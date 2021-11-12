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В Тбилисском метро пассажира спасли из-под колес поезда
Операция по спасению молодого мужчины, оказавшегося под колесами поезда, около часа продолжалась на станции тбилисского метро «Дидубе». Об этом сообщает телеканал «Рустави 2».
По информации телеканала, пострадавший госпитализирован с травмой ноги. Насколько серьезные повреждения, не уточняется.
После падения пассажира на пути вечером 12 ноября первая линия Тбилисского метрополитена была парализована. Поезда не ходили от станции «Дидубе» до конечной – «Театра Ахметели», и обратно.
По обычному графику поезда продолжали курсировать от станции «Вокзальная площадь» до «Варкетили» и обратно.
Другие новости дня
«Национальное движение» завтра проведет очередную акцию около парламента
Завтра «Национальное движение» проведет очередную акцию перед зданием парламента. Об этом на брифинге заявил председатель «Национального движения» Ника Мелия. По его словам, акция начнется в 17:00.
«Эти дни показали, что перед лицом наших непрекращающихся ненасильственных протестов, власть, режим окончательно теряет лицо и совершает фатальные ошибки. Международная реакция в поддержку Михаила Саакашвили усиливается.
Мы каждый день должны продолжать ненасильственные протесты, чтобы пошатнуть режим, пока он не рухнет. Завтра ждем вас в 5 часов на проспекте Руставели, на территории, прилегающей к парламенту. Всех ждем возле парламента, для кого важно, какая у нас должна быть Грузия в будущем», - заявил Ника Мелия.
В зоне конфликта в Донбассе погибли двое украинских военнослужащих
В Донбассе в результате подрыва на неизвестном устройстве погибли двое украинских военнослужащих, сообщил в пятницу пресс-центр Операции объединенных сил Украины.
В сообщении штаба в Фейсбуке также сказано, что за минувшие сутки было зафиксировано два нарушения режима тишины. В этой связи упоминаются обстрелы из гранатометов разных систем в районе населенного пункта Зайцево. Правительственные силы открывали ответный огонь.
По сведениям РБК Украина, погибшие военные были из Николаевской области – это подполковник Руслан Прусов и мастер-сержант Вадим Федосеев.
Днем ранее украинские власти сообщили о 12 нарушениях пророссийскими сепаратистами режима прекращения огня. Представители так называемой самопровозглашенной «ЛНР», в свою очередь, заявили о потерях (одном погибшем) при обстрелах со стороны Украины на линии разграничения, в районе населенного пункта Сокольники.
На прошлой неделе Киев подтвердил, что Россия сохраняет присутствие вблизи украинских границ тысяч своих военных после крупных учений, проходивших в этом году. Всего, как отмечают украинские власти, речь идет о присутствии примерно 90 тысяч российских солдат в приграничных районах и на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса и аннексированного Крыма.
Россия всегда категорически отрицала участие своих военных в конфликте в Донбассе, а также обвинения в агрессии в отношении Украины.
В пятницу на этой неделе США и Евросоюз выразили обеспокоенность в связи с новыми сообщениями о «нерегулярных» передвижениях российских армейских частей вблизи украинской границы. «Для России станет серьезной ошибкой повторить то, что она сделала в 2014 году», - заявил 12 ноября журналистам госсекретарь США Энтони Блинкен, вновь назвав незыблемой приверженность США безопасности и территориальной целостности Украины.
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил 12 ноября, что на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса на постоянной основе находятся две тысячи сто кадровых российских военнослужащих.
В четверг агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники передало, что США предупредили страны ЕС о возросшей угрозе вторжения российских военных на территорию Украины. Этому предшествовали публикации в других западных СМИ о перемещения российских войск, что, впрочем, в Киеве сочли пока не представляющим угрозы.
В Брюсселе представитель ведомства ЕС по иностранным делам Петер Стано отметил обеспокоенность европейского блока сведениями о российской военной активности вблизи Украины. «Мы продолжаем отслеживать ситуацию, и информация, которая собрана на данный момент, скорее, вызывает тревогу», - сказал Стано.
В Кремле в ответ на сообщения о войсках подчеркивают, что передвижение российских вооруженных сил по российской территории ни у кого не должно вызывать опасения.
Катар согласился представлять интересы США в Афганистане
Вашингтон и Доха подпиcывают соглашение о создании посольством Катара в Афганистане секции интересов США, чтобы предоставлять ряд консульских услуг и следить за состоянием американских дипломатических объектов в стране.
Об этом объявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции с главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.
Ранее в пятницу о такой договоренности сообщило агентство Reuters, сославшись на неназванного высокопоставленного представителя американской администрации. Агентство отмечало, что соглашение может означать возможность прямого взаимодействия между Вашингтоном и Кабулом после возвращения к власти в Афганистане радикального движения «Талибан» и бегства из страны членов признанного ООН правительства два месяца назад.
«В качестве покровительствующей силы Катар будет содействовать Соединенным Штатам в предоставлении ограниченных консульских услуг нашим гражданам и в защите американских интересов в Афганистане», – заявил агентству на условиях анонимности сотрудник Госдепартамента.
Одновременно, по словам источника, американская сторона наряду с другими продолжит контакты с представителями талибов через их политический офис в столице Катара.
В настоящий момент переговоры с «Талибаном» (запрещенная в России террористическая организация) затруднены тем, что США и многие другие страны не признают созданное талибами правительство. На Западе беспокойство вызывают, в частности, сведения о возобновившихся в Афганистане при талибах грубых нарушениях прав женщин и меньшинств и их отходе от обещаний политической и этнической инклюзивности.
12 ноября также сообщалось о соглашении с Катаром по временному размещению в этой стране до 8 тысяч афганцев, чье пребывание на родине расценивается как небезопасное и которые ранее обратились за специальными иммиграционными визами.
В Дагестане убили имама сельской мечети из-за земельного спора
В Дагестане в селе Аметеркмахи, что в 120 километрах от Махачкалы, местный житель застрелил имама мечети Абида Магомедова и ранил его сына и племянника. Об этом сообщает ТАСС,
Сообщается, что стрельба произошла на бытовой почве. Причиной мог быть земельный спор между односельчанами. Нападавший был убит одним из раненых родственников имама, который успел броситься на него и нанести удар ножом в шею.
На месте нашли два пистолета и автомат. Согласно информации телеграм-канала Mash, нападавший – 62-летний пенсионер Асадулла Рахманов.
В республиканском МВД эту информацию подтвердили журналистам Кавказ.Реалии, но отметили, что дело подведомственно Следственному комитету России по Дагестану, поэтому комментировать его не могут. Пресс-служба Следственного комитета не ответила на звонки.
- Ранее сообщалось о задержании подозреваемых в подготовке убийства жителей Махачкалы: 60-летнего Омаргаджи Джамалудинова и его 29-летнего сына Ахмеда Джамалудинова, который является помощником прокурора Махачкалы. По версии следствия, в июне 2020 года подозреваемые из-за спора с Джамалудиновым по поводу земельного участка сговорились совершить убийство.
Дэвид Крамер призвал Запад ввести санкции против Иванишвили и Гарибашвили
Запад должен ввести персональные санкции в отношении премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили и основателя «Грузинской мечты», миллиардера Бидзины Иванишвили. Так считает Дэвид Крамер – бывший советник госсекретаря США по вопросам демократии и правам человека, директор европейских и евразийских исследований, старший научный сотрудник программы Вацлава Гавела в Международном университете Флориды, сообщает SOVA.
В статье, опубликованной Крамером в издании The Bulwark, говорится, что ликование членов правительства Грузии по поводу нарушения прав бывшего президента страны Михаила Саакашвили заслуживает более серьезной реакции Запада.
«Вчера правительство Грузии опубликовало видеозаписи бесчеловечного, унижающего достоинство и жестокого обращения властей с находящимся в заключении бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Позвольте мне повторить: грузинское правительство опубликовало доказательства того, что оно нарушило права человека третьего президента страны».
По словам Крамера, все, кто несет ответственность как за жестокое обращение с Саакашвили, так и за абсурдную пиар-кампанию, должны немедленно уйти в отставку.
«Но независимо от того, сделают они это или нет, они должны попасть под западные санкции. Во главе санкционного списка должны стоять нынешний премьер-министр Ираклий Гарибишвили и его покровитель миллиардер Бидзина Иванишвили. Последний разрушает грузинскую демократию через захват государства, коррупцию судебной системы и подхалимство перед Москвой (которая, кстати, использует лечение Саакашвили, утверждая, что это то, что происходит с теми, кто сближается с Евросоюзом и Соединенными Штатами)», - говорится в статье.
По мнению Дэвида Крамера, власти Грузии должны разрешить Саакашвили лечиться в квалифицированной гражданской клинике, а затем вернуть его в Украину, где он жил, «хотя бы для временного снижения напряженности».
Американский эксперт, при этом, подчеркнул, что никто, в том числе бывший президент, не должен подвергаться унизительному обращению. Что касается Запада, то он должен самым решительным образом осудить нарушение прав Саакашвили и наказать виновных в жестоком обращении с ним. Речь, в частности, идет об Иванишвили, «который нанес ущерб грузинской демократии, на восстановление которого могут уйти целые поколения».
«Соединенным Штатам следует отменить свое приглашение правительству Грузии принять участие в предстоящем виртуальном Саммите за демократию. Вместо этого они должны пригласить представителей гражданского общества представлять страну», - добавил Дэвид Крамер.
Депутат Европарламента навестила голодающую Хоштария и не смогла увидеться с Саакашвили
Депутат Европарламента, экс-глава МИД Польши Анна Фотыга провела встречу с оппозиционеркой Елене Хоштария, которая объявила голодовку в поддержку экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Лидер партии «Дроа» и депутат парламента Грузии Елене Хоштария прибегла к крайней форме протеста, требуя перевода заключенного Михаила Саакашвили в частную клинику. С 3 ноября она продолжает голодовку в кабинете парламентской фракции «Лело – Партнерство для Грузии».
Встреча Фотыги и Хоштария проходила за закрытыми дверями, при участии члена «Дроа» Бату Кутелия, который в прошлом занимал должность посла Грузии в США.
«Большое спасибо депутату Европарламента Анне Фотыге за поддержку», - написала Елена Хоштария в своем Facebook после встречи.
Депутат Европарламента прибыла в Грузию 12 ноября вместе с двумя членами Сейма Литвы. Сама Фотыга сообщила журналистам, что одной из главных целей ее визита является встреча с Михаилом Саакашвили. «Меня беспокоит существующая ситуация как человека, который часто контактировал с Саакашвили, когда он был президентом… Я здесь, чтобы оценить текущую ситуацию», - заявила ранее сегодня Анна Фотыга.
До сих пор Минюст Грузии не выдал члену Европарламента разрешение, необходимое для встречи с заключенным в больнице глданской тюрьмы. Как указала Хоштария, недопуск Фотыги к экс-президенту «станет еще одним большим скандалом».
«Права Саакашвили невообразимо попираются. До сих пор не знаю, пустят ли к нему или нет Анну Фотыгу. Само собой, ее недопуск станет еще одним большим скандалом и ударом. Важно, чтобы Фотыга и наши партнеры видели, что граждане, активисты и политики борются и не собираются мириться», - сказала Хоштария в комментарии телеканалу «Формула».
Саакашвили поблагодарил Зеленского за разговор с премьером Грузии
Экс-президент Грузии, глава Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского за обсуждение его ситуации с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.
«Спасибо большое президенту Зеленскому за все его старания за восстановления моих жестоко попранных прав и принципиальную и бесстрашную позицию в отношении меня, как личного заключенного воплощения мирового зла и заклятого врага грузинского и украинского народов. Его разговор с премьером Грузии имел очень принципиальный, но одновременно и человечный характер. Своей позицией и действием президент подчеркнул роль Украины как сверхдержавы нашего региона, с которой все должны считаться и прислушиваться к мнению ее президента», – говорится в обращении, опубликованном в Facebook-аккаунте Саакашвили.
Разговор Ираклия Гарибашвили и Владимира Зеленского состоялся по инициативе украинского президента. По словам Зеленского, он подчеркнул, что права гражданина Украины Саакашвили «должны быть полностью гарантированы в соответствии с международными нормами». Он также обратился с просьбой о допуске к Саакашвили его матери, близких, а также украинских врачей.
По информации грузинского правительства, Гарибашвили в ходе разговора «оценил незаконные действия Саакашвили как провокационные, деструктивные и угрожающие стабильности страны и заявил, что вмешательство граждан Украины во внутренние дела Грузии недопустимо».
Партия Тимошенко призывает власти Грузии вернуть Саакашвили в Украину
Партия «Батькивщина», возглавляемая экс-премьером Украины Юлией Тимошенко, призывает власти Грузии освободить Михаила Саакашвили – гражданина Украины, председателя Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины, экс-президента Грузии.
«С бывшим президентом, политиком мирового уровня… обращаются как с опасным для общества преступником… Речь идет об издевательствах, унижении чести и достоинства, нанесении непоправимого вреда здоровью заключенного политика… Подобная ситуация недопустима! Это безобразие должно быть немедленно прекращено, а узник совести – освобожден!», – говорится в заявлении, опубликованном на сайте политсилы.
В «Батькивщине» отметили, что «в своей борьбе не раз стояли плечом к плечу» с Саакашвили.
«Мы, как никто, имели возможность убедиться в благородстве его намерений и любви к своим народам. Мы призываем власти Грузии проявить политическую волю и принять мудрое решение. Мы призываем вернуть гражданина Украины Михеила Саакашвили на территорию Украины», – говорится в заявлении.
В документе отмечается, что в Украине политик сможет получить необходимую медицинскую помощь, пройти реабилитацию и продолжить работу во благо как Грузии, так и Украины, пишет агентство «Интерфакс-Украина».
Глава югоосетинского Минздрава привился вакциной «Спутник Лайт»
Министр здравоохранения и социального развития самопровозглашенной республики Южная Осетия Сослан Наниев привился однокомпонентной российской вакциной от коронавируса «Спутник Лайт».
После вакцинации Наниев призвал жителей Южной Осетии последовать его примеру.
«Призываю граждан вакцинироваться, особенно людей, которые находятся в группе риска. В первую волну я не провакцинировался, так как переболел коронавирусной инфекцией и у меня были антитела. По тогдашней рекомендации Минздрава России при антителах не вакцинировались, теперь рекомендации изменились. Я привился однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт», – отметил он.
Как сообщалось ранее, в Цхинвали накануне прибыла партия вакцин «Спутник-V» в количестве 500 доз и «Спутник-Лайт» - 1500 доз.
В Абхазии введены ограничения на подачу электроэнергии
В самопровозглашенной республике Абхазия с сегодняшнего дня введены новые ограничения на подачу электроэнергии.
Как пояснили в компании «Черноморэнерго», решение принято ввиду повышения нагрузок на энергосети, во избежание аварийных ситуаций.
Отключать свет абонентам будут в вечерние часы – по одному часу. При этом отменяются ранее введенные ночные ограничения.
Грузинские вина укрепили позиции на российском рынке, абхазские – сдали
В числе стран-лидеров по поставкам вина в Россию произошёл ряд изменений. Об этом пишет портал WineRetail.
Сообщается, что самопровозглашенная республика Абхазия впервые за несколько лет покинула топ-5 поставщиков, уступив пятое место Португалии. Поставки из Абхазии в Россию снижаются третий год подряд.
«Вина Абхазии за последние годы перешли из базового в среднеценовой сегмент, и, хотя «Лыхны» – это один из немногих брендов на рынке вина, всё же лояльность покупателей не безгранична. Вино явно переоценено относительно своего качества, его вытесняет полусладкое из России, Испании, Грузии», – отмечает руководитель издательского центра WineRetail Александр Ставцев.
По итогам трех кварталов по поставкам вина в Россию вновь лидируют Италия и Испания.
Грузия – на третьем месте. Страна укрепила позиции, прирост составил 3.1 млн литров. По прогнозам аналитиков WineRetail, поставки вин из Грузии в 2022 году будут зависеть от политической ситуации.
Десятку стран-лидеров по итогам трех кварталов 2021 года покинула Молдова – в связи с отменой «нулевой» пошлины на ввоз в Россию вин из этой страны.
Сторонники Михаила Саакашвили проводят в Тбилиси протестные шествия
Сотни сторонников экс-президента Грузии Михаила Саакашвили проводят в Тбилиси протестные шествия.
Демонстранты собрались на двух локациях – у станций метро «Дидубе» и «300 Арагвинцев». В первом случае колонны направились к зданию Минздрава Грузии, а во втором – к министерству юстиции, пишет агентство «Новости-Грузия».
Участники акций скандируют «Миша», «Грузия», «Да здравствует Грузия», они свистят и шумят. Многие держат в руках государственные флаги и транспаранты с надписью «Свободу Мише».
Оппозиционеры требуют встречи с руководителями ведомств – Екатериной Тикарадзе и Рати Брегадзе. На месте мобилизованы многочисленные сотрудники правоохранительных органов.
Крупнейшая оппозиционная партия страны добивается перевода экс-президента в частную клинику. При этом лидеры ЕНД обещают не проводить акции протеста рядом с клиникой, куда определят Саакашвили.
Еще двое жителей Южной Осетии скончались от коронавируса
За сутки в Южной Осетии выявили 44 новых случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщила глава Юго-Осетпотребнадзора самопровозглашенной республики Марина Кочиева.
«Под наблюдением врачей на сегодняшний день находятся 2198 человек, 75 сняты с учета медиков за сутки», – сказала глава.
За прошедшие сутки в цхинвальском медцентре от последствий коронавируса скончалась 81-летняя женщина, еще одна жительница Цхинвали (61 год) скончалась за пределами республики.
Ахалгорский район, где ранее сообщалось о серьезной вспышке коронавируса, выходит на плато по заболеваемости. Об этом сообщила участковый педиатр района Людмила Гиголаева.
«Уже хорошо, что количество больных не увеличивается. По-моему, потихоньку выходим на плато», – сказала она, добавив, что с 1 по 8 ноября включительно в Ахалгори было сделано 113 тестов, 70 из которых показали положительный результат.
Число выявленных случаев коронавируса в Южной Осетии достигло 9412, выздоровели 7214, скончались 156.
В Чечне запретили продавать книгу о дружбе двух мальчиков
Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев выступил с требованием запретить в республике продажу книги Медины Мирай "Синтонимы", которая рассказывает о дружбе двух мальчиков и их обучении в школе магии.
По мнению Дудаева, книга пропагандирует "абсолютно аморальный образ жизни, идущий в разрез с чеченскими традициями и обычаями". Министр выступил с видеообращением на своей странице в инстаграм.
Медина Мирай, молодой автор (родилась в Майкопе в 2000 году), пишущий в жанрах фэнтези и янг-эдалт (литература для подростков). Её проза сочетает фантастические сюжеты и открытый диалог на тему ЛГБТ, абьюза, буллинга.
- Власти Чечни на регулярной основе преследуют представителей ЛГБТ-сообщества в республике. Информация об этом содержалась в докладе австрийского эксперта Вольфгана Бендека для Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Он напрямую связал кампанию против чеченских геев с позицией как республиканских, так и федеральных властей. В числе ответственных за преследования он назвал лично Рамзана Кадырова и председателя парламента Чечни Магомеда Даудова.
- Правозащитные организации, ООН, Евросоюз, США призвали власти России тщательно расследовать все сообщения об актах насилия в отношении представителей ЛГБТ-сообщества. Министерство юстиции России после проверки заявило, что не обнаружило в Чечне ни геев, ни нарушений их прав.
- Европейский совет ввел санкции против России из-за пыток представителей ЛГБТ-сообщества и критиков власти. Ограничительные меры касаются бывшего начальника полиции города Аргуна Аюба Катаева и вице-премьера Чечни, командира СОБР "Терек" Абузайда Висмурадова по кличке "Патриот".
Мосгорсуд зарегистрировал иск о ликвидации «Мемориала»
Московский городской суд зарегистрировал иск прокуратуры Москвы с требованием ликвидировать внесённый российскими властями в реестр "иностранных агентов" правозащитный центр "Мемориал". Содержание иска и дата судебного заседания пока неизвестны, говорится сообщении в Telegram-канале центра.
Накануне Генеральная прокуратура России обратилась в Верховный суд с требованием ликвидировать "Международный Мемориал" (организация внесена в реестр "иноагентов"), а также её подразделений – правозащитный центр, архив, библиотеку и музей. В качестве причины Генпрокуратура указала систематические нарушения законодательства об "иностранных агентах", а именно – отсутствие маркировки на материалах организации. Судебное заседание состоится 25 ноября.
"Это политическое решение об уничтожении общества "Мемориал" – организации, занимающейся историей политических репрессий и защитой прав человека", – говорится в заявлении "Международного Мемориала". В нём подчёркивается, что, по мнению организации, "никаких законных оснований для ликвидации Международного Мемориала нет" и что организация, несмотря на несогласие с законом об "иноагентах", соблюдает его требования.
Чешский институт по изучению тоталитарных режимов выпустил заявление, в котором выразил глубокую обеспокоенность продолжающимися репрессиями и преследованиями правозащитников и независимых историков в России, а также судьбой бесценных архивных материалов, которые касаются исследования и сохранения памяти о политических репрессиях.
- Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество "Мемориал" было внесено в реестр НКО-"иноагентов" в 2016 году. Правозащитный центр "Мемориал" - в 2014 году, став одним из первых НКО, признанных в России "иностранными агентами".
Зурабишвили: «После войны 2008 года стало ясно, что никто не будет вмешиваться в войну, чтобы защитить Грузию»
«Думаю, после войны 2008 года стало ясно, что никто не будет вмешиваться в войну, чтобы защитить Грузию. Несмотря на неравенство сил, во время и после войны, несмотря на все, главная победа Грузии – сохранение своей европейской ориентации», – об этом президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, выступая на Парижском форуме мира по теме «Поддержание международного сотрудничества во имя мирного будущего».
Как пишет Общественный вещатель Грузии, Зурабишвили ответила на вопрос модератора панели о том, как Грузия должна играть свою роль в обеспечении своего суверенитета, безопасности и защищенности.
«Если цель России заключалась в том, чтобы оккупацией этих территорий и военным вторжением в Грузию помешать Грузии сделать свои стратегические выборы, она не смогла получить такой результат. Как я уже отметила, единственная перспектива – это близость к Европе, к более ангажированной Европе, к Европе, которая понимает, что Россия сегодня использует все средства, включая негативные силы.
В завтрашнем мире у ЕС есть другие возможности и другие рычаги власти, такие как технологические инновации, экономическая жизнеспособность, человеческие ресурсы, основанные на производственных инициативах, свободе, – исходя из всего этого в будущем наступит время уравновешивания, потому что одной чистой мощности недостаточно. На сегодняшний день Европа уделяет приоритетное внимание диалогу, и зачастую это диалог слабых с сильными. Нам нужно точно знать, чего мы хотим от этого диалога, нам нужно перейти от диалога к реальным переговорам с учетом красных линий, интересов сильных и слабых сторон. В этих сложных, но равноправных и справедливых переговорах мы находимся с Европой, никогда без Европы», – заявила Саломе Зурабишвили.
Отметим, что в рамках международного форума Зурабишвили пообщалась с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом она написала в социальной сети Twitter.
Экс-президент Грузии Георгий Маргвелашвили обратился к россиянам
Четвертый президент Грузии Георгий Маргвелашвили в соцсети Twitter обратился к россиянам.
«Русские, которые смеетесь над кадрами оскорбления третьего президента Грузии: да это сделали грузины, но этим грузинам платите вы! А остальная Грузия сплачивается в презрении к той опричнине*, которая чужда нашему гордому и свободолюбивому народу!», – пишет Маргвелашвили.
Георгий Маргвелашвили занимал пост президента в 2013-2018 годах. На президентских выборах его поддержала «Грузинская мечта», однако вскоре после избрания у него произошел конфликт с лидером партии Бидзиной Иванишвили.
После ареста Саакашвили Маргвелашвили выступил в его поддержку, хотя именно Маргвелашвили в декабре 2015 года лишил своего предшественника грузинского гражданства.
* Опричнина – система чрезвычайных мероприятий, примененных русским царем Иваном IV Грозным в 1565–1572 гг. во внутренней политике для разгрома боярско-княжеской оппозиции и укрепления Русского централизованного государства.
Оппозиционеры блокировали офисы СГБ в шести крупнейших городах Грузии
Представители оппозиционной партии «Гирчи – Больше свободы» блокировали входы в офисы Службы государственной безопасности Грузии в шести крупнейших городах страны – в Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави, Телави и Гори.
«Подъезды ко всем зданиям заблокированы транспортными средствами», – говорится в сообщении на странице партии в Facebook.
На машинах, с помощью которых перекрыли дороги, вывешены плакаты с надписями: «Комментариев не делаем, обращайтесь в пресс-центр».
Эта фраза – стандартный ответ сотрудников МВД Грузии на вопросы журналистов, пишет агентство «Новости-Грузия».
На окнах автомобилей также закреплены списки требований демонстрантов:
- полностью пропорциональная избирательная система с 2-процентным проходным барьером;
- проведение досрочных парламентских выборов весной 2021 года;
- перевод в гражданскую клинику экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который объявил голо голодовку после своего ареста 1 октября.
Машины представителей «Гирчи» погрузили на эвакуаторы и увезли на штраф-стоянки. В трех случаях транспортные средства пришлось перевозить вместе с водителями. В Тбилиси в погруженном на эвакуатор автомобиле был лидер партии Зураб Гирчи Джапаридзе.
Двое участников протестной акции были задержаны. Георгий Путкарадзе – в Батуми, а Тореса Моси – в Телави. Кроме того, по информации пресс-службы партии, у члена партии Бадри Григалашвили, полиция конфисковала телефон, поэтому теперь они не могут связаться с ним и выяснить детали.
Смерть Ханум Джейрановой: в ООН указали на нарушение Грузией международных обязательств
В Комитете ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразили крайнюю обеспокоенность по поводу обстоятельств гибели в Грузии женщины, жестоко избитой родственниками мужа якобы за измену. Эксперты ООН призвали грузинские власти положить конец насилию в отношении женщин в стране.
Как сообщается на официальном сайте ООН, члены комитета установили, что отказ должностных лиц в Грузии расследовать преступление против женщины, совершенное якобы по причинам защиты чести семьи, мог привести к ее смерти.
Речь идет о деле гражданки Грузии Ханум Джейрановой, этнической азербайджанки. Родственники ее мужа обвинили женщину во внебрачной связи. 16 сентября 2014 года трое из них набросились на женщину, протащили по деревне, избивая так сильно, что она несколько раз теряла сознание. Причем происходило все это на глазах у малолетних детей Ханум.
Ночью того же дня в родительский дом жертвы были вызваны староста села и полицейский. Они видели, что жертва плачет и умоляет о помощи, говоря, что члены ее семьи принуждают ее принять крысиный яд. На эти жалобы полицейские не отреагировали, они никого не задержали, а женщину не госпитализировали. Староста села увез ее на ночь, однако на следующее утро вернул матери. Днем позже мать Джейрановой нашла ее мертвой. Ее тело висело на веревке в сарае во дворе дома.
Муллы, готовившие тело Джейрановой, заявили, что ее одежда была залита кровью. Согласно показанию свидетеля, на ее теле были следы побоев, подтверждавшие, что она была «избита до полусмерти». Прокуратура возбудила дело по факту смерти, но вскоре расследование было прекращено. Следователи пришли к выводу, что жертва совершила самоубийство в результате своего поведения, которое было названо «постыдным» и «бесчестным».
В опубликованных выводах Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил сожаление как в связи с тем, что грузинские власти не арестовали и не привлекли к ответственности членов семьи, избивших жертву, Ханум Джейранову, так и по поводу их решения возвратить ее родственникам.
Выводы комитета были опубликованы после рассмотрения жалобы, поданной двумя детьми Джейрановой, которым на момент событий было 11 и 7 лет.
«Джейранова стала жертвой многоаспектной дискриминации, связанной и с ее этнической принадлежностью, и со стереотипным отношением к ситуации полиции и судебных органов», – сказала одна из членов Комитета ООН Геновева Тишева. Она полагает, что грузинские власти могли защитить женщину от насилия и предотвратить ее гибель.
Члены Комитета также считают, что Грузия таким образом нарушила свои международные обязательства и должна принять решительные меры для предотвращения насилия в отношении женщин в стране. Комитет призвал Грузию незамедлительно провести независимое расследование смерти Джейрановой и привлечь виновных к ответственности.
- Комитет ООН по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин состоит из 23 экспертов. Он создан для наблюдения за выполнением Международной конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. Она была принята Генеральной Ассамблей в 1979 году и вступила в силу в 1981 году.
«Белавиа» не станет перевозить граждан Ирака, Сирии и Йемена в Минск
Граждане Ирака, Сирии и Йемена не будут допускаться на рейсы авиакомпании "Белавиа" из Турции в Республику Беларусь. Тем гражданам, которые уже купили билеты, возвратят деньги. Об этом говорится в сообщении на сайте белорусского авиаперевозчика.
"Белавиа" выполняет регулярные рейсы из Стамбула в Минск.
Ранее о таких же ограничениях со стороны турецкой авиакомпании Turkish Airlines заявляла канцелярия президента Польши.
Граждане из Ирака, Сирии и Йемена составляют большую часть мигрантов, которые через белорусскую территорию пытаются попасть в Польшу и другие страны Евросоюза. В последние дни ситуация на белорусско-польской границе особенно обострилась.
Несколько месяцев назад Александр Лукашенко пообещал ослабить контроль за границей из-за санкций, введённых Евросоюзом против его режима. В ноябре ситуация обострилась, колонны мигрантов без разрешений на въезд в Евросоюз несколько раз попытались прорваться в Польшу с белорусской территории, сопротивляясь пограничникам и военным. Многочисленные расследования подтверждают, что мигранты целенаправленно приглашались в страну при поддержке белорусских властей.
11 ноября Члены Совбеза ООН Эстония, Франция, Ирландия, Норвегия, Великобритания, США и Албания выступили с заявлением, в котором обвинили Минск в использовании мигрантов для дестабилизации обстановки в соседних странах. По мнению стран-авторов заявления, белорусские власти своими действиями хотят отвлечь внимание от нарушения прав человека в своей стране.
Страны Совбеза ООН также сообщили, что готовы обсудить дополнительные меры в отношении причастных к режиму Лукашенко. Минск в ответ зявил, что заявление о вероятных новых санкциях является прямой угрозой.
Гарибашвили: «Вмешательство граждан Украины во внутренние дела Грузии недопустимо»
В администрации правительства Грузии рассказали о телефонном разговоре премьер-министра Ираклия Гарибашвили с президентом Украины Владимиром Зеленским. Сообщается, что разговор состоялся по инициативе украинского лидера, который поинтересовался состоянием здоровья гражданина Украины, заключенного Михаила Саакашвили.
По информации пресс-службы грузинского Кабмина, Ираклий Гарибашвили сообщил Зеленскому, что заключенный Саакашвили, как и другие заключенные, находится под наблюдением с первого дня пребывания в учреждении по исполнению наказаний и круглосуточно получает соответствующую медицинскую помощь.
По словам главы правительства Грузии, гражданина Украины Саакашвили посещают адвокаты, члены семьи, а также депутаты парламента Грузии, и со дня его пребывания в учреждении у него было более 100 визитеров.
Президент Зеленский в разговоре затронул вопрос перевода заключенного Саакашвили в тюремную больницу, на что Ираклий Гарибашвили заявил, что после перевода в глданскую тюремную больницу Саакашвили оказывал сопротивление, оскорблял сотрудников словесно и физически.
«Соответственно, администрация пенитенциарного учреждения осуществила действия, предусмотренные законом», – говорится в сообщении.
«В ходе телефонного разговора глава правительства Грузии оценил незаконные действия Михаила Саакашвили как провокационные, деструктивные и угрожающие стабильности страны и заявил, что вмешательство граждан Украины во внутренние дела Грузии недопустимо», – сказано в пресс-релизе грузинского правительства.
Премьер-министр Грузии также заявил президенту Украины, что разыскиваемый Саакашвили незаконно пересек границу Грузии, хотя он уже был осужден и обвинен по другим тяжким преступлениям.
«Владимир Зеленский попросил рассмотреть возможность и разрешить украинским врачам проверить здоровье Михаила Саакашвили, на что Ираклий Гарибашвили заявил, что о здоровье заключенного Саакашвили заботятся профессиональные и высококвалифицированные грузинские врачи», – сказано в сообщении.
Ранее о разговоре с Ираклием Гарибашвили рассказал Владимир Зеленский. По словам украинского лидера, он подчеркнул, что права гражданина Украины Михаила Саакашвили «должны быть полностью гарантированы в соответствии с международными нормами».
«Обратился с просьбой о допуске к Михаилу Саакашвили его матери, близких, а также украинских врачей», – написал Зеленский в Twitter.
Вахтанг Кикабидзе рассказал о встрече с Владимиром Зеленским
Грузинский певец и актер Вахтанг Кикабидзе встретился с президентом Украины Владимиром Зеленском. Главной темой встречи была судьба бывшего президента Грузии, гражданина Украины Михаила Саакашвили. Об итогах встречи Кикабидзе рассказал журналисту Дмитрию Гордону.
«(Зеленский) сказал, что Саакашвили – гражданин Украины, поэтому страна должна вернуть своего гражданина», – рассказал Кикабидзе.
Он добавил, что давно знаком с Зеленским и это был «разговор близких друзей».
На вопрос журналиста, услышал ли его президент Украины, Кикабидзе ответил: «Услышал и сказал, что будет по телефону говорить [по теме Саакашвили]».
Кикабидзе в разговоре с Дмитрием Гордоном извинился за решение властей Грузии отказать журналисту во въезде в страну.
«Я хочу тебе сказать лично: я от имени всех грузин извинился за то, что украинскую делегацию тогда наше псевдоправительство не впустило в Грузию. После вашего отъезда был большой скандал, об этом говорили по телевидению... Мы даже не знали, что эта делегация приезжает», – отметил Кикабидзе.
- Отметим, что Вахтанг Кикабидзе возглавлял список партии Саакашвили – «Единого национального движения» на парламентских выборах 2020 года и формально является членом грузинского парламента.
- В августе текущего года Владимир Зеленский наградил Вахтанга Кикабидзе Орденом Ярослава Мудрого.
Зеленский попросил Гарибашвили допустить к Саакашвили близких и врачей
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что поговорил по телефону с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.
По словам украинского лидера, он подчеркнул, что права гражданина Украины Михаила Саакашвили «должны быть полностью гарантированы в соответствии с международными нормами».
«Обратился с просьбой о допуске к Михаилу Саакашвили его матери, близких, а также украинских врачей», – написал Зеленский в Twitter.
Накануне с президентом Украины в Киеве встретился грузинский певец и актер Вахтанг Кикабидзе. Главной темой встречи была судьба Михаила Саакашвили.
Польша: Turkish Airlines не будут возить в Беларусь граждан Ирака и Сирии
Крупнейшая турецкая авиакомпания Turkish Airlines не будет допускать на рейсы в Минск граждан Ирака, Сирии и Йемена, за исключением обладателей дипломатических паспортов. Об этом, сославшись на результаты переговоров, сообщил в твиттере представитель канцелярии президента Польши Якуб Кумох.
Граждане вышеназванных стран Ближнего Востока составляют большую часть мигрантов, которые через Беларусь пытаются попасть в Польшу и другие страны ЕС. В последние дни ситуация на белорусско-польской границе особенно обострилась.
Ранее польские СМИ со ссылкой на источники сообщали о переговорах, которые представители ЕС ведут с представителями стран, не входящих в ЕС, включая Турцию, относительно возможных путей ограничить приток мигрантов в Минск.
Официально турецкая авиакомпания пока не сообщала об ограничениях.
Turkish Airways, наряду с российским "Аэрофлотом", в среду была названа агентством Bloomberg в числе тех авиакомпаний, которым могут грозить санкции ЕС в связи с тем, что они, как утверждается, содействуют перевозке мигрантов в Беларусь. В "Аэрофлоте" это отвергли.
В четверг представитель ЕС Петер Стано заявил "Эху Москвы", что санкции, которые будут введены в связи с кризисом на границе, России коснуться не должны.
- Миграционный кризис на границе Беларуси со странами ЕС начался несколько месяцев назад после того, как Александр Лукашенко пообещал ослабить контроль за границей из-за санкций, введённых Евросоюзом против его режима. В ноябре ситуация обострилась, колонны мигрантов без разрешений на въезд в Евросоюз несколько раз попытались прорваться в Польшу с белорусской территории, сопротивляясь пограничникам и военным. Многочисленные расследования подтверждают, что мигранты целенаправленно приглашались в страну при поддержке белорусских властей.
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