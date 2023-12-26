В четверг, 21 декабря, в библиотеке имени Тургенева в Москве состоялось торжественное вручение Международной премии имени Фазиля Искандера, учрежденной Русским ПЕН-центром. Пять авторов стали лауреатами седьмого сезона премии, в том числе в самой престижной номинации – «Сюжет существования» (художественная проза) – за книгу рассказов «Ковчег» Ибрагим Чкадуа из Абхазии. Самой престижной – и потому, что Искандер известен главным образом как великий прозаик, и потому, что в этой номинации по сравнению с другими из года в год участвует наибольшее число претендентов на премию. В этом году в ее лонг-лист вошло 65 авторов, в основном из России, в том числе такие известные, как Тимур Зульфикаров, Даниэль Орлов…

Евгений Попов, председатель жюри премии, вице-президент Русского ПЕН-центра, сказал в СМИ: «Ибрагим Чкадуа, продолжатель, ученик, но ни в коем случае не подражатель Фазиля Искандера! Ибрагим отличный стилист. Пишет всегда о важном и насущном. Чкадуа живет в Абхазии, ее и изображает». Борис Евсеев, председатель оргкомитета, вице-президент Русского ПЕНа, присовокупил к этому: «Искандер любил философию. Думаю, сейчас, пребывая на седьмом небе, где, по мнению Аристотеля, располагается рай, Фазиль в седьмой раз приветствует наших лауреатов! А они великолепны. Ибрагим Чкадуа представил картины военного времени. Они по-хорошему сценарны, полны веских деталей, которые под его пером становятся порой символами нашей жизни».

За семь лет существования премии это уже четвертый ее лауреат, представляющий Абхазию, в различных ее номинациях. В номинации «проза» до этого побеждал Владимир Делба, но он разделил премию с известным российским писателем Анатолием Курчаткиным, так что Чкадуа добился, можно сказать, наивысшего достижения среди литераторов от Абхазии, став единоличным обладателем премии в этой номинации. При этом, что удивительно, сборник рассказов «Ковчег», вышедший в 2022 году в Сухуме, – первая в его жизни художественная книга.

Это вовсе не означает, что Ибрагим – юнец, едва ступивший на творческое поприще. Нет, юнцом он был, когда более тридцати лет назад с автоматом и фотоаппаратом сражался на Восточном фронте за свободу Абхазии.

Вот краткая информация о нем. Родился в ноябре 1967 годе в городе Ткуарчале, в шахтерском поселке Джантуха. Окончил исторический факультет Абхазского госуниверситета. Работал на Абхазском ТВ. В 2005 году основал и стал редактором абхазской общественно-политической газеты «Форум», выходившей несколько лет, а также начал профессионально работать как фотограф. В 2012 году стал лауреатом Национальной премии в области фотографии Союза журналистов России «Золотой глаз России» за выдающиеся достижения в области профессиональной фотожурналистики. Кстати, тогда я рассказывал о том его успехе на «Эхе Кавказа». Автор около десятка документальных, а в последние годы и трех короткометражных художественных фильмов. Интересно, что широкой абхазской общественности он стал известен после презентации в Сухуме его документального фильма о Фазиле Искандере двадцать лет назад. Это было после первого приезда писателя из Москвы в независимую Абхазию, когда его чествовала несколько дней абхазская общественность. А всего у Ибрагима снята целая документальная трилогия про Искандера, сценарий последнего фильма также был представлен в соответствующей номинации премии два года назад.

И начали мы сегодня разговор с ним именно с того его первого документального фильма о нашем выдающемся земляке. Ибрагим сказал о презентации:

«Это было в 2003 году, если не ошибаюсь.

– Я помню, он приезжал в 2002-м сюда…

– Да, я тогда его снял, в течение года сделал фильм с воспоминаниями о встречах с ним, и на следующий год, во время его следующего приезда, мы показали ему».

О своих впечатлениях о поездке в Москву на вручение премии Ибрагим рассказал:

«Пригласили туда организаторы конкурса, Евсеев пригласил. На вручение зовем номинантов короткого списка. Если есть такая возможность, очень хотели бы вас видеть. Ну, а у меня как раз тоже какие-то дела в Москве были, и я решил совместить приятное с полезным. А оказалось – приятное с приятным. Там маленький ансамбль камерный сыграл классику. Вообще, такая академическая атмосфера была. Так, камерно, но очень интеллигентно, очень достойно все это было. Но как-то вот так до последнего не верилось… Несколько нахально было претендовать… Не знаю… Им как-то зашло, как сейчас молодежь говорит. Потому что и когда объявляли, и потом мы беседовали… Вот Евгений Попов говорит: у нас не было разногласий по выбору лауреатов во всех номинациях.

– Как возник замысел вот этого рассказа «Ковчег», который дал название всему сборнику?

– Ну, собственно говоря, это моя история, потому что таким образом я из Сухума выбирался в первые дни после начала войны. Пока телевышку не взяли, сидел три дня за монтажным столом и монтировал эти сюжеты первые военные, которые наши ребята снимали и приносили. Потом вышку взяли, и Абхазское телевидение стало эвакуироваться. Шалва Гицба сообщил, что с Маяка уходит сейнер, они отправляли Алису, его дочь, которая известная наша певица. Ну, и этим кораблем мы выбрались. Тогда еще можно было. Я думаю, это из последних кораблей был…. Такой коммерческий рейс – его охраняли и сопровождали до Сочи грузинские гвардейцы. Они собирали деньги, золото с людей. Почти сутки корабль добирался до Сочи. И эти воспоминания легли в основу. И даже название оставил - «Шпрот» тот сейнер назывался. Потом, в конце войны, он утонул. Где-то в районе Маяка как раз на дне покоится, в хорошую погоду его остов виден, мне показывали. Ну, а населил я этот корабль в рассказе персонажами, которые одни выдуманные были, другие имели прототипов, но не с корабля. Например, рассказ гречанки – это была очень глубокая старушка на остановке. А я ее поселил на корабль с ее историей.

– А вот эта история про абхазца, который едет в Москву искать там своего, возможно, внука… Эта история откуда появилась?

– Я ее услышал от приятелей. Единственный сын погиб на войне, и до отца дошли разговоры, что, может, у него кто-то остался там, потому что он учился в России».

Когда в Абхазии узнали, что Ибрагим стал лауреатом искандеровской премии, некоторые удивлялись. Они, мол, знали, что его родной брат Ричард, родившийся на год позже, пишет прозу и в первом сезоне премии стал ее дипломантом за книгу коротких рассказов «Чан», но вот Ибрагим известен как режиссер, фотограф… Кстати, сам Ибрагим признался, что поначалу эти истории хотел воплотить в сценарии фильмов, но на съемки нужны средства и время. И тогда он написал рассказы, взял кредит и напечатал книгу небольшим тиражом за свой счет.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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