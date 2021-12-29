Абхазия: уходящий год в событиях – в основном безрадостных

Вот уже немало лет я провожу в предновогодние дни опросы с такими, в частности, вопросами, как главное событие года в Абхазии. Нынче многие опрошенные в основном рассуждали, что в целом год был очень трудным. Повсюду продолжалась пандемия коронавируса (вчера в мире был зафиксирован рекордный суточный прирост заболевших – около полутора миллионов человек, а умерло за время пандемии почти 5,5 миллиона, в Абхазии – 555).

В Абхазии продолжается еще и энергетический кризис, усугубленный запрещенной круглый год работой майнинг-ферм, которые уже, похоже, не «выкорчевать». События тоже вспоминались опрошенными в основном со знаком «минус»: арест бывшего помощника президента Ахры Авидзба и его охранников и суд над ними в мае-июне; инцидент на сухумской набережной в День Победы и Независимости 30 сентября, повлекший за собой серьезный политический кризис; митинг оппозиции 21 декабря и попытка штурма частью оппозиционеров комплекса правительственных зданий вечером того же дня; сильные лесные пожары в январе из-за аномально сухой и теплой погоды, разгул стихии в июле…

Но заместитель директора Сухумского Дома юношества Аида Ладария назвала позитивное событие года, растянувшееся на несколько месяцев, – рекордный за все послевоенное время в Абхазии туристический сезон, когда ее посетило свыше полутора миллионов отдыхающих:

«То, что мы все-таки сумели убедить российского в основном туриста, что отдых в Абхазии безопасен, отдых в Абхазии полезен, и турист поверил и приехал. И тут заслуга всех служб, которые отвечают за это».

Говоря о том, что на помощь медикам в их борьбе с пандемией приходили постоянно и другие люди, она выделила двоих. Первой назвала сотрудницу Центра гуманитарных программ:

«Лиана Кварчелия. За цикл теледискуссий «Битый час» Союз журналистов наградил ее позавчера специальным дипломом и денежным сертификатом от ресторана «Эрцаху». Я считаю, что эта телепередача разъяснила народу очень многие актуальные вещи в плане противодействия ковиду. Лиана там поднимала животрепещущие проблемы с участием различных экспертов, помогая развивать гражданское общество. А еще я назвала бы Беслана Агрба, который возглавляет московскую абхазскую диаспору, – потому что он очень много сделал, чтобы противостоять пандемии в Абхазии. В помощи диаспоры московской Абхазии принимал большое участие, но еще и лично от «Мистраля» – фирмы его – прислал очень большой гуманитарный груз. Он три месяца доплачивал зарплату медикам ковидного госпиталя и амбулатории в Сухуме. Это вот такой личный вклад в это противостояние с пандемией небезразличного человека».

Общественно-политический деятель, председатель Ассоциации женщин Абхазии Нателла Акаба так сказала про уходящий год:

«Я считаю, что нынешней власти очень не повезло с коронавирусной пандемией, которая никак не закончится и сильно усложняет жизнь всех стран – не только Абхазии, но и всех стран мира. Ну, а помимо этого, такие вот тяжелые события, которые произошли 30 сентября. Такого раньше никогда в Абхазии не было, подобного столкновения сторон. И мне это, конечно, очень печально. Ну и, конечно, вот этот митинг, который был 21 декабря, он просто пугает и создает впечатление, что раскол в обществе углубляется. И это очень тревожно, конечно».

Вместе с тем она отметила, что на сей раз череду захватов комплекса правительственных зданий, приводивших в 2014 и 2020 годах к досрочным выборам президента и смене власти, удалось прервать. Акаба говорит, что нам необходимо выйти из этого порочного круга:

«Ну, конечно, хотелось бы надеяться на это, потому что постоянно вот так менять власть через каждые год-два – это катастрофа просто. Это имидж Абхазии никак не может улучшить. Тем более, я уверена, наши противники очень радостно на все это смотрят. Их очень устраивает, что у нас такой внутренний раскол. Мы должны предпринять усилия, чтобы наше общество сплотилось, потому что сейчас происходит что-то невообразимое».

Общественно-политический деятель Нугзар Агрба тоже выделил недавние декабрьские события:

«21 декабря у нас… хотя это очень плохо, что идут на штурм собственных административных зданий… Но это в любом случае какой-то опыт политический, из которого власть должна делать выводы. И власть меня на этот раз удивила способностью выживать».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия