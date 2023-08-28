Шарль Мишель назвал возможные сроки расширения ЕС

Президент Европейского Совета Шарль Мишель заявил о возможном расширении ЕС к 2030 году. Расширение ЕС больше не является мечтой, сказал он в ходе Международного стратегического форума в словенском городе Блед.

«В июне прошлого года мы предоставили статус кандидата (на вступление в ЕС) Украине и Молдове. И такой же статус ждет Грузию, когда они выполнят необходимые шаги. Так что теперь расширение больше не является мечтой. Пришло время двигаться вперед», – сказал он.

Мишель при этом говорит, что процесс расширения будет «сложным, а иногда и болезненным» как для будущих государств-членов, так и для ЕС.

Говоря о полномасштабном российском вторжении в Украину, Мишель заявил, что «Кремль нападает не только на свободного и суверенного соседа» – «Кремль атакует все, во что мы верим — свободу, демократию, процветание и сотрудничество».