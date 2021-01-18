Фазиль Искандер и Аслан Квициния – заочный спор тридцатилетней давности

В июле 2019 года в публикации «Письмо друзьям» от Фазиля Искандера – тридцать лет спустя», приуроченной к трехлетию со дня ухода из жизни всемирно известного писателя, «Эхо Кавказа» рассказало об этой его публицистической работе, опубликованной в конце 1990 года в газетах «Правда» и «Советская Абхазия», и в значительной своей части посвященной грузино-абхазским отношениям. В обоих изданиях она печаталась с продолжением, в двух номерах, а в «Советской Абхазии» 19 января 1991 года последовала и большая, на целую газетную полосу формата А2 подборка читательских откликов.

Среди их авторов были и абхазы, и грузины, были и во всем согласные с писателем, и высказывавшие мнения, в чем-то отличные от его. Особенно запомнилось письмо совсем молодого тогда человека, выпускника Абхазского госуниверситета Аслана Квициния.

Когда-то Уинстон Черчилль изрек: «Учите историю, учите историю. В истории находятся все тайны политической прозорливости». Но читая и перечитывая искандеровскую работу и отклик на него Аслана, невольно задумываешься о том, что несмотря на круговерть всех драматических и трагических событий, прошедших за минувшую почти треть века, те проблемы, которые стояли в отношениях двух наших народов, в общем-то, никуда не делись и все те же «аргументы сторон» повторяются вновь и вновь… А вот каким представлялось будущее участникам той дискуссии, того «заочного спора», когда на переломе эпох и известнейшие люди, и рядовые, порой совсем молодые граждане пытались вглядеться в тревожное будущее.

В «Письме друзьям» Фазиль Искандер, в частности, писал, призывая всех к миру и цивилизованному национальному диалогу: «А сегодня, пока не поздно, надо проявить взаимное благородство, отбросить старые обиды и начать жизнь с чистого листа. Все народы на протяжении долгих лет истории наносили друг другу обиды, но потом находили силы забыть их… Трезво оглядевшись, мы со всей очевидностью поймем, что делить нам нечего. Основа нашего всеобщего неблагополучия – отсутствие нормальной государственности, которая озлобляет и унижает людей, а озлобленные люди легко создают образ национального врага… Я хотел бы, чтобы наша молодежь подумала бы над этим. Я бы хотел, чтобы она поменьше митинговала и побольше занималась саморазвитием, чтобы стать настоящими мастерами своего дела, завтрашними умными хозяевами своей земли. В этом и только в этом я вижу истинный патриотизм. Сейчас все бредят выходом из страны. И союзные республики, и многие автономные. Но вопрос этот колоссальной сложности, и те, кто так смело предлагают отделяться, не представляют всех его оттенков».

А вот несколько фрагментов из публикации тридцатилетней давности Аслана Квициния, которая была озаглавлена «Не верится в «новое содержание»:

«Я принял «Письмо друзьям» как поступившее и на мой адрес. И хоть, с одной стороны, и не обиделся, что узнал себя в том зеркале, где отражается человек, с малость еще пещерным сознанием (на зеркало что ли обижаться?), с другой стороны, не могу согласиться полностью с мнением человека, которого я люблю. Искандер верно заметил: мы не просто разбазариваем драгоценную свою энергию на уличное противостояние вместо того, чтобы каждому на своем месте совершенствоваться, но и подталкиваем этим самым себя к пропасти гражданской войны. И понятна его позиция, когда он в который раз уже раз вслед за всеми, кто здраво мыслит, предостерегает от не взвешенных поступков, советует сегодня уберечься, чтобы завтра еще быть живыми. Этим желанием видеть нас живыми и здоровыми я объясняю то, что он стоял и стоит за сохранение у нас автономии, административное подчинение государству, собирающемуся отделяться от СССР. Он советует вместе создавать демократические структуры управления, дождаться их работы и наполнить «живым содержанием» понятие автономии. Но мне думается, мастера художественного слова так же, как и все, не застрахованы от того, чтобы желаемое выдавать за действительное. Где оно, взаимное «благородство», к которому он призывает? И здесь мои претензии, конечно, не к грузинскому народу, а к правительству, себя называющему народным. Грузия и грузины не хотят больше быть частью «русского» народа, однако сами все еще играют роль старших с теми, кто не хочет быть частью «грузинского» народа… Не верю я в «наполнения новым содержанием», потому что слишком уж откровенно взят некоторыми политическими деятелями в Грузии курс на подчинение интересов других своим. Замалчивание «старых обид» мало содействуют тому, чтобы их забыть, напротив, попытка обелить 37-й год в Абхазии, исподволь непрекращающаяся политика «Абхазпереселенстроя», возрождение теории П. Ингороква об «апсуйцах» – все это соль на незаживающие раны… Что ожидать нам завтра? Новое руководство Республики Грузия очень быстро показало свое лицо, упразднив Юго-Осетинскую автономную область, росчерком пера отменив и без того ущербную, куцую самостоятельность населения Юго-Осетии…Что будет со всеми нами, населением Абхазии? Мне кажется, что вопрос, будет ли у нас развязана гражданская война, находится целиком в ведении правительства Республики Грузия. Если ему хватит благоразумия, то войны не будет. Очень хочется в это верить».

Нет нужды пересказывать все то, что произошло в отношениях двух народов за минувшие три десятка лет, оно и так хорошо известно. Когда грянула грузино-абхазская война, Аслан Квициния отправился защищать Абхазию. После тяжелого ранения стал инвалидом-спинальником. 9 июня 2019 года он умер.

На днях побеседовал с директором Центра гуманитарных программ Ардой Инал-ипа, которая, как мне сказали, неплохо знала Аслана, и вот что она сказала:

«Это действительно был незаурядный человек. Я рада, что была достаточно близко с ним знакома еще до войны. Он был братом моего одноклассника, я его хорошо знала. После войны мы все знали, что он настоящий герой, что он получил тяжелое ранение во время войны. Он стал спинальником и одним из основателей вот этой известной гражданской организации, неправительственной организации Ассоциации «ИНВА-содействие». Конечно, Алхас Тхагушев был лидером, но Аслан всегда был рядом. Они вдвоем начинали. Создали фактически первую такую ветеранскую организацию, которая своей целью поставила помощь людям с инвалидность. Сначала это распространялось на ветеранов, а потом на всех людей с инвалидностью. Они колоссальные задачи ставили и реализовали. Эта организация и сейчас существует и стала организацией, которая не ждет от кого-то помощи, а, напротив, помогает многим в решении конкретных гуманитарных задач. Аслан был очень интересным человеком, интересной личностью. Необычный, неординарный, очень такой ершистый, критически настроенный. У него было такое своеобразное, цепкое мышление. И мы, обратив внимание на это, нередко просили его отреагировать на те или иные события, написать свой комментарий, статью. И в журнале «Гражданское общество» он многократно публиковался».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетии