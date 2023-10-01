Последний автобус из Нагорного Карабаха прибыл в Горис с 15 пассажирами, сообщает карабахских омбудсмен Гегам Степанян.
«Небольшая группа преданных своему делу людей следила за сотнями сигналов и ходила от дома к дому, чтобы эвакуировать беспомощных людей», - сказал Степанян, призвав всех, у кого есть информация об одиноких или беспомощных людях, оставшихся в непризнанной Нагорном Карабахе, связаться с Международным комитетом Красного Креста.
Пресс-секретарь премьер-министра Армении Назели Багдасарян сообщила на пресс-конференции, что по состоянию на 20:00 1 октября в Армении уже находятся 100 514 вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха.
- Более 100 тысяч жителей самопровозглашенного Нагорного Карабаха вынужденно уехали в Армению. Государственным жильем обеспечены чуть больше 34,5 тысяч человек.
- По сведениям Еревана, на начало года армянское население региона оценивалось в 120 тысяч человек.
- Накануне, 30 сентября, премьер-министр Армении заявил, что на покрытие жилищных расходов каждой семьи, вынужденно перемещенной из Нагорного Карабаха, будет выделено по 40 тысяч драмов (около 100 долларов) в месяц на человека, а еще по 10 тысяч драмов будет выделено на оплату коммунальных услуг.