2023 год принес грузинским спортсменам и болельщикам столько же радостей, сколько и разочарований. Последних, наверное, было даже больше, и запомнились они, поскольку были вызваны «историческими неудачами» в нескольких видах спорта.

2023 год стал историческим для грузинского футбола, впрочем, не все из связанных с ним событий были приятными. Одним из таких стал разгром национальной сборной команды Испании в матче группового этапа квалификации чемпионата Европы-2024. Встреча, состоявшаяся в сентябре, завершилась со счетом 1:7 и стала самым крупным поражением «крестоносцев» за всю историю существования сборной. Представители спортивной общественности вспоминали, что ранее самая большая разница в счете у грузинской команды была в пять мячей – в матче 1996 года с Румынией, который завершился со счетом 0:5, и в 2005 году, когда грузины проиграли команде Дании со счетом 1:6.

Впрочем, самый крупный счет за историю национальной сборной в 2023 году был зафиксирован и в пользу команды. В октябре «крестоносцы» выиграли в товарищеском матче у Таиланда со счетом 8:0, одержав самую крупную победу. Впервые за свою карьеру четыре гола в ворота противника забил Жорж Микаутадзе, два мяча на счету Зурико Давиташвили, по одному забили Лука Лочошвили и Хвича Кварацхелия.

Между тем не без проблем завершился матч 10-го тура группового турнира на Евро-2024, в котором Грузия уступила Испании со счетом 3:1.

Испания набрала 21 очко и вышла в основную стадию Евро-2024 с первого места в группе A. Грузия между тем с восемью очками завершила выступление на 4-й позиции.

Самым печальным для болельщиков сборной стало сообщение о том, что Хвича Квакацхелия не примет участия в матче плей-офф чемпионата Европы-2024. Игрок национальной сборной Грузии пропустит игру из-за третьей желтой карточки, полученной в отборочном раунде против сборной Испании в Вальядолиде. «Квара» получил желтую карточку за выражение несогласия с решением арбитра, зафиксировавшего фол грузина в атаке.

Критики обвинили Федерацию футбола в необдуманном решении – игра с Испанией не имела никакого турнирного значения для Грузии, поэтому Хвича Кварацхелия мог пропустить матч, чтобы не рисковать и помочь команде в плей-офф, однако на поле он выйдет.

Ситуацию прокомментировал вице-президент ФФГ Александр Иашвили.

«Отсутствие Хвичи 21 марта – большая потеря для команды, федерации и каждого из нас. На протяжении многих лет при вашей поддержке мы шаг за шагом продвигались к поставленной цели, которая называется выступлением на чемпионате Европы. Несмотря на самоотверженную работу руководства национальной сборной, конкретным человеком (сотрудником федерации – ред.) была допущена очень прискорбная человеческая ошибка, за которую я приношу извинения от имени всей команды, и я, как руководитель команды, беру ответственность на себя», – сказано в письменном заявлении Иашвили.

Позже с заявлением выступил и главный тренер сборной Вилли Саньоль. В интервью итальянскому изданию TuttoMercatoWeb он заявил:

«Хочу извиниться перед болельщиками за эту ошибку, из-за которой чувствую себя ужасно. Я был уверен, что после группового этапа все карточки аннулируются, и сказал об этом игрокам. К сожалению, не проверил регламент».

Между тем весной 2024 года определятся последние участники Евро-2024. Попасть на чемпионат Европы сможет и сборная Грузия. В первом раунде плей-офф 21 марта 2024 года команда сыграет с Люксембургом, а если выйдет во второй раунд, то сразится с победителем матча Казахстан – Греция.

Между тем 2023 год стал одним из самых худших в истории национальной сборной по регби. Впервые за 20 лет команда завершила свое участие в Кубке мира, не сумев выиграть ни одной игры в группе.

В матче с Австралией грузинская сборная проиграла со счетом 15:35, Фиджи уступила со счетом 12:17, с Португалией сыграла вничью – 18:18, а последний матч проиграла Уэльсу со счетом 19:43.

Многие представители спортивной общественности заявляли, что одной из причин такой игры было большое количество травм у игроков. К примеру, в матче против сборной Уэльса травмы получили два спортсмена – Акакий Табуцадзе и Деме Тапладзе. Последний выбыл из игры, и на поле осталось 13 «крестоносцев» (против 15 регбистов из команды Уэльса).

Главный тренер сборной Грузии Леван Маисашвили так объяснил неуспех:

«Целью была победа в двух играх, чего нам не удалось сделать. Но мы боролись до конца в каждом матче, никогда не сдавались. Проблема в том, что у нас нет страны первого уровня по соседству, мы как островок. Нам необходимо больше матчей со сборными первого уровня, нам не хватает этого опыта. Нам нужно больше выступать против стран, которые находятся выше нас в рейтинге. За сезон мы проводим 11 матчей, большинство из них против стран второго уровня».

Впрочем, были и другие причины такого провала – внутренние конфликты в Союзе регби, заявил в одном из интервью «Эху Кавказа» Темур Бендиашвили – заслуженный тренер по регби.

«Что касается финансирования, тут никто жаловаться не будет. Но ведь дело не только в финансировании, столько всего необходимо еще сделать… Вообще, семь лет назад в выборах президента союза победили «торгаши», тогда два голоса не добрал Илья Зедгенидзе – бывший капитан сборной, великолепный спортсмен и человек. С тех пор начались проблемы. Но я надеюсь, что все постепенно исправится. Главное, что спортсмены у нас хорошие, еще покажут себя на чемпионате мира. У нас есть возможность для прогресса».

После матчей во Франции Грузия опустилась на 14-ю позицию в мировом рейтинге регби. До начала Кубка мира «Лелос» занимали 11-ю строчку.

Спустя несколько дней после завершения турнира Союз регби сообщил о том, что Леван Маисашвили решил уйти в отставку. В союзе сначала старались отвергать появившуюся в сетях информацию об отставке главного тренера, заявляя, что причины неудачи грузинской команды будут проанализированы в ближайшее время. И, судя по всему, анализ дал результат не в пользу Маисашвили.

Он возглавил сборную Грузии в 2020 году. Под его руководством «Борджгалоснеби» провели 41 матч (25 побед, 13 поражений, три ничьи). С Маисашвили сборная Грузии впервые победила соперников первого уровня – Италию и Уэльс в 2022 году, и выиграла подряд четыре чемпионата Европы.

Официально имя нового тренера пока не названо (на момент написания сюжета), однако под конец года в СМИ, и не только в грузинских, стала просачиваться информация о том, что грузинскую сборную будет тренировать английский специалист, 52-летний Ричард Кокерилл.

В середине декабря он посетил Грузию, и, как сообщают источники, приближенные к руководству Союза регби, переговоры прошли успешно и в ближайшее время будет оформлен 4-летний контракт.

Еще в начале сезона Кокерилл был назначен главным тренером французского клуба «Монпелье», но из-за неудачного выступления в чемпионате Франции его уволили 21 ноября.

Ранее он играл в составе английских клубов «Ковентри», «Лестер» и «Клермон». С 2005 года Кокерилл начал тренерскую деятельность. Поначалу он тренировал нападающих в «Лестере», работал главным тренером во французских клубах «Тулон» и «Монпелье» и шотландском «Эдинбурге». До назначения в «Монпелье» Кокерилл был тренером нападающих сборной Англии.

Более успешный год выдался в тяжелой атлетике. Грузинский тяжеловес Лаша Талахадзе в очередной раз завоевал титул чемпиона Европы. На стартовавшем в мае 2023-го турнире в Тиране Талахадзе завоевал золото, успешно использовав все три попытки в рывке. Он взял вес в 210, 217 и 222 кг. В толчке Лаша использовал всего две попытки и, взяв вес в 246 и 252 кг, вновь стал обладателем золотой медали. Таким образом, Талахадзе завоевал титул чемпиона Европы в двоеборье с суммарным весом 474 кг, а Турманидзе занял пятое место с весом 392 кг.

«Я хочу сказать большое спасибо болельщикам, очень многие приехали сюда, их было столько, что я даже не чувствовал, что нахожусь в другой стране. Мне удалось в 7-й раз сохранить титул чемпиона Европы. Из-за определенных травм это был своеобразный экзамен для меня, но мне удалось перебороть себя психологически. Возвращаюсь в Грузию с очень хорошим результатом, так и продолжу», – заявил Талахадзе по завершении чемпионата Европы.

В 7-й раз за свою карьеру Талахадзе в 2023 году завоевал и титул чемпиона мира. На этот раз на прошедшем в Саудовской Аравии турнире спортсмен одолел в рывке 208, 215 и 220 кг. Его результат в толчке – 245 и 253 кг. В жиме двумя руками вес, преодоленный Лашей, составляет 473 кг.

После победы на чемпионате мира Талахадзе стал первым в истории грузинского спорта семикратным чемпионом мира в олимпийских видах спорта.

В апреле Национальная федерация тяжелой атлетики сообщила о результатах опроса, проведенного Федерацией Европы, согласно которому лучшим тяжелоатлетом 2022 года стал Лаша Талахадзе. А в конце года Национальный олимпийский комитет Грузии назвал его лучшим спортсменом Грузии.

Такого же титула среди женщин удостоилась фигуристка Анастасия Губанова. Российская спортсменка Анастасия Губанова перешла в сборную Грузии в 2021 году и уже в 2023, выступая под грузинским флагом, завоевала золото чемпионата Европы.

Выступая на турнире в Эспоо (Финляндия) в женском одиночном катании, Губанова набрала 69,81 балла и принесла Грузии первую в истории золотую медаль чемпионата Европы. Ранее лучшим достижением грузинских фигуристов на континентальном первенстве были три бронзовые медали. Дважды, в 2010 и 2012 годах, призером чемпионата Европы в женском одиночном катании становилась Элене Гедеванишвили. В 2020 году бронзу в мужском одиночном катании завоевал Морис Квителашвили.

Отметился в 2023 году и грузинский фехтовальщик Сандро Базадзе. В июне он во второй раз подряд завоевал титул чемпиона Европы на турнире, проходившем в Пловдиве (Болгария). В полуфинальной стадии он одолел турка Энвера Йылдырыма (15:7), а в финале турнира победил венгра Андреаса Сатмара (15:11).

А в июле 2023-го Базадзе завоевал серебряную медаль на чемпионате мира в Италии. В финальном поединке он уступил американцу Эли Дершвицу:

«Это очень сильный спортсмен. Я неоднократно встречался с ним и побеждал его не один раз в разных турнирах. На этот раз он был, наверное, в лучшей форме, это был его день. Вот так произошло, он победил на данном этапе, но я уверен – и буду очень много работать для этого, максимально подготовлюсь на будущее, – что в следующий раз результат будет зафиксирован в мою пользу», – сказал в интервью «Эху Кавказа» Базадзе по возвращении в Грузию.

Сейчас спортсмен активно готовится к предстоящей Олимпиаде, на которой рассчитывает завоевать золото.

«Для меня Олимпийские игры в Париже – это самое главное соревнование и самая главная цель. Естественно, я поеду туда для победы и готовлюсь только для победы в Олимпиаде. Вы знаете, что у меня уже был такой шанс, однако, к сожалению, исполнить задуманное мне помешали коррумпированные и очень плохие судьи. До игр в Париже остался один год, и я сделаю все, чтобы подобное не повторилось, чтобы порадовал своей победой своих болельщиков и всю Грузию», – говорит Сандро Базадзе.

Приятной новостью для болельщиков стало и то, что в число участников предстоящей Олимпиады войдет и стрелок Нино Салуквадзе. Три года назад, после Олимпиады в Токио спортсменка сказала, что планирует продолжить карьеру в качестве тренера, однако в июне 2023-го заявила, что все же поедет на Летние игры-2024. Таким образом, Салуквадзе побьет свой же рекорд по числу участий в олимпиадах среди женщин, парижские Олимпийские игры станут десятой Олимпиадой, в которой примет участие обладательница всех олимпийских титулов, чемпионка мира и Европы в стрельбе из пневматического пистолета Нино Салуквадзе. Соответствующее решение было принято на Европейских играх-2023, состоявшихся в Польше. На турнире по стрельбе из спортивного пистолета на 25 метров спортсменка заняла четвертое место, а по завершении соревнований поделилась новостью:

«Сегодня, когда в нашем виде (спорта) разыгрывалась лишь одна квота (путевка) на Олимпийские игры в Париже, в финале в очень сложной борьбе я получила эту лицензию. Это будет десятая Олимпиада для меня».

В Национальном олимпийском комитете и Минспорта приветствовали решение Салуквадзе продлить карьеру спортсмена еще на год. «Она феномен, на который могут равняться будущие поколения», – заявил в одном из интервью член парламентского комитета по делам спорта Грузии Шота Хабарели.

Что касается самих Летних Олимпийских игр, они пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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