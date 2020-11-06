Новости
В Беларуси Марии Колесниковой продлили арест до 8 января
В Беларуси члену президиума оппозиционного Координационного совета Марии Колесниковой продлили арест на два месяца, до 8 января.
Об этом сообщил телеграм-канал экс-претендента на пост президента страны Виктора Бабарико, также находящегося под стражей.
Ранее в пятницу адвокат Людмила Казак, представляющая интересы Колесниковой, рассказала, что Следственный комитет отказался освободить ее подзащитную под залог.
Колесникову вместе с другим арестованным членом президиума Координационного совета, адвокатом Максимом Знаком обвиняют в призывах к действиям, наносящим ущерб национальной безопасности и суверенитету Беларуси. Местные правозащитники признали их политзаключенными.
Колесникова находится под стражей с 8 сентября. Ее задержали на белорусско-украинской границе. По словам сторонников оппозиции Ивана Кравцова и Антона Родненкова, которые были очевидцами событий, на границе Колесникова порвала свой паспорт и покинула автомобиль во время принудительной депортации.
После президентских выборов 9 августа по всей Беларуси продолжаются массовые выступления против объявленной ЦИКом победы Александра Лукашенко. Он баллотировался на шестой срок. Оппозиция заявляет о масштабных фальсификациях.
Протесты жестко разгоняются сотрудниками силовых структур. Тысячи людей были задержаны, многие избиты. Власти также выслали из страны иностранных журналистов, освещавших акции.
6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко, его сына Виктора и 13 других высокопоставленных белорусских чиновников, в том числе главы администрации Лукашенко Игоря Сергеенко, руководителя КГБ Ивана Тертеля, председателя Следственного комитета Ивана Наскевича.
На Западе их обвиняют в причастности к фальсификациям на выборах и насилии в отношении мирных демонстрантов.
Другие новости дня
Михаил Ефремов отправлен в колонию для отбывания наказания
Осужденный на 7,5 лет колонии актер Михаил Ефремов отправлен к месту отбывания наказания, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на московское управление ФСИН. В какую именно колонию отправлен Ефремов, не сообщается. Однако, по закону, администрация московского следственного изолятора, в котором содержался Ефремов, уведомит одного из родственников - по выбору осужденного - о том, куда он направлен для отбывания наказания.
Ранее член Общественный наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марина Литвинович сообщила «Интерфаксу», что Ефремов останется отбывать наказание в хозотряде при следственном изоляторе-5 в Москве.
Она назвала это решение «лучшим» для осужденного. «Мы посещали помещения хозотряда, там, я думаю, лучше, чем в колонии», - приводит «Интерфакс» высказывание Литвинович.
- Пресненский суд Москвы 8 сентября приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима с лишением права управлять транспортным средством на три года. 22 октября Мосгорсуд снизил наказание до 7,5 лет.
- Популярный российский актер Михаил Ефремов был признан виновным в нарушении правил дорожного движения, что привело к гибели человека. Столкновение двух автомобилей, одним из которых управлял Ефремов, произошло в Москве, на Садовом кольце, 8 июня 2020 года. Водитель второго автомобиля погиб. В момент происшествия артист был пьян.
СГБ Грузии начала расследование по делу о подготовке к свержению власти
Служба госбезопасности Грузии начала расследование по делу о подготовке к свержению власти. Сегодня ведомство распространило заявление о текущем расследовании.
«1 октября 2020 года в департаменте госбезопасности Службы государственной безопасности началось расследование по факту свержения государственной власти. Преступление предусмотрено 1-й частью статьи 315 УК Грузии.
Расследование дела основывалось на оперативной информации департамента госбезопасности, согласно которой, конкретные лица в случае нежелательных результатов на парламентских выборах, планировали осуществить свержение власти силовым путем, с целью чего были сформированы мобильные группы из числа бывших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих.
В рамках расследования проводились различные следственные действия, опрашивались свидетели, в том числе респонденты сюжета, вышедшего в эфире одного из телеканалов, которые предоставили следствию определенную информацию. Также был опрошен член парламента Грузии Ираклий Кобахидзе, предоставивший следствию список группировок, которые должны были быть использованы некоторыми политическими лидерами для совершения насильственных действий в период выборов.
В рамках расследования был установлен и опрошен гражданин, который передал упомянутые списки депутату парламента Грузии. Департамент государственной безопасности Службы государственной безопасности проводит интенсивное расследование для сбора доказательств и выявления виновных в преступлении. Служба государственной безопасности будет соответствующим образом реагировать на любые неконституционные незаконные действия», - говорится в заявлении Службы государственной безопасности.
Полицейские задержали мужчину, устроившего стрельбу на митинге у резиденции Иванишвили
37-летний житель Тбилиси задержан по подозрению в стрельбе на протестной акции оппозиции у резиденции лидера «Грузинской мечты», миллиардера Бидзины Иванишвили. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Грузии.
Обвиняемый в прошлом уже был судим за разбой. Следствие установило, что 6 ноября он произвел несколько выстрелов, проезжая на автомобиле по тоннелю у бизнес-центра Иванишвили в Сололаки. В это время там находились сторонники и члены оппозиционной партии «Единое национальное движение», протестующие против результатов парламентских выборов 31 октября.
Полицейские задержали стрелявшего вскоре после инцидента. У обвиняемого изъяли стартовый пистолет, заряженный двумя газовыми патронами. Также на месте происшествия обнаружены отстрелянные гильзы, которые отправлены на экспертизу. Задержанный признался в совершении преступления.
По данным оппозиционного телеканала «Мтавари», в направлении протестующих было произведено шесть выстрелов. При этом нападавший также словесно оскорбил демонстрантов. Во время инцидента никто не пострадал.
Следствие продолжается по частям 3 и 4 статьи 236 УК Грузии – незаконное ношение/хранение огнестрельного оружия. Обвиняемому грозит от трех до семи лет тюрьмы.
Пост мэра Киева по результатам выборов остался за Виталием Кличко
Виталий Кличко победил на выборах мэра Киева. За действующего главу горсовета проголосовали 50,52 процента избирателей.
Результаты объявила в пятницу на брифинге Киевская городская территориальная избирательная комиссия. В связи с тем, что Кличко набрал более 50 процентов, второго тура выборов мэра не будет, отмечает РБК Украина.
Администрацию украинской столицы Виталий Кличко возглавляет с 2014 года. До этого боксер-профессионал два года возглавлял фракцию своей партии «УДАР» в Верховной Раде.
Выборы в местные органы власти проходили 25 октября. По их итогам, в Киевский городской совет прошли семь партий. Наибольшее число голосов, 20,52 процента, получила «Европейская солидарность». Далее следуют «УДАР», «Единство» Александра Омельченко, «Оппозиционная платформа – За жизнь», «Слуга народа», «Батькивщина» и «Голос». Другие партии не преодолели необходимый барьер в пять процентов голосов.
В Вене распустят две мечети после теракта в центре города
В Вене распустят две мечети, которые посещал злоумышленник, расстрелявший четверых человек в центре австрийской столицы. Об этом сообщила министр по делам интеграции Сюзанне Рааб, передает Reuters.
Австрийские власти предполагают, что обе мечети исповедовали радикальные течения ислама, которых придерживался нападавший. В пятницу, 6 ноября, в мечетях прошли обыски. Рааб подчеркнула, что действия властей не являются атакой на религию.
В свою очередь министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер заявил на пресс-конференции, что Вена признала недопустимые ошибки при обработке разведывательной информации, полученной от спецслужб Словакии.
Нападение в Вене произошло вечером 2 ноября. Вооруженный человек в течение нескольких минут стрелял в прохожих, посетителей кафе и полицейских в центре австрийской столицы. Сам нападавший был застрелен полицией. Им оказался 20-летний Куйтим Фейзулай, обладатель паспортов Австрии и Северной Македонии. Власти квалифицируют произошедшее как теракт.
По делу о причастности к преступлению в Австрии задержаны 15 человек. Прокуратура Вены настаивает на аресте еще восьмерых.
Полиция Германии в пятницу, 6 ноября, провела обыски в домах и офисах четырех человек, которые предположительно были связаны с венским исламистом.
В апреле прошлого года напавший на людей в Вене был осужден на 22 месяца лишения свободы – за попытку уехать в Сирию, чтобы присоединиться к вооруженным отрядам «Исламского государства» (эта террористическая группировка запрещена во многих странах, в том числе и в России). Из тюремного срока, назначенного ему приговором, он отсидел лишь восемь месяцев и был освобожден в декабре прошлого года.
По словам главы МВД, Фейзулай был участником программы «дерадикализации». Но, несмотря на это и на все внешние признаки постепенной интеграции в австрийское общество, экстремист преследовал свои, противоположные цели.
В Абхазии выявлено 68 новых случаев COVID-19, три человека скончались
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию прошли 298 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 68 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 123 человека, 105 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 31 человека оценивается как тяжелое, 29 – средней степени тяжести. Выписаны 8 человек.
- В гудаутском госпитале скончался пациент 1930 года рождения. Он был доставлен в больницу 23 октября в тяжелом состоянии. У него была диагностирована коронавирусная инфекция и двусторонняя полисегментарная пневмония. Несмотря на проводимое интенсивное лечение, мужчина скончался ночью 5 ноября.
- 5 ноября в Гудаутской ЦРБ скончался мужчина 1930 года рождения с диагнозом COVID-19 тяжелой формы и двусторонней полисегментарной пневмонией. У мужчины были сопутствующие соматические заболевания. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, пациент скончался.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 30 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние здоровья троих человек тяжелое.
В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории сухумского пансионата «Айтар», находятся 48 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Состояние здоровья 45 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии 3 человека.
- В мобильном госпитале скончалась пациентка 1955 года рождения с диагнозом новая коронавирусная инфекция, крайне тяжелое течение, и осложнениями основного заболевания, внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония. Женщина получила необходимое лечение в полном объеме, но, несмотря на это, умерла утром 6 ноября.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 4649 человек. 50 летальных случаев. Выздоровели 2500.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Джо Байден обошел Дональда Трампа в Пенсильвании
По последним данным, Джо Байден обошел Дональда Трампа и в штате Пенсильвания (20 голосов выборщиков). У Байдена 3 295 365 голосов (49.47%), у Трампа – 3 289 953 (49.39%).
Информация избирательной комиссии уже отразилась на карте Fox News – Пенсильвания окрасилась в голубой цвет.
Ранее Байден вырвался вперед в штате Джорджия (16 голосов выборщиков), который традиционно голосовал за кандидата от Республиканской партии.
В случае, если у Байдена будут оба этих штата, он – однозначный победитель с 289 голосами выборщиков.
Команда Трампа подала несколько исков о нарушениях при подсчете голосов, сам Дональд Трамп потребовал прекратить подсчет голосов в отдельных штатах. Эксперты по правовым вопросам считают, что судебные иски команды Трампа вряд ли повлияют на окончательный исход выборов.
Накануне вечером Дональд Трамп впервые за последние два дня выступил с публичной речью. На брифинге в Белом доме Трамп снова заявил, что демократы «пытались украсть выборы». При этом никаких аргументов президент не привел. Несколько крупных телеканалов США прервали трансляцию, когда Трамп начал делать бездоказательные заявления о прошедших президентских выборах. Социальные сети Twitter и Facebook, где транслировалось выступление президента, пометили контент как спорный.
В свою очередь Джо Байден призвал американцев проявить терпение и верить в избирательный процесс. Бывший вице-президент выразил уверенность, что он в конечном итоге станет победителем.
В Азербайджане новый антирекорд по коронавирусу. Власти ужесточают карантин
Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 1465 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 62 338, сообщает республиканский оперативный штаб. Накануне сообщалось о 1364 случаях заражения.
Как пишет «Интерфакс-Азербайджан», за сутки скончались еще 17 человек с коронавирусом (рекорд с начала пандемии), общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 811.
Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 47 270 человек (+805 за сутки, рекордный показатель с начала пандемии).
Сегодня же стало известно, что из-за роста числа заражений коронавирусом запрещается въезд-выезд в ряд городов и районов Азербайджана.
«С 00:00 часов седьмого ноября до 06:00 часов 23 ноября, за исключением движения транспортных средств оперативного спецназначения и автомобилей, занимающихся грузоперевозками, приостанавливается въезд-выезд на административные территории городов Мингячевир, Шеки, Лянкяран, Сабирабад, сел Джавад, Тюркеди, Галагайын и Кюркенди Сабирабадского района, а также Агстафинский, Гахский, Загатальский, Билясуварский, Джалилабадский, Масаллинский, Исмаиллинский, Губинский и Хачмазский районы», – заявили в оперативном штабе.
- Ранее карантин по коронавирусу был усилен в Азербайджане с 19 октября. Каникулы были объявлены во всех учебных заведениях, была приостановлена работа Бакинского метро.
Саакашвили считает, что грузинские власти завышают статистику по COVID-19
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили написал в социальной сети Facebook, что не доверяет официальной статистике грузинского правительства по коронавирусу.
«Конечно, мы должны опасаться коронавируса, должны соблюдать все санитарные нормы. Но я уверен, что власти раздувают цифры с вирусом, чтобы закрыть страну и люди не смогли вернуть украденные у них выборы. Поэтому с соблюдением всех санитарных норм в масштабах всей страны должны быть продолжены акции протестаю. Не они должны закрыть нас с помощью локдауна, а мы должны завершить их незаконную деятельность», – отметил Саакашвили.
Ранее политик сообщил, что переболел коронавирусом в лёгкой форме. «Я даже почти не заметил, просто потом у меня выявили антитела», – заявил он.
- По предварительным данным ЦИК Грузии, правящая партия «Грузинская мечта» получает на парламентских выборах 48,23% голосов по пропорциональной системе, а оппозиционный блок Михаила Саакашвили («ЕНД – Сила в единстве») - 27,17%. Всего в парламент десятого созыва проходят семь партий и два блока.
- Оппозиция заявила о «тотальной фальсификации» итогов парламентских выборов в Грузии, отказалась от мандатов и анонсировала перманентные акции протестов до тех пор, пока в стране не будет назначено досрочное голосование. Большая акция протеста у здания парламента назначена на воскресенье, 8 ноября.
- По данным правительства Грузии, за минувшие сутки в стране зафиксировано 2775 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это – максимальный показатель за все время пандемии. Число подтверждённых случаев достигло 51 993.
- Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 423. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 22 пациента.
Умер писатель-сатирик Михаил Жванецкий
Писатель-сатирик Михаил Жванецкий умер на 87-м году жизни. Об этом сообщают «Открытые медиа» и телеканал «Дождь».
Жванецкий родился в Одессе, после окончания Одесского института инженеров морского флота в 1956-м году работал в Одесском морском торговом порту механиком, затем инженером по подъемно-транспортным механизмам на одесском заводе «Продмаш». В 1960-м году перешел на работу в Центральное проектно-конструкторское бюро. В 1967-м году резко изменил род своих занятий, став артистом разговорного жанра, затем — помощником главного режиссера одесского театра миниатюр.
В начале 80-х работал в издательстве «Молодая гвардия». С 1988-го года — художественный руководитель созданного им Московского театра миниатюр. Автор нескольких книг. Народный артист Украины, лауреат независимой премии «Триумф», кавалер ордена Дружбы. Член Российского Пен-Клуба, президент Всемирного клуба одесситов.
Жванецкому принадлежит множество расхожих афоризмов, известных скетчей и миниатюр, показанных на советском и российском телевидении. В октябре 2020 года представитель писателя сообщил, что тот завершил концертную деятельность. «Артистам нужно иметь мужество вовремя уйти со сцены. Стареть нужно дома», – сказал тогда он.
У резиденции Иванишвили были слышны выстрелы – начато расследование
Сторонники оппозиции сегодня провели автомобильное шествие к резиденции председателя правящей партии «Грузинская мечта», миллиардера Бидзины Иванишвили.
СМИ сообщили о стрельбе в туннеле, расположенном близ резиденции. Звуки выстрелов услышали и журналисты, и митингующие.
По информации Первого канала Грузии, на месте обнаружено несколько гильз. Никто не пострадал.
По одной из версий, выстрелили из машины, проезжающей мимо. Представители оппозиции считают, что их хотели напугать.
МВД начало расследование по статье 236 УК Грузии – «противоправное приобретение или хранение огнестрельного оружия».
- По предварительным данным ЦИК Грузии, правящая партия «Грузинская мечта» получает на парламентских выборах 48,23% голосов по пропорциональной системе, а оппозиционный блок Михаила Саакашвили («ЕНД – Сила в единстве») - 27,17%. Всего в парламент десятого созыва проходят семь партий и два блока.
- Оппозиция заявила о «тотальной фальсификации» итогов парламентских выборов в Грузии, отказалась от мандатов и анонсировала перманентные акции протестов до тех пор, пока в стране не будет назначено досрочное голосование. Большая акция протеста у здания парламента назначена на воскресенье, 8 ноября.
19 чеченцев нелегально перешли границу Литвы и попросили убежище
Литовские пограничники задержали 19 чеченцев в лесу возле деревни в Шальчининкском районе недалеко от границы. Пять мужчин, четыре женщины и дети попали в Литву с территории Беларуси, сообщает белорусское издание Reformation со ссылкой на Службу охраны госграницы Литвы.
Мигранты перешли белорусско-литовскую границу через ручей Гервине и успели углубиться на территорию Литвы на полкилометра. После задержания мигранты подали прошения об убежище в Литве. Их личности установлены. Об этом сообщает сайт Кавказ.Реалии.
- Ранее сообщалось, что председатель "Совета чеченских беженцев" в Азербайджане Рамазан Молаев обратился к международным и правозащитным организациям с заявлением о гуманитарной катастрофе.
- Чеченцы в странах Европы начали оседать с началом второй войны в Чечне (с зимы 1999 года). По неподтвержденным данным, общая численность чеченской диаспоры в странах ЕС может превышать 200 тысяч.
Ахра Авидзба сообщил, что группа добровольцев из Абхазии отправилась в Карабах
Группа добровольцев из Абхазии отправилась в Нагорный Карабах. Об этом сообщил помощник президента самопровозглашенной республики Абхазия по международным делам Ахра Авидзба.
В социальной сети Facebook он опубликовал фотографии, снятые в аэропорту города Сочи. Авидзба написал, что «каждый этнический армянин имеет право защищать свою родину».
«Эхо Кавказа» уже писало, что в Абхазии формируются списки добровольцев для отправки в Карабах.
- Ситуация в зоне нагорно-карабахского конфликта резко обострилась 27 сентября, на спорной территории начались активные бои. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. Уже трижды достигались договоренности о прекращении огня, однако почти сразу участники конфликта начинали обмениваться взаимными обвинениями в их нарушении.
- Ахра Авидзба – участник войны на Донбассе, герой самопровозглашенной «ДНР». Был активным участником политического кризиса в Абхазии, завершившегося отставкой Рауля Хаджимба. Одной из причин ухода в оппозицию было убийство двоюродного брата Ахры, 38-летнего «вора в законе» Алхаса (Хасик) 22 ноября 2019 года в Сухуми.
В Южной Осетии за сутки выявлен 61 новый случай коронавируса
За сутки в Южной Осетии проведено 206 исследований на COVID-19, из них 61 тест показал положительный результат, сообщила «Рес» заместитель главы Юго-Осетпотребнадзора самопровозглашенной республики Анна Гаглоева.
«С учета медиков за сутки снято 42 человека, которые проходили лечение стационарно и амбулаторно. Всего с середины сентября выздоровело 134 человека», – отметила она.
На сегодняшний день лечение от коронавируса в медицинских учреждениях Южной Осетии проходят 228 пациентов, из них 189 человек лечатся в цхинвальском РММЦ, 39 – в районных больницах. На учете у медиков состоят 1046 граждан, которые болеют коронавирусом. Всего за время пандемии от коронавируса скончались 14 человек.
«Устал смеяться» – Навальный опроверг утверждение МВД о том, что у него был панкреатит
Управление МВД России на транспорте по Сибирскому федеральному округу представило "окончательный диагноз" оппозиционера Алексея Навального, у политика нашли нарушение углеводного обмена и панкреатит, диагноз "отравление" – "не подтвержден". Об этом сообщается на сайте ведомства. Навальный в твиттере опроверг версию о панкреатите и заявил, что "уже устал смеяться".
"Окончательный диагноз врачами установлен с учетом неоднократно проведенных химико-токсикологических исследований: нарушение углеводного обмена (основной); хронический панкреатит с нарушением внешне- и внутрисекреторной функции, обострение (сопутствующий)", – сказано в документе. Там также подчеркивается, что диагноз "отравление" не подтвержден.
Супруга Навального Юлия, как утверждают в управлении, сообщила медработникам, что муж ограничивал себя в еде, в течение 3-5 дней его беспокоил дискомфорт после приема пищи, питание носило нерегулярный характер. "Супруга также предположила, что причинами недомогания могли стать диеты пациента, направленные на снижение веса", – говорится в сообщении.
Сам Алексей Навальный написал, что панкреатита у него не было. По его словам, он каждый год проходил медицинское обследование и на 20 августа 2020 года был совершенно здоров".
"Больше всего от такого уровня вранья офигевает моя жена. Они просто берут и придумывают ее слова", – добавил он.
Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш назвала "абсурдом" сообщение полиции, которая, по ее словам, два с половиной месяца ведет "доследственную проверку". "Это ложь и просто абсурд – кто в здравом уме будет объяснять кому диетой?!" – написала она в твиттере.
При этом МВД обвинило в "провокации" сопровождавших Навального в поездке по Сибири Владлена Лося, Марию Певчих и Георгия Албурова, заявив, что те уклоняются от явки к следователю. Ведомство продолжает проверку, не возбуждая уголовное дело.
Навальному стало плохо в самолете 20 августа, который летел из Томска в Москву. Он был госпитализирован в Омске, а затем вывезен на лечение в немецкую клинику. Сейчас политик находится в Германии, где проходит реабилитацию. Второго сентября в организме политика нашли следы "Новичка", а канцлер Германии Ангела Меркель потребовала от России объяснений того, что произошло. Российские власти категорически отрицают причастность к отравлению Навального и обещают "зеркальный" ответ на санкции ЕС, в которые были включены шесть человек и осударственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии (ГосНИИОХТ).
Президент России Владимир Путин ранее впервые прокомментировал отравление Навального. Путин заявил, что если бы власти действительно хотели отравить Навального, то его бы не выпустили на лечение в Германию.
Джо Байден обошел Дональда Трампа в штате Джорджия
Драма подсчета голосов в штате Джорджия. По последним данным, Джо Байден обошел Дональда Трампа. У Байдена 2 449 371 голос (49.39%), у Трампа – 2 448 454 (49.37%).
Информация избирательной комиссии уже отразилась на карте Fox News – штат Джорджия окрасился в голубой цвет.
Если Байден победит в этом штате, это будет сенсацией, поскольку в девяти из десяти предыдущих выборах Джорджия голосовала за кандидата от Республиканской партии. В 2016 году Дональд Трамп победил там с преимуществом в 5%.
В Пенсильвании преимущество Трампа над Байденом уже составляет всего чуть более 18 тысяч голосов. Подсчитано 95% бюллетеней. 9 часов назад разрыв составлял 90 тысяч в пользу Трампа.
В Неваде преимущество Байдена над Трампом пока не изменилось – чуть более 11 тысяч.
В Аризоне Трамп приблизился к Байдену. Сейчас у Байдена преимущество в 47 тысяч, а 9 часов назад было 68 тысяч. Осталось подсчитать еще 205 тысяч бюллетеней.
Таким образом, очень жесткое соперничество между Дональдом Трампом и Джо Байденом продолжается в 4 штатах.
У грузинского оппозиционера Ираклия Окруашвили подтвердился коронавирус
У лидера оппозиционной партии «Победоносная Грузия» Ираклия Окруашвили подтвердился коронавирус. Об этом он сообщил в социальной сети Facebook.
Политик говорит, что не сможет принять участие в акции протеста на проспекте Руставели, запланированной на 8 ноября.
«Но 8-го числа всё только начинается, я обязательно «подтянусь». Без меня баррикад не будет», – отметил Окруашвили.
Ранее о заражении коронавирусом сообщила член «Единого национального движения» Саломе Самадашвили. Среди инфицированных в Грузии – премьер-министр Георгий Гахария, глава администрации правительства Натия Мезвришвили и министр экономики Натия Турнава.
- По предварительным данным ЦИК Грузии, правящая партия «Грузинская мечта» получает на парламентских выборах 48,23% голосов по пропорциональной системе, а оппозиционный блок Михаила Саакашвили («ЕНД – Сила в единстве») - 27,17%. Всего в парламент десятого созыва проходят семь партий и два блока.
- Оппозиция заявила о «тотальной фальсификации» итогов парламентских выборов в Грузии, отказалась от мандатов и анонсировала перманентные акции протестов до тех пор, пока в стране не будет назначено досрочное голосование. Большая акция протеста у здания парламента назначена на воскресенье, 8 ноября.
«Абхазское гостеприимство, досадно превысившее норму» – опровержение попытки изнасилования врача
Российский посол в Сухуми заявил на брифинге, что никакой попытки изнасилования врача из РФ не было.
«Официально заявляю, что никакой попытки изнасилования и самого факта изнасилования не имело место. Это подтверждает российское посольство, администрация президента Абхазии и МВД республики. Имело место традиционное абхазское гостеприимство, досадно превысившее норму. Инцидент был оперативно исчерпан», – отметил дипломат.
Ранее абхазский Telegram-канал «Апельсин» сообщил, что заместитель главы администрации Гудаутского района самопровозглашенной республики Абхазия Темур Возба совершил попытку изнасилования врача из России, прибывшего на помощь в Гудаутский госпиталь.
Двинянин обратился с просьбой к журналистам не доверять новостям Telegram-каналов «типа Мандарин, Апельсин, Фейхоа, Хурма».
Четыре человека погибли в результате ДТП в Очамчирском районе
Авария произошла накануне вечером в Очамчирском районе Абхазии.
Как сообщили в МЧС самопровозглашенной республики, столкнулись два легковых автомобиля – Мерседес и ВАЗ-2107. Погибли четыре человека.
«По предварительным данным, погибшие были пассажирами ВАЗ, среди них три женщины и мужщина. Водитель Мерседеса с травмами был отправлен в медучреждение», – сказано в сообщении.
В пресс-службе абхазского МВД сообщили, что водитель Мерседеса Руслан Каджая был доставлен в медучреждение. «По результатам медицинского свидетельствования у последнего установлен факт алкогольного опьянения», – сказано в сообщении.
В отношении водителя возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».
«Гражданин Каджая задержан», – сообщает МВД.
МИД РФ непонятна эмоциональная реакция Алиева на слова Лаврова
России непонятна эмоциональная реакция президента Азербайджана Ильхама Алиева на слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова об иностранных наемниках в Нагорном Карабахе. Об этом заявил ТАСС источник в МИД РФ.
«Честно говоря, нам не совсем понятна эмоциональная реакция уважаемого Ильхама Гейдаровича Алиева на комментарий Сергея Викторовича Лаврова. Может быть, помощники президента Азербайджана показали ему чей-то еще материал, либо представили собственную интерпретацию», – сказал собеседник агентства.
Источник напомнил точную цитата из интервью Лаврова газете «Коммерсантъ» от 3 ноября: «Нас, конечно, беспокоит интернационализация нагорнокарабахского конфликта и привлечение боевиков с Ближнего Востока. Мы неоднократно призывали внешних игроков использовать свои возможности для пресечения переброски наемников, численность которых в зоне конфликта, по имеющимся данным, уже приближается к двум тысячам. Данная тема, в частности, затрагивалась президентом России Владимиром Путиным в ходе телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом 27 октября, в регулярных контактах с лидерами Азербайджана и Армении. Настойчиво продолжаем продвигать нашу позицию по различным каналам».
«Как видим, в комментарии нет упреков ни в адрес Азербайджана, ни какой-либо другой страны. Речь идет о нашей крайней обеспокоенности попаданием боевиков-наемников в регион Закавказья, с которым РФ непосредственно соседствует. В этой связи просили бы наших азербайджанских друзей быть внимательнее при ознакомлении с первоисточниками», – продолжил собеседник ТАСС.
В МИД говорят, что Москва всегда максимально аккуратно подходила к своей роли посредника в весьма чувствительном для близких России стран конфликте.
Как заявил ранее азербайджанский лидер в интервью испанскому агентству EFE, комментируя слова главы МИД РФ о наемниках, он искренне сожалеет, «что высокопоставленные официальные лица стран, которые должны быть нейтральными, действовать на основании предоставленного им ОБСЕ мандата», пользуются не нашедшей свое подтверждение информацией.
Алиев подчеркнул, что у Азербайджана нет никаких наемников. Он также отметил, что нет ни одного доказательства того, что на стороне Азербайджана сражается какой-либо иностранный боец.
- Ситуация в зоне нагорно-карабахского конфликта резко обострилась 27 сентября, на спорной территории начались активные бои. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. Уже трижды достигались договоренности о прекращении огня, однако почти сразу участники конфликта начинали обмениваться взаимными обвинениями в их нарушении.
- О возможном участии сирийских наёмников в конфликте в Карабахе сообщали многие мировые СМИ. Так, по данным газеты Washington Post, в Нагорном Карабахе погибли не менее 50 наёмников из Сирии, участвовавшие в боях против армянских сил на стороне Азербайджана.
COVID-19 в Грузии: 2775 новых случаев, 22 пациента скончались
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 423. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 22 пациента.
По данным правительства Грузии, за сутки в стране зафиксировано 2775 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это – максимальный показатель за все время пандемии. Число подтверждённых случаев достигло 51 993.
Число активных случаев коронавируса – 14 525, из них 4618 пациентов лечатся в клиниках, 2 438 – в COVID-гостиницах, 7469 – на дому. Число выздоровевших пациентов за сутки увеличилось на 3560 (новый рекорд) и достигло 37 019.
Накануне грузинские власти заявили, что могут ужесточить ограничения для борьбы с распространением коронавируса из-за «политического процесса».
Бывший президент Косово Хашим Тачи арестован в Гааге
Ушедший вчера в отставку президент частично признанной Республики Косово Хашим Тачи, которого обвиняют в военных преступлениях, взят под стражу в Гааге. Об этом сообщает гаагская Специальная прокуратура по Косову.
Помимо Тачи арестованы бывшие председатели парламента Косова Кадри Весели и Якуп Красничи и один из полевых командиров Освободительной армии Косова Реджеп Селими, говорится в сообщении прокуратуры.
Накануне Тачи ушёл в отставку и добровольно сдался миссии ЕС по верховенству закона. Ранее он обещал уйти со своего поста , если прокуратура подтвердит обвинения против него в совершении военных преступлений в 1998–1999 годах во время вооружённого конфликта в бывшей Югославии. Тачи обвинения отвергает.
Спецпрокуратура в Гааге выдвинула обвинения против Тачи, бывшего председателя косовского парламента Кадри Весели и ещё нескольких деятелей в июне нынешнего года. Они подозреваются в причастности к убийствам около ста человек, а также к похищениям, преследованиям и пыткам людей во время или после завершения вооруженного конфликта в Косове. Следствие отмечает, что жертвами преступлений были представители разных этнических групп, в том числе косовские албанцы, сербы, рома. Списки жертв включают также политических противников, отмечает Балканская служба Радио Свобода.
Тачи и Весели входили в руководство Освободительной армии Косова – военизированного объединения косовских албанцев, которые военными методами добивались независимости от Югославии в конце 1990-х годов. Операции сербской полиции и югославской армии в мятежной провинции сопровождались массовыми нарушениями прав человека. После вмешательства в конфликт весной 1999 года сил НАТО, Белград потерял контроль над территорией Косова, в область был введён международный миротворческий контингент. В 2008 году Косово провозгласило независимость, признанную примерно 60 процентами участников мирового сообщества. Независимость Косова, помимо Сербии, не признают Россия, Китай и ряд стран ЕС, в частности Испания и Словакия.
Обвинения против Тачи будет изучать Специальный международный трибунал по Косову, который был создан в Нидерландах в 2015 году, однако формально является частью косовской правовой системы. Поводом стал опубликованный за несколько лет до этого доклад ПАСЕ. В нём утверждалось, что члены Освободительной армии Косова в конце 1990-х и начале 2000-х годов были причастны к серьёзным преступлениям, таким как наркоторговля, похищения и убийство людей.
В четырёх штатах США Байдена и Трампа разделяют доли процента
В Соединённых Штатах продолжается подсчёт голосов, поданных на выборах президента 3 ноября. В то время как в большинстве штатов победитель - по предварительным данным - уже определён, в нескольких идёт борьба фактически за каждый голос.
В Джорджии, Пенсильвании и Неваде президента Дональда Трампа и кандидата от демократов Джо Байдена разделяют всего доли процента. В Джорджии, например, Трамп опережал Байдена всего на тысячу голосов. Меньше процента разрыв также в Висконсине, однако там голоса уже подсчитаны и объявлено о победе Байдена, кампания Трампа подала запрос на пересчёт.
Также невелик разрыв в Аризоне и Северной Каролине, пока не подведены итоги и в Аляске, хотя там Трамп лидирует уверенно.
Согласно предварительным результатам голосования в тех штатах, где победитель уже выявлен, у Байдена сейчас 253 голоса выборщиков, у Трампа 214. Для победы нужно 270 голосов.
Выступая накануне, каждый из кандидатов выразил уверенность в том, что в конце концов именно он окажется победителем.
Также идёт подсчёт голосов на выборах в Сенат и Палату представителей. Демократы близки к сохранению большинства в Палате, однако они теряют несколько мест.
Кобахидзе сдал в СГБ «список людей», готовящих «революционный сценарий»
Экс-спикер парламента, исполнительный секретарь «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе сегодня, 5 ноября, побывал в Службе государственной безопасности на опросе, чтобы прояснить свое публичное заявление о подготовке государственного переворота, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Несколько дней назад Кобахидзе на брифинге в очередной раз сделал заявление, в котором предупредил о готовящихся в стране провокациях и готовности оппозиционной партии «Единое национальное движение» использовать на выборах «революционный сценарий». Кобахидзе сообщил журналистам, что «обо всем рассказал ведомству, назвал источник информации, суть вопроса, и даже представил Службе госбезопасности список людей, которые значились в деструктивном сценарии».
«Со мной связалась Служба государственной безопасности в связи с информацией, которую я распространил несколько дней назад. Речь идет о брифинге, связанном с подготовкой лидеров и активистов «Нацдвижения» в рамках так называемого революционного сценария. Тогда мы сказали, что были созданы группы, в том числе, т.н. экипажи из тех людей, которые в том числе были бывшими силовиками, у них было определенное вооружение, которые затем появились в день выборов. Вы помните, как люди передвигались вооруженными, в том числе у них были электрошокеры и так далее. У нас была эта информация, которая позже подтвердилась в день выборов», - рассказал Кобахидзе.
Автором «революционного сценария», Кобахидзе назвал третьего президента Грузии, основателя и лидера «Национального движения» Михаила Саакашвили. При этом исполнительного секретарь «Мечты» отказался сообщать журналистам, кто предоставил ему подобные сведения.
В своем заявлении перед выборами Кобахидзе обвинил в намерении «мобилизовать экипажи», вооруженные дубинками и элетрошокерами, членов «Национального движения» - отставного генерала Дэви Чанкотадзе (начальник штаба ВС Грузии с 2009 по 2012 годы), Дмитрия Шашкина, занимавшего пост министра обороны в правительстве Саакашвили, а также Нику Мелия – члена политсовета ЕНД.
На основании этого заявления Кобахидзе было начало расследование.
Шашкин действительно появился в день выборов парламента 31 октября с оружием, однако, пояснил журналистам, что он не находился на избирательном участке, а также имеет официальное право на постоянное ношение оружия. Никаких инцидентов с его участием зафиксировано не было.
Между тем СГБ все-таки удалось обнаружить человека с электрошокером. Им оказался один из активистов партии, житель Каспского района Рафик Оруджов. По информации Службы государственной безопасности Грузии, электрошокер был изъят у него вечером 31 октября, на партийной акции на проспекте Руставели. По этому поводу Оруджова уже вызывали на опрос. Как выяснилось, электрошокер изъяли из автомобиля.
Эту ситуацию прокомментировал и сам Дэви Чанкотадзе, которого на опрос пока не вызывали. «Рафик Оруджов – наш активист, который живет в Каспском районе и зарабатывает на хлеб, продавая джинсы. Против него возбудили уголовное дело, и статья - государственный переворот. Когда его вызвали в СГБ, с ним был наш юрист и потребовал допроса в судебном порядке. 31 октября, когда мы праздновали нашу победу, был произведен обыск в машинах наших ребят, одну машину вообще увезли, три машины обыскали и нашли один электрошокер. В итоге сделали вывод, что этот господин планирует государственный переворот. Они пытаются запугать наших активистов, родственников, друзей, чтобы мы не вышли на улицу, не выражали свой гнев», - заявил, в частности, Дэви Чанкотадзе.
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