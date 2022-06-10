«Яндекс» перестанет показывать границы стран на своих картах

Сервис «Яндекс.Карты» убрал границы государств на обзорной карте мира – она стала физико-географической, «акцент будет на природные объекты», сообщили в четверг в пресс-службе компании.

Как пишет русская служба Би-би-си, объяснение компании звучит так: «Яндекс.Карты» – сервис, который помогает находить организации и места поблизости, выбирать общественный транспорт и строить автомобильные маршруты.

На карте появятся горы, реки, линии полярных кругов. Границы исчезнут как в web-версии, так и в мобильном приложении.

Некоторые пользователи соцсетей увидели в этом решении политическую подоплеку и связали с частичной оккупацией Украины российскими войсками.

«Зачем так мелочиться: давайте просто напишем на всем мире «Россия». Путин будет рад!» – пошутила в Twitter бывший пресс-секретарь оппозиционера Алексея Навального Кира Ярмыш.

Еще 4 июня пользователи соцсетей обратили внимание, что «Яндекс.Карты» перестали отображать границы между странами, при этом сервис продолжает показывать границы регионов и названия государств, отмечает издание TJ.

В марте ЕС ввел санкции против управляющего директора «Яндекса» Тиграна Худавердяна. Ему пришлось выйти из совета директоров «Яндекса» и покинуть пост директора, который он занимал всего один день. 3 июня ЕС ввел санкции против сооснователя «Яндекса» Аркадия Воложа. Он тоже покинул руководящие должности в головной компании Yandex N.V. (Нидерланды), назвал санкции против себя нелогичными и заявил о намерении оспорить их в суде.