Обзор грузинской прессы

«Война за попадание в избирательный список» – статью под таким заголовком публикует газета «Резонанси». В одном из своих последних обращений к однопартийцам экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что в избирательном списке «Национального движения» должны появиться новые люди, которые никогда не были депутатами парламента. Это заявление уже вызвало замешательство в оппозиции, а некоторые аналитики полагают, что такой подход усилит внутрипартийное противостояние, говорится в статье. Бывший член «Национального движения» Роман Гоциридзе считает, что, если избирательный список будет состоять только из новых имен, «Нацдвижение» вовсе распадется. Кроме того, политик утверждает, что «в свое время, когда составлялся избирательный список партии, некоторые люди покупали места в нем, а другие попали в него благодаря определенному влиянию».

«Поэтому я не состою во фракции, к которой присоединились 36 человек, а 20 вышли из нее. И это касается не только «Национального движения»… Председателем партии был Григол Вашадзе, и у него никто не спрашивал, как составлять список. Давайте перелистнем эту страницу истории», – цитирует Гоциридзе издание.

Политолог, профессор Черноморского университета Ника Читадзе считает это решение Саакашвили дискриминационным по отношению к более опытным и компетентным политикам:

О покупке мест в избирательном списке говорить пока нечего, должна быть какая-то информация об этом

«Обязательным условием должно быть наличие опыта, если человек не был депутатом, соответствующего интеллекта и знаний, чтобы находиться у власти на благо Грузии, а не для личного благополучия. О покупке мест в избирательном списке говорить пока нечего, должна быть какая-то информация об этом».

Между тем политолог Вахтанг Дзабирадзе считает, что с очередным посланием Саакашвили начинается борьба за места внутри партии, поскольку основатель «Нацдвижения» фактически заявил, «что он останется лидером партии и первым лицом, а второй эшелон надо менять полностью», – сказал политолог в интервью изданию.

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От получения статуса кандидата в ЕС зависит дальнейшее стратегическое направление Грузии, конечная цель государства – вступление в Евросоюз, и статус позволит сделать этот процесс необратимым, заявляет директор Института грузинской политики Корнели Какачия в интервью газете «Резонанси». При этом решение Еврокомиссии будет носить скорее геополитический характер, считает эксперт:

«Однако не будем забывать, что многие страны, даже Босния, получили статус в аналогичной ситуации, в документе прямо было написано, что он был предоставлен боснийскому народу исходя из стратегических и геополитических соображений несмотря на многочисленные претензии к власти».

Он также считает ошибочным мнение, что реформы, осуществить которые обязала Грузию Еврокомиссия, важнее, чем сам статус кандидата в ЕС:

Возможно, получение статуса поможет «Грузинской мечте» остаться у власти, но мы не должны недооценивать способность грузинского избирателя к критическому мышлению

«Если мы выпадем из формата ассоциированной тройки, то будем отделены от европейских структур, я не думаю, что это устроит нас или Евросоюз, у которого есть свои стратегические интересы. Я понимаю, что некоторые политики или партии думают, что отказ в статусе станет важным предвыборным фактором, но они ошибаются. Беда в том, что политические партии не могут рассчитывать только на то, что, если мы не получим статус, люди разозлятся… Конечно, возможно, получение статуса поможет «Грузинской мечте» остаться у власти, но мы не должны недооценивать способность грузинского избирателя к критическому мышлению. Мы много раз видели, как избиратель принимал правильное решение в критический момент. Именно поэтому мнение о том, что сменить «Грузинскую мечту» будет невозможно, не выдерживает критики», – заявил в интервью изданию Какачия.

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Президент UFC Дана Уайт анонсировал бой Илии Топурия с Александром Волкановски. Впервые грузин будет бороться за самый престижный титул в мире, пишет спортивное интернет-издание sportall. Бой за пояс полулегкого дивизиона пройдет в феврале 2024 года в Лос-Анджелесе.

«Мой прогноз – финиш в первом раунде, а ваш?» – пишет в соцсети Топурия.

Волкановски же ранее в одном из своих интервью заявлял:

«Топурия действительно заслуживает чемпионского боя. Он много говорит, а я нанесу много ударов по его лицу… Я хочу доказать ему, что нахожусь на другом уровне. У грузина еще не было поражений в октагоне, и я буду первым, кто ему его нанесет».

На счету Волкановски два поражения в UFC – оба во время боев с чемпионом в легком весе Исламом Махачевым. На счету Топурия 14 побед в 14 боях.