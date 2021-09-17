COVID-19 в Грузии: 2039 новых случаев, 56 пациентов скончались

Армения подала иск против Азербайджана в Международный суд в Гааге за нарушение Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Об этом в четверг сообщили в главном судебном органе ООН, пишет «Радио Азатутюн».

Согласно заявлению Гаагского суда, истец утверждает, что «Азербайджан десятилетиями подвергал армян расовой дискриминации», а «в результате проводимой государством антиармянской политики армяне систематически подвергались дискриминации, массовым убийствам, пыткам и другим унижениям».

Армения подчеркивает, что насилие направлено против лиц армянской национальности или происхождения.

«Эта практика была вновь применена в сентябре 2020 года после агрессии Азербайджана против Республики Арцах [Нагорный Карабах - ред.] и против Армении», и «во время этого вооруженного конфликта Азербайджан совершил серьезные нарушения Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации»», – говорится в иске.

Официальный Ереван в своем иске подчеркивает, что даже после окончания боевых действий и вступления в силу режима прекращения огня 10 ноября 2020 года Азербайджан продолжил убивать, пытать и иным образом унижать армянских пленных, заложников и других задержанных лиц. Истец обвиняет Азербайджан, в частности, в нарушении статей 2, 3, 4, 5, 6 и 7 вышеупомянутой Конвенции, отмечая, что все дальнейшие попытки Еревана положить конец нарушениям Баку были тщетными.

Следовательно, Армения требует от Гаагского суда «привлечь Азербайджан к ответственности за нарушения Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, предотвратить дальнейший ущерб и компенсировать уже нанесенный ущерб».

Истец также просит Международный суд, «исходя из крайней экстренности», распорядиться о принятии предварительных мер, чтобы «защитить и сохранить права Армении, права армян от дальнейшего ущерба, предотвратить эскалацию и расширение этого спора». Согласно правилам Гаагского суда, требование о предварительных мерах имеет приоритет над всеми остальными делами.

Между тем, в МИД Азербайджана заявили, что Баку будет «решительно защищаться» и планирует подать встречный иск с обвинением Армении в тех же нарушениях.