Рикард Йозвяк: Еврокомиссия приступила к работе над докладом о расширении

Европейский обозреватель Радио Свобода Рикард сообщил, что Еврокомиссия приступила к работе над докладом о расширении ЕС. Документ будет опубликован во второй половине октября.

«Судя по всему, в документе будут содержаться рекомендации для Украины и Молдовы по началу переговоров о вступлении в ЕС, а для Грузии – о получении статуса кандидата. Однако для этого необходим консенсус 27 членов ЕС в декабре», — отметил Йозвяк.

Он добавил, что подготовка доклада находится на ранней стадии, и формулировка по Грузии «все еще условна».

«Это означает, что Грузии необходимо будет выполнить старые и, возможно, новые условия, чтобы перейти к следующему этапу — началу переговоров о вступлении в ЕС», – написал журналист в твиттере.

Информацию прокомментировал спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили. По его словам, «есть вероятность несправедливого решения» в вопросе получения Грузией статуса кандидата в ЕС.

«Справедливое решение может быть только одно – Грузия должна быть на одном уровне с Украиной и Молдовой. Если сегодня они имеют статус кандидата, он должен быть и у Грузии, если с ними будут открыты переговоры, они должны быть открыты и с Грузией. Это было бы справедливое решение, основанное на объективной справедливости и истине», – сказал Папуашвили.