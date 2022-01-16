Ограничения на дорогах Грузии: последняя информация

Из-за непогоды ограничения действуют на дорогах в западной и центральной части Грузии. Об этом говорится в информации на сайте Департамента автомобильных дорог Минрегионразвития.

Из-за интенсивного снегопада и гололеда на 39-259 километре (Ксани-Самтредиа) автомагистрали международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе запрещено движение транспорта с прицепом, полуприцепом.

На 39-193 километре той же магистрали (участок Ксани-Зестафони) движение остальных видов транспорта разрешено при наличии противоскользящих цепей. Для машин с двумя или более ведущими мостами движение свободно.

Из-за интенсивного снегопада на 1-50 километре дороги внутригосударственного значения Кутаиси-Багдати-Абастумани-Бенера запрещено движение автотранспорта с прицепом, полуприцепом и автобусов вместимостью 30 и более мест. Для остального транспорта движение свободно при наличии противоскользящих цепей. Движение также свободно для машин с двумя или более ведущими мостами.

Из-за снегопада и плохой видимости движение ограничено на дороге международного значения Хашури-Ахалцихе-Вале. Запрещено движение автотранспорта с прицепом, полуприцепом и автобусов вместимостью 30 и более мест на 1-96 километре дороги (участок Хашури-Вале). Для остального транспорта движение свободно.