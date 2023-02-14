В абхазском обществе с интересом откликнулись на сообщение о том, что республика была представлена в Каире на прошедших там в этом месяце «Днях Ассамблеи народов Евразии в Арабской Республике Египет». В рамках этих дней состоялся VI Евразийский литературный фестиваль «ЛиФФт-2023», который является открытой площадкой для творческого взаимодействия литераторов мира, широкого диалога писателей и читателей.

В тематических литературных конкурсах приняли участие авторы из 52 стран Евразии, Африки, Латинской Америки, США, Израиля и Австралии. Восемнадцать делегаций представляли своих литераторов непосредственно в Каире. Часть фестивальных мероприятий проводилась на стендах Международной каирской книжной ярмарки, где были представлены и книги абхазских авторов. При этом организаторы выставки разрешили использовать на стенде государственную символику Республики Абхазия, и часть презентаций прошла под абхазским флагом.

Известно, что в 106-миллионном Египте, самой населенной стране арабского мира, не осталось носителей абхазского языка, как в Турции и многих других странах, но там есть множество носителей фамилии Абаза, которых считают потомками не только абхазо-абазинских махаджиров девятнадцатого века, но и тех, кто попадал в эту страну в более ранние времена, так называемых мамлюков. Самым известный их представитель – правитель Египта XVIII века Али-бей, жизни которого посвящено немало художественных произведений, в частности, пьеса Дениса Чачхалиа. Несколько лет назад вышел в свет исторический роман абазинского общественного деятеля и литератора Олега Этлухова «Звезды над Каиром», где Али-бей является главным героем.

Название этого романа всплыло в памяти, когда мы созвонились с представлявшим абхазских литераторов в Каире Владимиром Делба, и он поделился своими впечатлениями. Кстати, они с Этлуховым схожи в том, что оба занялись литературным трудом уже в достаточно зрелом возрасте. Владимир Михайлович – лауреат Международной премии имени Фазиля Искандера в номинации «проза», кавалер ордена «Ахдзь Апша» третьей степени, секретарь Ассоциации писателей Абхазии – сказал, что, конечно же, читал этот роман. Владимир Делба уже много лет живет в Москве, хотя в последнее время значительную часть года проводит в Абхазии. Благодаря своей общественной активности, он, можно сказать, стал постпредом абхазского писательского сообщества в российской столице. О предыстории своей поездки в Каир он рассказал так:

«Я являюсь членом Ассамблеи народов Евразии несколько лет уже. И сопредседателем ее литературного совета. Она проводит регулярно Дни Ассамблеи в какой-то конкретной стране. И одновременно в Каире я участвовал в VI Евразийском литературном фестивале. Эти фестивали – аббревиатура «ЛиФФт» – проводятся регулярно с 2016 года. В 2018 году в Сочи наша с тобой землячка Эля Джикирба стала серебряным лауреатом. В этот раз в конкурсе участвовали шесть абхазских авторов. Это Энвер Ажиба, Вахтанг Абхазоу, Владимир Зантариа, Анатолий Лагулаа, Даур Начкебиа и я. Всего было прислано 290 работ. К сожалению, ни один из нас лауреатом не стал. Самую главную, золотую медаль увез в свою страну известный нигерийский писатель. Но эксперты отметили высокое качество и высокую культурную значимость работ трех абхазских авторов. Это Вова Зантариа, ваш покорный слуга и Даур Начкебиа. Мы получили благодарственные письма за подписью президента народов Евразии Андрея Бельянинова».

Дорогу для своих представителей оплачивала Ассамблея, проживание – принимающая сторона, а авторы всех представленных на фестивале книг могли на нем побывать, но уже только на собственные средства.

А далее в нашем разговоре мы перешли к более широкой теме – выхода абхазской литературы на аудиторию за пределами нашей маленькой страны. После распада СССР, как известно, распались и существовавшие ранее связи в области литературного перевода с абхазского на русский язык, благодаря которому они нередко переводились затем и на другие мировые языки, контакты писательских организаций. Но в последнее время происходит определенное возрождение этого. Каково тут мнение Владимира Делба? Он говорит:

«На мой взгляд, однозначно, да. Примеров много за последние годы. И в чем, в каких процессах я тут принимаю участие? Я не хвалю себя, но очень много реально свершившихся фактов, связанных с публикациями абхазских авторов, презентацией их книг. Хочу отметить тут роль дирекции проекта «ЛиФФт», его директора Маргариты Аль. Удалось мне несколько лет назад включить в антологию современных писателей Евразии шесть наших авторов, причем тексты были на родном языке, на абхазском, в переводе на русский и в переводе на английский. И сейчас у нас в работе, если так можно выразиться, несколько проектов. В том числе такой. «ЛиФФт» издает журнал литературный, и такие же журналы под названием «ЛиФФт», только другого формата, издаются в тридцати примерно регионах России и в четырех или вот пяти уже странах зарубежья. Мы пытаемся вот такой журнал сформировать и для Абхазии. В идеале это мыслится как журнал, который будет выходить раз в квартал. Опять же он будет «билингва» – на абхазском и на русском. Будет электронная форма этого журнала и какое-то количество экземпляров на бумаге. Часть их будет распространяться в Абхазии, а часть – по нашим каналам евразийским по библиотекам, университетам…»

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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