Шестой годовой отчет Еврокомиссии о механизме приостановления безвизового режима в Грузии рассматривают в контексте ожидаемого решения о предоставлении статуса кандидата в ЕС. Оппоненты власти отчет сочли тревожным. В документе говорится о рекордном росте соискателей убежища из Грузии в Европу и коррупции. В «Грузинской мечте», напротив, отчет назвали позитивным.

Рабочим моментом сочли в «Грузинской мечте» негативные оценки Еврокомиссии в отчете по механизму о приостановлении безвизового режима. Ведь в целом каждая глава в документе начинается с позитивной оценки мер, которые предпринимает грузинская власть в связи с договором о визовой либерализации. Только, судя по всему, этого недостаточно, иначе, как следует из отчета за 2022 год, не выросло бы число соискателей убежища в странах ЕС из Грузии на 81% по сравнению с 2021-м (в 2022 году было подано 26 450 заявок, в 2021 году – 14 635).

Желание граждан покинуть родину навсегда напрямую связано с ситуацией в стране – как в ней обстоят дела в судебной системе, с борьбой с коррупцией, с защитой прав человека и другими важными для достойной жизни социально-экономическими условиями. А с этой точки зрения в Брюсселе особого прогресса не заметили:

«Коррупция на высоком уровне по-прежнему требует решения, и, в частности, проблема крупномасштабной коррупции. Корыстные интересы продолжают влиять как на политическую, судебную, так и экономическую сферу», – говорится в отчете Еврокомиссии.

Из документа также следует, что грузинские власти не выполнили рекомендации предыдущего, пятого отчета – «полностью привести в порядок процесс назначения судей Верховного суда в соответствии с установками Венецианской комиссии». Еврокомиссия рекомендует властям составить план действий по борьбе с коррупцией, обеспечив для нее адекватные ресурсы, и привести его в соответствие с рекомендациями Венецианской комиссии об Антикоррупционном бюро, Службе специальных расследований и Службе защиты персональных данных».

Все эти вопросы расписаны в 12 пунктах ЕС для получения страной статуса кандидата. Представители власти, вопреки заявлениям оппозиции и гражданского сектора, утверждают, что все они выполнены.

«Это обычный рабочий процесс», – попытался развеять сомнения спикер парламента Шалва Папуашвили. Он напомнил, что визовая либерализация, полученная в 2017-м, – это достижение «Грузинской мечты», что страна – лидер по реформам, в том числе по экономическому росту, и «не только в регионе, но и в мире». А рост соискателей убежища Папуашвили посоветовал рассматривать в ключе глобализации и окончания пандемии:

«Цифры нужно оценивать в контексте. 2022-й сравнивается с 2021-м, когда продолжалась пандемия. Если вы в таком контексте рассмотрите цифры, то рост не такой большой».

Вопросов коррупции, судебной системы спикер не коснулся, ограничился общей фразой – будем работать. Эта работа и вызывает недовольство оппозиции. Там возмутились призывами представителей власти к гражданам Грузии не портить имидж страны, не просить в Европе убежища и не искать пути остаться там нелегально.

600 тысяч граждан Грузии получают пособие по социальной помощи, каждый четвертый ученик в школах голодает, напомнили в оппозиции. Депутат «За Грузию» Бека Лилуашвили привел и другую статистику:

«Около 106 тысяч грузин уехали из страны в прошлом году. Из них 80-85% – молодежь и люди до 40 лет. Часть из них старается остаться там по политическим причинам, другие – нелегально. Люди бегут из государства, потому что не видят перспективу».

Критиков власти возмутила и реакция власти по поводу еще одной рекомендации Еврокомиссии: «Привести визовую политику Грузии в соответствие со списком третьих стран, которым требуется виза в ЕС, в частности, в отношении стран, из которых исходит угроза нелегальной миграции или безопасности ЕС».

Глава парламентского комитета по внешним связям Николоз Самхарадзе пояснил, что эту рекомендацию трудно выполнить, ведь речь идет о соседях Грузии. Перечисляя их, Самхарадзе не назвал Россию:

«Вот, к примеру, ни у одного нашего соседа, ни у Азербайджана, Армении и России … ээ …это... Турции с ЕС нет безвизового сообщения. Мы сейчас не в том положении, чтобы нашим соседям устанавливать визовый режим. Поэтому здесь должна быть учтена специфика Грузии».

Отказ в этой связи вспомнить северного соседа, с которым установлен самый либеральный безвизовый режим, оппоненты власти сочли очередным проявлением пророссийского курса «Грузинской мечты». После вторжения России в Украину и массового наплыва граждан РФ в Грузию оппозиция, а потом и президент Саломе Зурабишвили поднимали вопрос о сокращении безвизового периода для россиян в Грузии. Сейчас они без визы могут находиться в стране почти год. На это обратила внимание и внефракционный депутат Теона Акубардия:

«Да, у нас безвизовый режим со многими странами. Но надо понимать, что во многих странах ЕС приезд граждан РФ чрезвычайно ограничен. И этот вопрос может превратиться в одну из угроз. Поэтому власти должны сделать все, чтобы ничего не угрожало безвизовому режиму с ЕС, в противном случае это станет тяжелейшим последствием для населения Грузии».

Конечно же, эта оценка Еврокомиссии не грозит на данном этапе отменой безвизового режима, соглашаются оппоненты власти, однако в ключе предстоящей оценки выполнения 12 рекомендаций по получению статуса кандидата она очень важна. И с этой точки зрения у депутата из группы «Еврооптимисты» Хатии Деканоидзе есть опасения:

«Я очень встревожена этим отчетом. Потому что визовая либерализация действительно достояние грузинского народа в первую очередь. А из-за власти создались проблемы в вопросах борьбы с коррупцией, отношений с Россией. Что же касается увеличения числа соискателей убежища, я это все-таки связываю с экономическими трудностями населения. Этот отчет важен в преддверии предоставления статуса кандидата в ЕС. Мы должны понимать, что указанные в ней рекомендации должны быть выполнены».

Тем более что все эти рекомендации отражены в 12 заданиях по получению статуса кандидата, соглашаются оппоненты власти и представители профильных НПО. По оценкам последних, страна не продвинулась вперед с июня, когда, по предварительным оценкам Еврокомиссии, Грузия из 12 рекомендаций выполнила только три. В гражданском секторе полностью невыполненными считают два пункта – о деолигархизации и о деполяризации. Но и в остальных «Грузинская мечта» следует только тем оценкам, которые истолковывает в свою пользу. Потому многим трудно не согласиться с президентом Саломе Зурабишвили, обвинившей власть в формальном выполнении 12 рекомендаций. Ее пример, по мнению наблюдателей, также стал демонстрацией отказа от проевропейского курса и клановости в судебной системе, включая Конституционный суд, который полностью поддержал позицию «Грузинской мечты», признав факт нарушения президентом Конституции.

И хотя импичмент в парламенте провалился, многие уверены, что сам процесс негативно воспримут в Брюсселе. К нему добавляется антизападная риторика властей, принятие законов, ограничивающих фундаментальные права и свободы человека, при этом «Грузинская мечта» утверждает, что все это делается с учетом рекомендаций ЕС. И нет ни малейшей попытки со стороны власти разрядить напряженную политическую ситуацию накануне принятия решения по статусу кандидата. Подтверждением этого стало и сегодняшнее обсуждение оценки Еврокомиссии по визовой либерализации. Часть депутатов «Грузинской мечты» обвинила оппозицию в подрыве евроинтеграции, а некоторые не преминули упомянуть в этом контексте и президента Саломе Зурабишвили. Она еще не подписала поправки к бюджету на будущий год, противодействуя, как утверждает власть, желанию власти учесть прописанные в них расходы на нужды граждан. Депутат правящей партии Ираклий Заркуа заострил эту мысль, заговорив на французском, но и он не смог скрыть дефицит деликатности:

«Как говорят французы, est devenue folle – а что это значит? Президент сошла с ума», – перевел депутат Заркуа.

На этом фоне многие все-таки рассчитывают, что чисто из геополитической ситуации и большой поддержки евроинтеграции грузинского населения Еврокомиссия через две-три недели все-таки будет рекомендовать лидерам ЕС предоставить Грузии статус кандидата в конце года.

Подписывайтесь на нас в соцсетях