26 стран ЕС призывают Тбилиси освободить незаконно задержанных и отменить репрессивные законы

Председательство Совета Европейского союза (Дания) опубликовало выводы Совета ЕС по расширению ЕС, включая положение о Грузии. Документ не был принят из‑за того, что Венгрия заблокировала его согласование.

Совет ЕС, за исключением Венгрии, призывает Грузию «освободить всех незаконно задержанных», «отменить репрессивное законодательство» и «немедленно выполнить критерии либерализации визового режима».

В документе, опубликованном 16 декабря – как ранее сообщало Радио Свобода ещё в конце ноября, – отмечается:

«Совет вновь подтверждает поддержку стремления абсолютного большинства населения Грузии к европейскому будущему»;

«Действия грузинских властей не соответствуют ожиданиям ЕС от страны-кандидата».

Совет при этом отмечает «серьёзный общий регресс в области демократии, прав человека и верховенства закона»; «осуждает распространение властями Грузии дезинформации и нарративов против ЕС и призывает прекратить эту практику».

Совет «с сожалением констатирует регресс Грузии в выполнении девяти шагов, на основе которых стране был предоставлен статус кандидата».

«Соответственно, процесс присоединения Грузии к ЕС фактически зашёл в тупик до тех пор, пока власти не проявят твёрдую приверженность смене курса и возвращению на путь интеграции в ЕС».

Совет призывает грузинские власти:

«Освободить всех незаконно задержанных политиков, журналистов и активистов»;

«Отменить репрессивное законодательство»;

«Провести демократические, всеобъемлющие и устойчивые реформы в соответствии с ключевыми принципами европейской интеграции»;

«Прекратить использование агрессивных нарративов против ЕС, послов и руководителей представительств – как первые шаги для восстановления вовлечённости на пути ЕС».

В том же документе Совет ЕС вновь подтверждает поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Грузии в её международно признанных границах и подчёркивает твёрдую приверженность мирному урегулированию конфликтов и политике непризнания и вовлечённости, в том числе через работу миссии наблюдателей ЕС в Грузии.

«Совет с сожалением констатирует невыполнение Грузией рекомендаций седьмого отчёта по механизму приостановки безвизового режима и призывает власти выполнить эти рекомендации и немедленно соответствовать критериям либерализации визового режима», – отмечается в публикации.

«Совет по-прежнему ожидает, что Грузия усилит усилия по полной гармонизации с единой внешней и безопасной политикой ЕС, в частности в согласовании с ограничительными мерами ЕС против России и Беларуси, которые являются главным приоритетом в контексте агрессивной войны России против Украины».

«Совет также призывает грузинские власти воздерживаться от действий и заявлений, противоречащих позиции ЕС по внешней политике, и продолжить сотрудничество для предотвращения обхода ограничительных мер ЕС».

Министр по европейским делам Дании Мари Бьере, комментируя блокировку документа Венгрией, заявила: «Мы достигли прогресса в повестке расширения – особенно по Украине, Молдове, Албании и Черногории. К сожалению, принять выводы Совета не удалось из‑за блокировки со стороны одного государства-члена, но 26 стран-членов ясно и решительно обозначили путь вперёд для всех стран, стремящихся к членству».

Сообщается, что правительство Виктора Орбана не поддержало положительную оценку усилий Украины на пути евроинтеграции.

«26 стран-членов демонстрируют сильную поддержку Украине, а Украина выполняет обещания», – цитирует слова Бьерре агентство dpa.