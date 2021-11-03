Кан Кварчия заявил о выходе из соглашения по стабилизации внутриполитической ситуации в Абхазии

В парламенте самопровозглашенной республики Абхазия проходит встреча депутатов с представителями Объединенного Совета ветеранов, оппозиционных партий и движений. Поводом для встречи стало решение абхазского лидера Аслана Бжания восстановить в должности главу МВД Дмитрия Дбар – участника инцидента на сухумской набережной 30 сентября.

Как пишет «Нужная газета», лидер общественного движения «Аидгылара» Кан Кварчия на встрече отметил, что действия Бжания вынуждают его заявить о выходе из Соглашения, которое было инициировано для достижения мира и согласия.

«Мы выходим из этого процесса, останавливаем свою инициативу до того времени, пока в Абхазии не появится более ответственная власть», – сказал Кан Кварчия.

Он добавил, что представителями оппозиции были приняты все меры для того, чтобы достигнуть компромиссного решения и выйти из сложной ситуации достойно.

«Была согласована наша встреча с президентом. Однако за два часа до нашей встречи президент принимает решение, которое ведет к конфронтации», – сказал Кварчия.

Лидер движения «Аидгылара» также отметил, что благодарен президенту и его окружению за то, что они объединили оппозицию.

Представитель Объединенного Совета ветеранов Ахра Бжания на встрече прокомментировал заявления о том, что Дмитрий Дбар не участвовал в избиении людей.

«Даже если бы это и было так, то сам факт участия в избиении его сотрудников вполне достаточен, чтобы Дбар понес ответственность, несовместимую с должностью министра внутренних дел», – отметил он.