций, утверждая, что дестабилизацию готовят некие силы из-за рубежа, в том числе из России. Оппозиция утверждает, что Лукашенко стремится сфальсифицировать выборы.
Выборы в Белоруссии: перебои с интернетом и очереди на участках
В Белоруссии в день президентских выборов 9 августа возникли перебои с работой ряда интернет-сервисов. О проблемах сообщают многочисленные пользователи сети и журналисты. Прежде всего речь идет о нестабильной работе мессенджеров, а также некоторых приложений. Не работал и ряд ресурсов оппонентов президента Александра Лукашенко, в том числе платформа «Зубр» и сайт политика Виктора Бабарико - сообщает Tut.by. Были зафиксированы и проблемы с доступом на Youtube или к сервисам Google.
В «Белтелекоме» проблемы связали с увеличившимся «зарубежным трафиком». Позднее в Национальном центре реагирования на компьютерные инциденты заявили, что причина проблем со связью – DDoS-атака на инфраструктуру белорусского сегмента интернета, в частности на серверы Комитета государственной безопасности и Министерства внутренних дел. В сообщении говорится, что атаки были отбиты.
Ранее власти отключали мобильный интернет в местах проведения предвыборных митингов оппозиции.
Президент Александр Лукашенко проголосовал утром 9 августа. Он заявил, что власти контролируют ситуацию в стране и не допустят ее выхода из-под контроля. По словам Лукашенко, за последние сутки в страну не пустили около 170 иностранных граждан с неясными намерениями. Откуда они ехали, он не пояснил.
Вечером 9 августа в Минске ожидают уличных акций оппозиции - хотя официально призывов к ним пока не было. В городе усилены меры безопасности, въезд в столицу Белоруссии контролируют военные.
Всего на выборах пять кандидатов, главным оппонентом Лукашенко считается Светлана Тихановская. Кампания сопровождалась массовыми акциями протеста оппонентов Лукашенко, задержаниями и арестами многих из них, включая видных оппозиционных деятелей. Оппоненты Лукашенко считают, что он может сфальсифицировать голосование. Они организуют параллельный подсчет голосов.
Лукашенко считает, что оппозиция может попытаться организовать в Минске беспорядки.
По официальным данным, уже проголосовали более 45 процентов имеющих право голоса, 41 процент проголосовал досрочно. На многих избирательных участках выстроились очереди. В ЦИК Белоруссии подчеркнули, что могут начать ограничивать доступ избирателей на участки.
Право на пересечение турецкой границы получил 101 гражданин Грузии
Согласно решению правительства Грузии, положительный ответ на въезд в Турцию получил 101 гражданин. Некоторые из них уже пересекли грузино-турецкую границу, сообщает Минздрав Аджарии.
Желающие отправиться в Турцию должны пройти регистрацию на специально созданной Министерством здравоохранения Аджарии веб-странице abroadworkers.moh.gov.ge, сообщает Общественный вещатель.
Заявку должны подать те граждане, которые уже получили приглашение от физического или юридического лица, зарегистрированного в Турции, которое также должно быть нотариально заверено.
Страницу Медведева в Facebook заблокировали для пользователей из Грузии
Официальная страница заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева в Facebook заблокирована для грузинских пользователей. Аккаунт стал недоступен для конкретного региона с 8 августа.
Грузинские СМИ предполагают, что это связано с публикацией Медведева, посвященной 12-й годовщине российско-грузинской войны. Политик, который в августе 2008 года занимал должность президента РФ, сравнил действия властей Грузии в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия с объявлением войны России.
Телеканал «Мтавари» отмечает, что среди грузинских пользователей этот статус вызвал негодование. Сотни оставили гневные комментарии.
Тбилисское интернет-издание «Табула» указывает, что незадолго до блокировки администраторы страницы Медведела провели «чистку» - все негативные отзывы под публикацией, в том числе нецензурные, удалили. Сохранены были те, которые не противоречат официальной позиции Кремля по августовской войне.
Сейчас находящиеся в Грузии пользователи не могут просматривать страницу Медведева или отыскать ее в поиске. Для других стран аккаунт российского политика доступен, как и прежде.
Владимир Зеленский: Украина не будет вмешиваться в выборы в США
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не вмешивалась и не будет вмешиваться в выборы президента США.
«К большому сожалению, в публичном пространстве периодически появляются «сенсационные данные» о якобы некоем участии Украины в событиях, связанных с выборами в других странах», – написал Зеленский в фейсбуке, отметив, что Украина «не позволяет и не будет позволять себе в будущем вмешиваться в выборы и тем самым нанести ущерб» отношениям с США. Зеленский подчеркнул, что вопрос невмешательства в выборы в Соединенных Штатах – это вопрос национальной безопасности, и призвал всех украинских граждан воздержаться от какой-либо деятельности, связанной с выборами, в том числе и для решения своих политических проблем или проблем в сфере бизнеса.
С чем конкретно связана запись Зеленского – неясно. Однако несколько дней назад директор Национального центра контрразведки США Уильям Эванина опубликовал заявление о попытках вмешательства зарубежных стран в выборы президента, которые пройдут в ноябре нынешнего года. В нем, в частности, говорится о попытках России дискредитировать кандидата в президенты от демократов Джо Байдена. В качестве одного из примеров приведены действия депутата Верховной Рады Украины Андрея Деркача, который в заявлении назван «пророссийским парламентарием». Речь идет о публикации Деркачом записей телефонных переговоров, как он утверждает, между Байденом в бытность им вице-президентом США и бывшим президентом Украины Петром Порошенко. Путем публикации этих материалов, как говорится в заявлении, Деркач распространяет утверждения о причастности Байдена к коррупции.
Деркач, формально не связанной ни с одной из крупных политических сил Украины, несколько раз давал пресс-конференции, на которых демонстрировал фрагменты записей переговоров. Официально подлинность записей не подтверждена, откуда они у Деркача – неизвестно. В штабе Байдена заявили, что речь идет о вырванных из контекста отрывках, которые в любом случае не содержат ничего предосудительного, и назвали записи «дыркой от бублика».
На записях, предположительно, Байден и Порошенко главным образом обсуждают внутреннюю политику Украины. Среди обсуждаемых тем была и отставка бывшего генпрокурора Виктора Шокина, при этом, однако, не упоминался ни сын Байдена, ни компания Burisma, в совет директоров которой он входил.
Деятельность сына Байдена на Украине неоднократно комментировал президент США Дональд Трамп, а его телефонный разговор прошлым летом с Зеленским, в котором Трамп говорил о необходимости расследовать деятельность Burisma, стал одним из оснований для начала процедуры импичмента президента США – за попытку давления на иностранное государство для достижения личных целей. Юрист Трампа Руди Джулиани и ряд республиканских комментаторов прямо обвиняют бывшего вице-президента в коррупции в связи с деятельностью его сына на Украине, Байден все обвинения отрицает.
- В заявлении главы службы контрразведки США утверждалось, что главные усилия России направлены на дискредитацию Байдена. Некоторые российские комментаторы в СМИ и соцсетях также продвигают кандидатуру Трампа. Китай и Иран же, как сказано в том же документе, выражают заинтересованность в поражении действующего президента США.
- Российское вмешательство в выборы 2016 года стало одним из главных политических сюжетов в США в последние годы. Спецпрокурор Роберт Мюллер счел такое вмешательство доказанным, но не нашел доказательств сговора между штабом Трампа и Россией. Многие демократы убеждены, что вмешательство сыграло важную роль в победе Трампа на выборах, и предостерегают от повторения подобного сюжета.
Лукашенко получил от Путина письмо «на пяти страницах»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что получил от президента России Владимира Путина письмо с информацией о российских гражданах, задержанных в Белоруссии незадолго до президентских выборов в этой стране.
Лукашенко сегодня утром, 9 августа, проголосовал на выборах в Минске и после этого пообщался с журналистами. По его словам, в ходе недавнего телефонного разговора с Путиным он упрекнул президента России в том, что Москва перешла с Белоруссией «с братских на партнерские отношения». Путин в ответ, по словам Лукашенко, заверил, что отношения будут братскими. Лукашенко добавил, что после этого разговора получил от президента России письмо «на пяти страницах» «с изложением всех фактов» о задержанных в Белоруссии 33-х гражданах России. По словам белорусского президента, Следственный комитет сейчас рассматривает эти факты.
«Если кто-то ждет, что у нас абсолютно испортились отношения с Россией - заблуждаетесь!» - сказал Лукашенко.
Граждане России были задержаны под Минском 27 июля и впоследствии отправлены под арест, им вменяют в вину подготовку к беспорядкам. Сам Лукашенко неоднократно комментировал их задержание, утверждая, что россияне были направлены в Белоруссию целенаправленно, с целью вмешательства в выборы, и называя «враньем» версию российских официальных лиц о том, что они направлялись через Минск транзитом в Турцию и другие страны. Белорусские правоохранительные органы прямо называли задержанных россиян бойцами так называемой ЧВК Вагнера. Среди них нашлись люди, которые ранее воевали в Донбассе против украинской армии. Украина заявила, что будет добиваться экстрадиции большей части задержанных. Российские официальные лица, в свою очередь, подвергали критике белорусские власти.
7 августа сообщалось о телефонном разговоре между президентами двух стран, посвященном задержанию россиян. Утром того же дня в «Комсомольской правде» было опубликовано расследование, где утверждалось, что россияине и белорусские спецслужбы стали жертвой провокации спецслужб Украины. Лукашенко сказал, что знает о версии причастности «третьей страны» к случившемуся, но, по его словам, «это вторично»: «Главное, чтобы они не устроили здесь пожар в центре Минска».
В ходе предвыборной кампании Лукашенко, который баллотируется на шестой срок и сталкивается с масштабными уличными акциями оппозиции, неоднократно обвинял российские структуры в поддержке его оппонентов, в частности не допущенных на выборы Валерия Цепкало и Виктора Бабарико. Лично Путина во вмешательстве в выборы он не обвинял.
Авиакомпания Air France возобновила регулярные рейсы в Грузию
Авиакомпания Air France возобновила регулярные пассажирские авиарейсы по маршруту Париж-Тбилиси-Париж. Об этом сообщили в пресс-службе компании-оператора тбилисского аэропорта TAV Georgia. 8 августа рейсом Air France в Тбилиси прибыли 178 пассажиров. На 9 августа назначен рейс из грузинской столицы в главный парижский аэропорт Руасси - Шарль-де-Голль.
Авиакомпания выполняет полеты на самолетах типа Airbus A320 и A321 по следующему графику:
- Париж–Тбилиси – каждую среду и субботу;
- Тбилиси–Париж – каждый четверг и воскресенье.
Со 2 августа регулярные рейсы по маршруту Мюнхен-Тбилиси-Мюнхен выполняет авиакомпания Lufthansa. С 6 августа латвийская AirBaltiс возобновила полеты из Риги в Тбилиси, сообщает агентство «Новости-Грузия».
- Напомним: в середине июля Евросоюз счел Грузию безопасным направлением с точки зрения эпидемиологической ситуации. Совет ЕС включил Грузию в список стран, с которыми европейским государствам рекомендовано открыть внешние границы.
- В свою очередь Грузия разрешила регулярное воздушное сообщение с пяти странами: это Германия, Франция, Латвия, Литва и Эстония. Гражданам и резидентам этих стран не нужно проходить карантин после прибытия в Тбилиси.
В Армении выявлено 225 новых случаев коронавируса, скончались 6 человек
По информации Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 225, в общем составив 40 410. Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 9 августа число выздоровевших пациентов увеличилось на 125 и сейчас составляет 32 520.
Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 6 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 791.
Согласно данным Министерства здравоохранения Армении, за время эпидемии 228 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам, сообщает Радио Азатутюн.
На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 6 871, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 176 014 (1 576 за последние сутки).
Бейрут: полиция выбила демонстрантов из зданий министерств
В столице Ливана Бейруте полиция и военные накануне поздно вечером, 8 августа, выбили демонстрантов из нескольких правительственных зданий, которые они заняли несколькими часами ранее в ходе массовой акции протеста.
Сообщалось, в частности, что здание МИД протестующие объявили «штабом революции», были заняты также здания министерства экономики и энергетики и штаб-квартира Ассоциации банков Ливана.
В столкновениях с полицией и военными пострадали сотни людей, десятки госпитализированы. Сообщается о гибели одного полицейского. Полиция и военные применяли слезоточивый газ и резиновые пули. Сообщалось и о стрельбе боевыми патронами - сейчас расследуется, кто именно стрелял.
В беспорядки перерос массовый митинг в центре Бейрута, участники которого почтили память погибших в результате мощного взрыва в порту 4 апреля, нанесшего масштабные разрушения городу, и обвинили власти и ведущие политические силы в коррупции и некомпетентности, которые, как считают демонстранты, стали одной из причин трагедии.
Поисково-спасательные работы в столице Ливана, в которых участвуют и зарубежные спасатели, включая российских, все еще продолжаются. По последним данным, жертвами взрыва стали 158 человек, более 6 тысяч пострадали, жилища сотен тысяч разрушены или серьезно повреждены. По предварительным данным, на складе взорвалась аммиачная селитра, несколько лет назад конфискованная с одного из судов. Мощность взрыва, по оценкам, превысила килотонну в тротиловом эквиваленте, что делает его одним из самых мощных неядерных взрывов в истории.
Сегодня проходит онлайн-конференция под эгидой ООН, на которой будет обсуждаться вопрос помощи Ливану. Ожидается участие президента Франции Эммануэля Макрона, уже посетившего Бейрут, и президента США Дональда Трампа. Как Франция, так и США призвали к политическим реформам в Ливане. Как сообщает AFP, ряд арабских стран прохладно относится к идее оказания Ливану финансовой помощи, указывая на большую роль, которую в ливанской политической системе сейчас играют силы, связанные с радикальной проиранской группировкой «Хезболла». Потенциальные доноры опасаются, что средства могут не дойти до реально нуждающихся. Подобные опасения высказал и Макрон.
МВД расследует беспорядки в Ахалкалаки – задержан подозреваемый в убийстве
МВД Грузии сообщило о задержании обвиняемого в убийстве, которое спровоцировало уличные беспорядки в Ахалкалаки, сообщает агентство «Новости-Грузия». Погромы в Ахалкалаки начались накануне вечером, 8 августа. По сообщениям СМИ, им предшествовала перестрелка и убийство 27-летнего жителя села Куликам.
По обвинению в умышленном убийстве и незаконном приобретении-хранении огнестрельного оружия задержан 37-летний А.Г.. Следствие установило, что на почве конфликта он ранил 27-летнего К.М.. Молодой мужчина скончался вскоре после поступления в больницу. В качестве вещественного доказательства у обвиняемого полицейские изъяли орудие преступления. Задержанному грозит от 7 до 15 лет тюрьмы.
Накануне вечером толпа подожгла гостиницу «Артсек» в центре Ахалкалаки и четыре дома, повреждены были несколько автомобилей. Как пояснили местные власти, нападения совершены на объекты, связанные с предполагаемыми участниками перестрелки. Во время беспорядков пострадали несколько человек. По информации Общественного вещателя, в больницу Ахалкалаки обратились три человека. Один из них был ранен ножом в область спины, двое получили переломы пальцев рук. Все трое покинули клинику после оказания необходимой помощи.
Чтобы урегулировать ситуацию, в Ахалкалаки был мобилизован полицейский спецназ и техника Департамента особых заданий МВД. На въездах и выездах из города был усилен контроль. Параллельно в течение всей ночи работу продолжали эксперты-криминалисты. Следственные мероприятия проводились на месте убийства и еще нескольких локациях, где произошли беспорядки.
Сегодня утром в Ахалкалаки прибыл заместитель министра внутренних дел Грузии Владимир Борцвадзе. По его словам, к этому времени ситуация в городе спокойная. «Как видите ситуация стабильная. Мобилизованы силы полиции, чтобы сохранить общественный порядок и безопасность», - сказал Борцвадзе журналистам.
По факту беспорядков МВД Грузии начало отдельное производство. Действия квалифицируют как «групповое насилие» и «повреждение или уничтожение чужой вещи». «По факту организации группового насилия и участии в нем продолжается следствие с целью установления и задержания виновных», - сообщили в пресс-службе МВД.
В Грузии 9 новых случаев коронавируса, 4 человека выздоровели
В Грузии за последние сутки выявлено 9 новых случаев заражения коронавирусом, 4 человека с ранее подтвержденным COVID-19 выздоровели и выписаны из больниц. Данные обновлены на правительственном сайте StopCov.ge.
В целом с начала пандемии в стране лабораторно подтверждено 1 225 случаев инфицирования коронавирусом. Из них активными остаются 208 случаев. Еще 41 гражданин Грузии был доставлен на лечение из-за границы.
Общее число выздоровевших составляет 1 000. От последствий коронавирусной инфекции в Грузии скончались 17 человек. В карантине остаются 7 076 граждан, а под наблюдением врачей в стационарах – 250 человека.
По данным Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии, по состоянию на 8 августа тестирование на коронавирус методом ПЦР в стране прошли более 258,5 тысячи человек. Общее число проведенных ПЦР-тестов составляет 263,4 тысячи.
Маврикий объявил чрезвычайное положение из-за аварии танкера
Режим чрезвычайной экологической ситуации был объявлен на Маврикии в связи с опасным загрязнением моря нефтью. Японский танкер Wakashio, шедший под панамским флагом из Китая в Бразилию, сел на мель у юго-восточного побережья Маврикия в конце июля. Однако капитан сообщил местным властям о пробоине лишь в минувший четверг, когда тонны нефти уже попали в море.
Премьер-министр Маврикия заявил об опасности, которую представляет собой разлив нефти, добавив, что население острова и без того страдает от ограничесний, связанных с пандемией коронавируса. Население Маврикия - около полутора миллионов. Главные отрасли экономики - туризм и рыболовный промысел.
Танкер, севший на мель, перевозил 4000 тонн сырой нефти и дизельного топлива.
В Белоруссии сегодня проходят президентские выборы (обновлено)
В Белоруссии сегодня, 9 августа, проходят президентские выборы. Президент Александр Лукашенко, правящий страной 26 лет, баллотируется на шестой срок - на фоне массовых акций протеста.
По данным Центральной избирательной комиссии Белоруссии, 41,7 процентов избирателей уже проголосовали.
В Гомельской области, по данным ЦИК, например, проголосовали уже более половины избирателей. Меньше всего людей досрочно проголосовали в Минске.
Досрочное голосование началось во вторник. Нынешний показатель - рекорд за все время проведения выборов, 5 лет назад досрочно, по официальным данным, проголосовали 36 процентов имеющих право голоса.
Оппозиция призывала своих сторонников не участвовать в досрочном голосовании, а прийти на участки именно 9 августа. Причина в том, что за досрочным голосованием сложнее организовать наблюдение (число наблюдателей и без того ограничено со ссылкой на эпидемию коронавируса). Оппоненты Лукашенко считают, что именно в ходе досрочного голосования могли быть организованы масштабные фальсификации.
Всего в Белоруссии более 5 тысяч избирательных участков. Открылись также участки за рубежом, в том числе и в Москве. У посольства Белоруссии выстроилась очередь из желающих проголосовать. Очереди также и в Варшаве.
В выборах участвуют пять кандидатов. Кроме Лукашенко, это Светлана Тихановская, Анна Канопацкая, Андрей Дмитриев и Сергей Черечень. Главным оппонентом Лукашенко считается Светлана Тихановская - жена известного блогера Сергея Тихановского, который в ходе избирательной кампании был арестован. К выборам не допустили двух видных противников Лукашенко - Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. Бабарико был арестован, Цепкало уехал из страны, а избирательные штабы этих кандидатов объединились со штабом Тихановской. Противники Лукашенко собирали массовые митинги в разных городах страны. В последние дни власти препятствовали их проведению.
За время избирательной кампании сотни людей были задержаны, в их числе были журналисты, в том числе зарубежные. 7 августа из Белоруссии выслали трёх корреспондентов телеканала "Настоящее время".
Александр Лукашенко утверждает, что некие силы из-за рубежа заинтересованы в том, чтобы устроить в Минске беспорядки. Власти усиливают меры безопасности. На видео попали кадры военной техники в Минске, а также на въезде в город.
Ряд пользователей сообщают о перебоях с Интернетом или с работой некоторых приложений в Минске.
- В конце июля под Минском были задержаны 33 гражданина России, которых правоохранительные органы Белоруссии считают причастными к подготовке массовых беспорядков. Утверждается, что это бойцы так называемой ЧВК Вагнера, украинские правоохранительные органы заявили, что проверяют их на причастность к боевым действиям в Донбассе. Задержание россиян обсудили по телефону за несколько дней до выборов президенты Белоруссии и России.
- В государственных и близких к Кремлю российских СМИ публиковались материалы с критикой Лукашенко, в особенности в связи с задержанием российских граждан. В то же время, те же СМИ пишут и об опасности "майдана" в Минске и прихода к власти неких антироссийских сил. Официальная Москва не заявляла о каких-либо своих предпочтениях на выборах.
Минобразования Грузии сообщило об «атаке ботов» на свою страницу в Facebook
Министерство образования Грузии сообщило об «атаке ботов» на свою официальную страницу в социальной сети Facebook.
По информации министерства, объектом атаки стала публикация с фотографиями, снятыми во время возложения венков к мемориалу на братском кладбище Мухатгверди близ Тбилиси. Сегодня, 8 августа, первые лица Грузии, члены кабинета министров и депутаты парламента собрались там, чтобы почтить память погибших в российско-грузинской войне 2008 года.
Всего за несколько минут под публикацией с фото появилось около двухсот реакций «Ха-Ха». Как отмечают в Минобразования, отзывы оставили «с более чем 150 фейковых аккаунтов, которые зарегистрированы в Индии, Тайланде, Ираке, Пакистане».
«Этот факт дает понять, что определенные группы используют для провокаций и нападок даже такие трагические события», - отметили в ведомстве.
Департамент стратегических коммуникаций Министерства образования, науки, культуры и спорта Грузии уже обратился к администрации Facebook с просьбой об удалении указанных страниц, сообщает агентство «Новости-Грузия».
В центре Бейрута протестующие захватили министерское здание
Тысячи горожан собрались сегодня, 8 августа, на площади в центре Бейрута, чтобы почтить память погибших при взрывах в порту 4 августа. Разгневанные жители ливанской столицы считают, что ответственность за взрывы и нанесенный городу ущерб несут политические и религиозные группировки.
По данным агентства «Рейтер», протестная акция в Бейруте собрала около пяти тысяч человек. Ливанское Министерство здравоохранения объявило в субботу обновленные данные о последствиях взрыва в порту. 4 августа погибли 158 человек, около 6 тысяч пострадали. Об этом сообщила «Немецкая волна». Телеканал «Евроньюс» показал видеокадры, на которых во время свадебных торжеств слышен взрыв сразу же улицы наполняются дымом. Телеканал «Би-би-си» показал кадры демонстрации в центре Бейрута, сопроводив их титрами: «протестующие заняли здание министерства иностранных дел, объявив его штабом революции».
Ливанский Красный Крест сообщил, что в столкновениях между горожанами и полицией пострадали 130 человек, 28 из них госпитализированы.
В Бейруте на две недели введен режим чрезвычайного положения.
Беспорядки в Ахалкалаки: один человек убит, толпа поджигает здания
Уличные беспорядки уже несколько часов продолжаются в Ахалкалаки на юге Грузии – один человек убит, как минимум один пострадал. Об этом сообщает Информационный центр Джавахети.
По предварительным данным, погромы последовали за убийством 27-летнего жителя села Куликам. Группа молодых людей подожгла гостиницу «Артсек» в центре города, разбиты были окна и двери здания. Они были настроены крайне агрессивно – повреждена камера корреспондента местного новостного агентства.
Беспорядки продолжились у дома, принадлежащего владельцу отеля «Артсек». По сообщениям местных СМИ, в целом горели три дома, связанных с бизнесменом. Также поврежден один автомобиль. К этому времени обстановка остается напряженной.
На месте находится губернатор Самцхе-Джавахети Бесик Амиранашвили. По его словам, в Ахалкалаки стягивают дополнительные силы полиции и спецназ. Амиранашвили заявляет, что ситуация находится под контролем.
«Ситуацию в Ахалкалаки контролирует МВД, как и силы криминальной полиции, а также патрульной полиции и Службы чрезвычайных ситуаций. Также мобилизованы силы департамента особых заданий», - заявил Амиранашвили.
Согласно объяснению губернатора, беспорядки вызваны «криминальным инцидентом». Он не исключил, что владелец гостиницы «Артсек» может быть как-то связан с убийцами жителя села Куликам.
По его словам, в настоящее время «полиция работает как для установления контроля, так и с целью установления-задержания лиц», участвовавших в убийстве.
Следствие по факту начато по двум статьям УК Грузии: «умышленное убийство» и «незаконное приобретение-хранение огнестрельного оружия».
Гамкрелидзе предупредил о рисках заражения коронавирусом после открытия авиасообщения
Возобновление международного авиасообщения увеличило риски с точки зрения распространения коронавируса в Грузии, однако в целом эпидемиологическая ситуация в стране подлежит контролю. Об этом сегодня, 8 августа, заявил руководитель Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии (NCDC) Амиран Гамкрелидзе.
За последние сутки в Грузии было выявлено три новых случая Covid-19. Все три факта являются завозными, двое новых пациентов – это водители международных грузовых перевозок, сообщает агентство «Новости-Грузия».
«Ежедневно у нас единичные случаи инфекции. В основном они связаны с прибывающими пассажирами или же это водители грузовых автомобилей. Также напомню, что в определенной степени активизировались передвижения воздушного транспорта, назначено несколько регулярных рейсов, однако карантин и механизм изоляции работают эффективно», - заявил Гамкрелидзе.
По его словам, эпидемиологи пытаются «сбалансировать» новые риски. В частности, он указал, что пока что Грузия возобновила регулярные рейсы только со странами «зеленой зоны». Для граждан, пребывающих из других государств, обязательным остается ПЦР-тестирование на коронавирус или двухнедельная изоляция.
В целом за время пандемии в Грузии лабораторно подтверждено 1 216 случаев инфицирования COVID-19. Общее число выздоровевших составляет 996 человек. От последствий коронавирусной инфекции скончались 17 человек. В настоящее время в ковид-центрах страны остается 241 больной.
- На фоне пандемии с 21 марта Грузия прекратила регулярное авиасообщение по всем направлениям. Власти обещали начать прием международных путешественников с 1 июля, однако затем было заявлено, что из-за сложной эпидемиологической ситуации в мире возобновление регулярных международных полетов откладывается до 1 августа. Теперь этот срок продлен еще на месяц – до 1 сентября.
- Ограничения на полеты не касаются трех направлений – в Тбилиси можно прилететь из Парижа, Мюнхена и Риги, также пассажиры смогут отправиться в эти города из столицы Грузии.
- Немецкая авиакомпания Lufthansa возобновила регулярные полеты в Грузию со 2 августа. С 5 августа рейсы по маршруту Рига-Тбилиси-Рига осуществляет Air Baltic. С 8 августа самолеты Air France начнут летать из Парижа в Тбилиси.
- Беспрепятственно прибывать в Грузию прямыми авиарейсами на данный момент могут граждане и резиденты пяти стран Евросоюза: Германии, Франции, Эстонии, Латвии и Литвы. До пересечения границы они должны заполнить анкету, указав историю своих перемещений за последние 14 дней, контактную информацию и перечень мест пребывания в Грузии. Для граждан Грузии, возвращающихся из этих стран, обязательной остается 14-дневная изоляция.
Андрей Пивоваров задержан на границе России с Белоруссией
Исполнительный директор «Открытой России» Андрей Пивоваров задержан сотрудниками пограничного отдела Рудня в Смоленской области. Вместе с ним были задержаны члены «Открытой России» Даниил Потапов и Александр Федосеев. Об этом сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на Анастасию Буракову, председателя «Открытой России».
Пивоварову вменяется в вину неподчинение требованию пограничника.
Федосеев и Потапов находятся в пограничном пункте в Себеже, на них составляют административные протоколы. Какова причина их задержания, пока не сообщается.
По словам Бураковой, задержанные ехали как блогеры, освещать происходящее. Официальной аккредитации не было - они подавали заявку, но ответа не было. «Они ехали на рейсовых автобусах, обычных, на 60 мест. Остановили только их, остальным дали свободно пройти», - пояснила Буракова.
В Абхазии выявлено 14 новых случаев инфицирования коронавирусом
По информации Оперативного штаба по защите населения самопровозглашенной республики Абхазия от коронавируса, за прошедшие сутки тестирование на наличие инфекции было проведено у 149 граждан - диагноз COVID-19 подтвержден у 14 из них.
Зарегистрирован первый инфицированный COVID-19 среди отдыхающих, который вывезен для лечения в РФ.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 42 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Выписана одна пациентка с положительной динамикой и полученным отрицательным результатом, рекомендациями оставаться дома до полного восстановления.
- Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 134 человека. Из них 38 выздоровели и три пациента скончались.
- Оперативный штаб призывает граждан соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения. В частности, необходимо соблюдать дистанцию и чаще мыть руки с мылом. Особенно возвращаясь с улицы или при посещении общепита.
В МИД РФ заявили о важности налаживания связей с Грузией для стабильности на Южном Кавказе
«Последовательная нормализация российско-грузинских отношений является важным элементом стабильности и безопасности на Южном Кавказе», - говорится в заявлении МИД РФ, распространенном по случаю с 12-й годовщины российско-грузинской войны.
«Важным элементом обеспечения полноценной стабильности и безопасности на Южном Кавказе является и последовательная нормализация российско-грузинских отношений. Россия всегда дорожила дружескими узами с близким ей грузинским народом, с которым мы прожили в едином государстве под разными названиями не одно столетие. Убеждены, что скорейшее преодоление имеющихся разногласий, восстановление и полноценное развитие двусторонних связей отвечает долгосрочным интересам наших стран и народов», - сказано в заявлении внешнеполитического ведомства.
МИД РФ считает, что действия правительства третьего президента Грузии Михаила Саакашвили 7-8 августа 2008 года «явились грубым нарушением международных договоренностей о мирном урегулировании грузино-югоосетинского конфликта», привели к многочисленным жертвам и «обусловили как ответную российскую операцию по принуждению к миру, так и последующее решение Российской Федерации признать независимость Южной Осетии и Абхазии».
В Москве также говорят о важности Женевских дискуссий – единственного официального формата диалога между Грузией и Россией, участие в котором принимают представители властей самопровозглашенных республик Абхазия и Южная Осетия, а также делегаты из США, ООН, ОБСЕ и ЕС, передает агентство «Новости-Грузия».
«Значимость Женевских дискуссий очевидна: это - единственный международный форум, обеспечивающий прямой диалог между Грузией и Абхазией, Грузией и Южной Осетией. Само существование данной площадки позволило в течение последних 12 лет поддерживать мирный переговорный процесс без какого-либо силового противостояния», - сказано в заявлении.
В МИД РФ считают, что главным уроком августовской войны является очередное напоминание о том, что обращение к силовым методам разрешения международных споров и конфликтов бессмысленно и контрпродуктивно, «особенно когда речь идет о такой сложной и деликатной сфере, как межнациональные отношения».
«Любое насилие здесь приводит к самым болезненным, а подчас и непоправимым последствиям. Усилия России все эти годы направлены на восстановление диалога и полноценного переговорного процесса между Грузией с одной стороны и Абхазией и Южной Осетией с другой, в том числе путем подписания соглашения о неприменении силы между ними», - заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.
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