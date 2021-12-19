Власти Грузии увеличивают финансирование вынужденных переселенцев

Власти Грузии увеличивают размер помощи вынужденно перемещенным лицам по программе «Дом в деревне». Об этом сообщает Министерство по делам вынужденно перемещенных лиц, здравоохранения, труда и социальной защиты Грузии.

Проект «Дом в деревне» осуществляется с 2013 года. В рамках этой программы семья вынужденных переселенцев сама выбирает дом в селе любого региона, и государство выделяет определенную сумму на покупку этого дома. Сумма зависит от количества членов семьи.

Согласно изменениям, на одного человека со статусом ВПЛ теперь будет выделяться 22 тысячи лари (7 тысяч долларов) и по 3 тысячи (чуть менее тысячи долларов) на каждого последующего члена семьи. К примеру, на дом для семьи из семи человек министерство выделит не за 32 тысячи лари (более 10 тысяч долларов), как было ранее, а за 40 тысяч (13 тысяч долларов), сообщает агентство «Новости-Грузия».

Кроме того, увеличиваются сроки, в течение которых семьи должны предоставить конкретные данные по покупке дома, - с трех месяцев до шести. Заключение эксперта о стоимости жилья больше не требуется.

Изменения коснулись и тех семей переселенцев, которые ждут жилья в городах и стоят на учете. Теперь им не обязательно ждать завершения строительства в тех многоквартирных домах, которые предлагает государство. Они могут сами найти необходимую жилплощадь по цене 550 долларов за квадратный метр в Тбилиси и 470 долларов за квадрат в регионах.

На сегодняшний день статус вынужденно перемещенного лица в Грузии имеют более 273,4 тысячи человек, это около 90 тысяч семей. Государство поэтапно выдает квартиры семьям, но им приходится стоять в очереди годами.