Киев не видит никаких угроз для граждан Украины в Грузии - МИД

МИД Украины не видит никаких угроз для граждан страны во время их пребывания в Грузии, - об этом говорится в комментарии по итогам встречи в Киеве посла Грузии Георгия Закарашвили с заместителем министра иностранных дел Евгением Перебейнисом, пишет агентство «Новости-Грузия».

«На встрече стороны обсудили текущие вопросы двусторонних отношений между Грузией и Украиной. Грузинская сторона еще раз отметила поддержку и солидарность Грузии с Украиной. Украинская сторона выразила признательность Грузии как за политическую поддержку, так и за важную гуманитарную помощь, оказанную во время войны. Среди них была выражена благодарность со стороны Украины за прием украинских беженцев. Отмечено, что Украина и МИД Украины благодарны грузинской стороне за прием граждан Украины в Грузии и за их помощь, и не видят никакой опасности относительно пребывания граждан Украины в Грузии», - заявил МИД Грузии.

Одновременно в Тбилиси в МИД Грузии сегодня прошла встреча с временным поверенным в делах Украины Андреем Касьяновым. Перед встречей МИД сообщил, что Касьянов вызван для разъяснений по поводу последних заявлений в СМИ и другие вопросы обсуждаться не будут.

Предположительно, речь идет об интервью «Европейской правде, где Касьянов не исключает, что граждане Украины могут быть эвакуированы из Грузии в случае, если для них сложится опасная ситуация после возможного восстановления прямых рейсов Грузии с Россией и из-за массового наплыва россиян.

Касьянов заявил журналистам, что его высказывания были вырваны из контекста. Перед визитом в МИД Грузии он сказал, что собирается обсудить широкий круг вопросов двусторонних отношений. После встречи он покинул здание ведомства, не сделав комментариев для СМИ. Встречу с украинским дипломатом в Тбилиси провел заместитель министра иностранных дел Лаша Дарсалия.

МИД Грузии прокомментировал встречу с Касьяновым, отметив, что «безосновательные заявления не способствуют дружеским отношениям между двумя странами» и выразил надежду, что стороны направят усилия на дальнейшее развитие отношений.