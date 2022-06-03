На войне в Украине погиб еще один югоосетинский доброволец

До тех пор, пока идёт война в Украине, Соединённые Штаты будут поддерживать народ этой страны и стремиться к тому, чтобы у украинцев были все необходимые им эффективные средства защиты. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции в Вашингтоне с главой НАТО Йенсом Столтенбергом 1 июня.

Как сказал Блинкен, США по-прежнему не исключают, что военный конфликт в Украине продлится "много месяцев". "Уже завтра войны могло бы не быть, если бы Россия выбрала завершение агрессии, но пока мы не видим никаких признаков этого", - отметил Блинкен.

В среду глава Белого дома Джо Байден объявил о новом пакете помощи Украине в области безопасности. Он включает в себя, в частности, американские реактивные системы залпового огня HIMARS и боеприпасы для них. "Сегодня я объявляю о крупном новом пакете военной помощи, чтобы оказать своевременную и очень нужную поддержку украинской армии", - говорится в заявлении президента США, распространенном его пресс-службой. В тексте отмечается, что эта партия "даст украинцам новые возможности и современное вооружение".

Cтоимость очередного, 11 пакета, составляет около 700 миллионов долларов. Высокопоставленные представители американской администрации во вторник подтвердили журналистам, что Вашингтон направит Киеву высокомобильные комплексы HIMARS и что они будут оснащены боеприпасами, которые позволят украинским военным запускать ракеты на расстоянии до 80 км.

Президент Джо Байден ранее в колонке для газеты Тhe New York Times написал, что Соединённые Штаты предоставят Украине ограниченное количество "более современных ракетных систем", которые "позволят с большей точностью поражать ключевые цели на поле боя" в ходе войны с Россией. При этом, по словам Байдена, США не будут поощрять и не позволят Украине "наносить удары за пределами своих границ", что могло бы привести к эскалации войны.

Энтони Блинкен в среду на пресс-конференции в Вашингтоне отметил, что украинцы заверили американскую сторону в том, что они не будут использовать предоставленные Соединёнными Штатами передовые ракетные системы для поражения целей на территории России.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, в свою очередь, в ходе визита в США, что президент России Владимир Путин не достиг в Украине тех стратегических задач, которые он ставил. "Вместо этого он получил расширение НАТО у своих границ", – сказал Столтенберг.

Перед вторжением в Украину в конце февраля руководство России указывало, что считает одной из главных угроз национальной безопасности дальнейшее расширение НАТО на восток, и в частности, возможное членство в Североатлантическом союзе Украины.

После начала войны о намерении присоединиться к НАТО заявили Финляндия и Швеция, которые многие годы сохраняли нейтралитет в военной сфере. Страны уже подали заявки на членство в организации. Процесс их вступления западные союзники рассчитывают завершить в короткие сроки.