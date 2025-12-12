Российские врачи приступили к работе в больнице в Ахалгори

Министр здравоохранения самопровозглашённой республики Южная Осетия Сослан Наниев 11 декабря представил коллективу районной больницы в Ахалгори новых руководителей.

Главным врачом назначен российский эндокринолог Батрадз Тедеев. Он окончил Военно-медицинскую академию имени Кирова в Санкт-Петербурге, там же прошёл ординатуру по специальности «эндокринология» и имеет специализацию по «организации здравоохранения».

Заместителем главного врача по медицинской части стала врач-кардиолог Илона Фидарова. Она окончила Северо-Осетинскую государственную медицинскую академию (СОГМА) и ординатуру в Санкт-Петербурге по специальности «кардиология».

Ещё одним российским специалистом, который в ближайшее время приступит к исполнению служебных обязанностей, станет акушер-гинеколог Ольга Тедеева.

«Все специалисты обладают значительным профессиональным опытом, полученным в России. Их резюме были направлены главе Минздрава через личный телеграм-канал министра. После рассмотрения документов и проведения собеседования было принято решение о их трудоустройстве», – передаёт агентство «Рес».

Ранее «Эхо Кавказа» не раз писало о крайне низком качестве здравоохранения в районе, а также о том, что коррупция является главной причиной столь плачевного положения. Гражданская активистка Тамара Меаракишвили также неоднократно обращала внимание на проблемы в больнице.

В 2022 году Сослан Наниев, рассказывая о планах реорганизации больницы, говорил, что «никто не хочет ехать в Ленингорскую больницу на тех условиях, которые предлагает Минздрав».