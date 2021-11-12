В Тбилисском метро пассажира спасли из-под колес поезда

В Донбассе в результате подрыва на неизвестном устройстве погибли двое украинских военнослужащих, сообщил в пятницу пресс-центр Операции объединенных сил Украины.

В сообщении штаба в Фейсбуке также сказано, что за минувшие сутки было зафиксировано два нарушения режима тишины. В этой связи упоминаются обстрелы из гранатометов разных систем в районе населенного пункта Зайцево. Правительственные силы открывали ответный огонь.

По сведениям РБК Украина, погибшие военные были из Николаевской области – это подполковник Руслан Прусов и мастер-сержант Вадим Федосеев.

Днем ранее украинские власти сообщили о 12 нарушениях пророссийскими сепаратистами режима прекращения огня. Представители так называемой самопровозглашенной «ЛНР», в свою очередь, заявили о потерях (одном погибшем) при обстрелах со стороны Украины на линии разграничения, в районе населенного пункта Сокольники.

На прошлой неделе Киев подтвердил, что Россия сохраняет присутствие вблизи украинских границ тысяч своих военных после крупных учений, проходивших в этом году. Всего, как отмечают украинские власти, речь идет о присутствии примерно 90 тысяч российских солдат в приграничных районах и на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса и аннексированного Крыма.

Россия всегда категорически отрицала участие своих военных в конфликте в Донбассе, а также обвинения в агрессии в отношении Украины.

В пятницу на этой неделе США и Евросоюз выразили обеспокоенность в связи с новыми сообщениями о «нерегулярных» передвижениях российских армейских частей вблизи украинской границы. «Для России станет серьезной ошибкой повторить то, что она сделала в 2014 году», - заявил 12 ноября журналистам госсекретарь США Энтони Блинкен, вновь назвав незыблемой приверженность США безопасности и территориальной целостности Украины.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил 12 ноября, что на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса на постоянной основе находятся две тысячи сто кадровых российских военнослужащих.

В четверг агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники передало, что США предупредили страны ЕС о возросшей угрозе вторжения российских военных на территорию Украины. Этому предшествовали публикации в других западных СМИ о перемещения российских войск, что, впрочем, в Киеве сочли пока не представляющим угрозы.

В Брюсселе представитель ведомства ЕС по иностранным делам Петер Стано отметил обеспокоенность европейского блока сведениями о российской военной активности вблизи Украины. «Мы продолжаем отслеживать ситуацию, и информация, которая собрана на данный момент, скорее, вызывает тревогу», - сказал Стано.

В Кремле в ответ на сообщения о войсках подчеркивают, что передвижение российских вооруженных сил по российской территории ни у кого не должно вызывать опасения.