Первую стипендию имени Маро Макашвили получит 16-летняя Саломе Кенчиашвили

Фонд «Гурийских дневников» учредил стипендию имени Маро Макашвили - погибшей в боях за Тбилиси в феврале 1921 года и ставшей символом противостояния советской оккупации, сообщает агентство «Новости-Грузия». Первым стипендиатом станет 16-летняя Саломе Кенчиашвили - «девочка в красных штанах», которая танцевала перед спецназом под струями водомета, она же - двукратная чемпионка Грузии по тхэквондо.

О выделении годовой стипендии для поддержки учебы сообщил директор Национальной парламентской публичной библиотеки, писатель Георгий Кекелидзе.

Саломе Кенчиашвили стала символом молодежных протестов во время разгона акции против закона об «иноагентах» в Тбилиси на прошлой неделе. Той ночью про Саломе дважды пытались арестовать, но отпускали, узнав, что она несовершеннолетняя. О себе Саломе рассказывает, что на митинг пришла с сестрой и старшими братьями.

Отрывки из интервью грузинской службе Радио Свобода:

«Я не думала что окажусь в такой ситуации, перед водяной пушкой.. Когда попала под струю, сказала себе, что я спортсменка, и меня не получится опрокинуть… Но вода была такой сильной, что остались синяки.. Потом я стала уворачиваться от струи… В тот момент, когда прыгала, думала только о том, чтобы не упасть.

Кто-то сказал в прямом эфире, что арестовали мальчика, потом узнали, что я девочка… Да, у меня сейчас стиль сорванца, и люди думают, что я мальчик, но мне не стыдно.

У меня есть мечта поехать в Европу, и я не смогу это сделать с российским паспортом, я не хочу быть рабом России … Моей бабушке 85 лет, и когда она услышала, что это я была на митинге в красных штанах, она сказала мне - я очень тобой горжусь. Я работаю в магазине, в эти дни люди заходят, узнают меня, благодарят…

На мой взгляд, предыдущее поколение думает, что мы застряли только в телефоне. Некоторые люди также думают, что мы не занимаемся спортом, что все на наркотиках - это не так. Я влюбилась в тхэквондо сразу, с первого раза как увидела. Стала чемпионкой Грузии в 2018 году, во второй раз в 2021 году… Для меня спорт на первом месте. И я никогда в жизни не видела наркотиков».