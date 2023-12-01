В Грузии обсуждают итоги министериала ОБСЕ в Скопье. Оппоненты власти по-прежнему считают, что глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили не должен был принимать в нем участия, поскольку туда был приглашен и министр иностранных дел России Сергей Лавров, который в своей речи подверг критике прежние власти Грузии и экс-президента Михаила Саакашвили.

Министр Илья Дарчиашвили недоумевал, как можно было возражать против его участия в министериале ОБСЕ, где у него была возможность с высокой международной трибуны заявить о проблемах страны, о том, что Россия продолжает оккупацию Абхазии и Южной Осетии, о том, что граждане Грузии все еще находятся под прицелом российского оружия, недавним примером чего стало убийство российскими пограничниками Тамаза Гинтури у разделительной линии в Цхинвальском регионе. А главное, все западные партнеры на министериале, на котором присутствовал глава российского МИДа Сергей Лавров, поддержали территориальную целостность Грузии, что отразится в обнародованной позднее итоговой декларации министериала, сказал министр:

«И в этом году мы от группы друзей Грузии в ОБСЕ получили очень четкое заявление. В нем говорится обо всех тех проблемах, которые беспокоят нашу страну, народ. Наша миссия и наш долг заключаются в последовательной работе с нашими партнерами, (мы хотим) постоянно надеяться на их поддержку. Мне непонятен необоснованный ажиотаж, созданный нашими оппонентами в Грузии. Это, думаю, и комментировать не стоит. Грузия использует все существующие возможности для проведения интересов нашей страны. Это и представляет собой нашу цель, а также причину, по которой мы здесь находимся».

Дарчиашвили ответил оппонентам из Скопье. Он не стал дожидаться завершения министериала и отправился в Дубай, где проходит саммит ООН по изменению климата, чтобы присоединиться к премьер-министру Ираклию Гарибашвили на встречах с лидерами ЕС и других международных организаций.

Поддержали министра Дарчиашвили депутаты из правящей силы в Тбилиси. Депутат парламентского большинства из партии «Сила народа» Гурам Мачарашвили считает, что министр успешно справился с целью – заявить о проблемах страны с высокой международной трибуны:

«Министр иностранных дел, как всегда, очень достойно и принципиально предстал на этом министериале. Поэтому считаю, что представителям оппозиции лучше замолчать – так, возможно, в будущем они наберут больше голосов избирателей».

В оппозиции, напротив, остались недовольны и тоном, и позицией грузинского министра. Ему следовало присоединиться к бойкоту Украины и балтийских государств в знак протеста против приглашения на министериал Сергея Лаврова. Таково мнение и Георгия Барамидзе, депутата от «Нацдвижения»:

«Уселся там с Лавровым и из вежливости что-то (про оккупацию) промяукал».

Оппоненты власти считают, что там, в Скопье, грузинская делегация должна была присоединиться к демаршу, который устроили представители нескольких стран, когда Лаврову предоставили слово. В это время в зале находился замминистра иностранных дел Лаша Дарсалия. Грузинскому МИДу следовало осудить факт приглашения Лаврова в Скопье, считают противники присутствия представителей грузинской и российской властей в одном пространстве.

В партии «За Грузию» акценты в речи министра Дарчиашвили назвали «правильными», только депутат Бека Лилуашвили считает, что за словами не следует дело, иначе правящая «Грузинская мечта» приняла бы в парламенте осуждающую Россию резолюцию по убийству Тамаза Гинтури. Бека Лилуашвили относительно усиленную прозападную риторику власти в преддверии решения о статусе кандидата в ЕС объясняет тем, что «Грузинская мечта» и не пророссийская, и не прозападная:

«Они, представители власти, люди сами по себе. Ради денег и сохранения власти они повернут страну туда, где увидят больше ресурсов для своих целей – будь то Китай или Россия. Теперь на время могут повернуть страну в сторону Запада».

Не обошли грузинские комментаторы вниманием и выступление Лаврова, который в своей антизападной риторике упомянул вместе с Украиной и Грузию. Своим приездом в Скопье Лавров хотел продемонстрировать россиянам, что, несмотря на изоляцию, его где-то еще уважают и куда-то приглашают, считает Гиги Церетели, один из лидеров «Европейской Грузии», бывший председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ:

«По всей вероятности, это и было причиной приезда Лаврова на министериал. Жаль, что ему там дали слово. Все эти его заявления рассчитаны на внутреннюю аудиторию, чтобы в этой сложной ситуации российская власть, Путин смогли как-то сохранить авторитет и влияние. Целью были, конечно же, антизападные послания – против НАТО, США, а в этом ключе – и упоминание Грузии, Украины. Это то, что постоянно делают представители российских властей. Но главный адресат этих посланий – население России».

С этим мнением можно согласиться, если учитывать, что с Лавровым в Скопье не стали общаться ни госсекретарь США Энтони Блинкен, ни глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель. И хотя на сегодняшней утренней индивидуальной пресс-конференции по итогам министериала ОБСЕ Лавров часто повторял, что ему «безразлично, чем закончатся эти посиделки», он явно не скрывал обиды, что Блинкен и Боррель не захотели вместе с ним фотографироваться. Он долго объяснял, почему перед этим были сделаны два официальных так называемых семейных фото:

«Первая фотография – это вот позавчера вечером, когда все приехали ужинать, вот они сфотографировались. Ну, теперь я понимаю, ради чего, ради того, что эта газета опубликовала и сказала: «Тут все приехали, а Лаврова нет, Лавров – в изоляции». Ну, это-то было накануне, такой междусобойчик, просто приехать, выпить вина хорошего македонского, перекусить. А открытие (министериала) было наутро. И фотографию с открытия опубликовали другие газеты, там все страны представлены за своими табличками, включая РФ, которую представляли я и другие мои коллеги».

Но на этой фотографии уже не было Блинкена, Борреля и министров Польши, Украины и стран Балтии.

«Уехали, как я понимаю, и Блинкен, и Боррель тоже уехали. Почему это происходит? Ну, наверное, они считают, что тем самым подчеркивают свое намерение изолировать Россию. А я считаю, что они просто трусят, они боятся любого честного разговора».

Честным представители демократического сообщества не могут назвать разговор, в котором Россия оправдывает агрессивную политику по отношению к своим соседям и не отказывается от кровопролитной войны против мирного населения.

Лаврову еще накануне через соцсети заранее ответил госсекретарь Энтони Блинкен. Под фото, на котором не было РФ, Блинкен пишет, что провел плодотворные встречи с коллегами в Скопье: «Несмотря на обструкционизм России, мы по-прежнему полностью привержены ОБСЕ, ее основополагающим принципам и важной работе, которую мы проводим». К слову, на этой фотографии с Блинкеном виден и министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили, который, кстати, не «засветился» на совместном фото с Лавровым.

Тем не менее Россия и США на этом министериале все-таки достигли соглашения по одному пункту – какая страна станет председательствующей после Северной Македонии. Россия кандидатуру Эстонии заблокировала, поэтому Вашингтон и Москва сошлись на кандидатуре Мальты.

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