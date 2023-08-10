В последние недели «Эхо Кавказа» не раз обращалось к теме топонимики Абхазии – после того, как 5 июля парламент республики внес изменения в перечень ее топонимических наименований на русском и английском языках. 2 августа постановление парламента обсудили специалисты в Государственном управлении по языковой политике. А вчера, 9 августа, вопросы реализации постановления парламента премьер-министр Александр Анкваб обсуждал с начальником госуправления Гундой Квициния.

Как сообщила пресс-служба правительства, премьер-министр подчеркнул, что правильное наименование географических названий и населенных пунктов, в том числе и обозначение их на дорожных знаках, чрезвычайно важно. Неупорядоченность этого вопроса длительное время вызывает нарекания в обществе, создает путаницу и произвольную трактовку названий городов, сел и других географических названий.

«К сожалению, нет единства во мнениях и среди ученых-лингвистов. Наша задача – свести воедино и мнения лингвистов, и общества», – отметил Александр Анкваб.

Сегодня мы связались с Гундой Квициния и задали ей несколько вопросов. Прежде всего – нуждается ли парламентское постановление в доработке. Она ответила утвердительно:

«Все так не будет. Могут быть ошибки. Комиссия, или рабочая группа, должна работать и все, что необходимо, исправить.

– В рабочей группе сколько человек?

– Пять человек. Представители географии, языковедения – специалисты абхазского, русского, английского языков. Задача – не нарушая правил русского языка, использовать в топонимах на русском языке абхазскую основу, исконное абхазское название. И мы должны, насколько возможно это, сделать так, чтобы это было несложно – в произношении, написании и так далее. Нам дали месяц, но насколько мы уложимся, не знаю, потому что работа очень большая».

О сложности стоящих задач нетрудно судить хотя бы уже по спорам, о которых мы рассказывали по итогам совещания в госуправлении по языковой политике. Ибо даже среди абхазских лингвистов согласия нет по ряду вопросов, хотя в обществе привыкли рассматривать их как единую команду, которая настаивает на восстановлении исконных топонимов и иногда противостоит местным властям и населению, склонных поддерживать те названия, к которому нынешнее поколение привыкло.

Обратимся к ситуации в хронологическом порядке. Во второй половине прошлого века шла упорная борьба представителей абхазских ученых и общественности за восстановление исконных топонимов вместо грузинизированных и привнесенных тбилисскими властями извне грузинских топонимов. По сути, топонимика была тогда инструментом этнополитической борьбы, выяснения того, какой этнос на данной территории коренной.

В новую фазу она вступила в ходе и по завершению Отечественной войны народа Абхазии, когда руководство Республики Абхазия стало решать вопросы топонимики исключительно самостоятельно. Самый большой массив переименований произошел согласно постановлению парламента Абхазии в 1996 году. Спустя почти тридцать лет после этого можно уже с уверенностью сказать, что в языке как властных структур, так и образовательных заведений, СМИ укоренились новые названия на русском языке, хотя в быту по инерции мышления встречается и старое (никто не проводил исследований, в какой степени).

Но есть и исключения. Так, в некоторых СМИ в последние годы стало вновь встречаться название села и реки Моква вместо установленного в 1996 году названия Мыку. Причина, думается, весьма простая – новый вариант транскрипции на русском языке так же далек от абхазского оригинала, который звучит как один слог. А вот пример того, как в быту прежнее название – Мюссера – осталось более популярным, чем новое – Мысра, и нередко используется в СМИ. Этим можно возмущаться, но факт остается фактом, а кроме того, российские туристы порой ставят в новом названии ударение неправильно, на первый слог. Сторонники прежнего топонима говорят также, что ничего грузинского в слове Мюссера нет, так устоялось в языке межнационального общения в Абхазии – русском.

В общем, тут уместно выражение «Раз на раз не приходится». В СМИ в минувшие годы писали, в частности, что принятый в Абхазии закон «О топографических названиях населенных пунктов» в основном коснулся грузинских названий, однако были и некоторые села с русскими названиями. К примеру, в 1996 году название села Приморское Гудаутского района было изменено на Арсаул, а села Владимировка Гулрыпшского – на историческое Кацикыт. Но судьба этих новых топонимов сложилась по-разному. Если название Кацикыт прижилось, возможно, из-за серьезного изменения в селе состава народонаселения, то жители Приморского, когда им стали менять паспорта, воспротивились, и парламент Абхазии пятого созыва согласился с их пожеланиями и принял постановление о переименовании Арсаула снова в Приморское.

Жители села Акуаска Очамчырского района также стали выражать недовольство после его изменения на Акуаскя. Они собрались и озвучили пожелание, чтобы оставили так, как было, поскольку, мол, им при оформлении пенсии придется через суды доказывать, что они из все того же села. Глава администрации села рассказывал, что, когда у него вышел спор с парламентарием Валерием Кварчия, тот сказал: «Ты языковед или я?»

Сейчас к прежним добавилась еще одна группа изменений в транскрипции на русском языке. Но многие наблюдатели выражают большое сомнение, что вместо прежнего «Эшера» приживется на русском языке «Яшира», а вместо «Гумиста» – «Гумста». Дело в том, говорят они, что в каждом языке есть характерные, привычные звукосочетания. И еще есть топонимы, которые уже много раз отражены в исторической литературе, известных нам текстах. Вот в эти дни в Абхазии было много мероприятий и публикаций, посвященных 15-летию военной операции по освобождению от грузинских войск верхней части Кодорского ущелья. И никто нигде не произнес «ущелье реки Кудры», хотя теперь, согласно парламентскому постановлению, нужно говорить и писать именно так.

Другие возражают, что надо переучиваться. Многим русскоязычным привычнее говорить Ткварчели, а не Ткуарчал, но это же не значит, что мы должны возвращаться к довоенным произношению и написанию.

Словом, тут должен быть не однобокий, а всесторонний подход. Чтобы присутствовали при решении и целесообразность, и приспособленность топонима для чужого уха и языка. Задача – для виртуозов.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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