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Национальную библиотеку парламента Грузии возглавит Константин Гамсахурдия

Константин Гамсахурдия
Константин Гамсахурдия

Константин Гамсахурдия сменит Георгия Кекелидзе на посту директора Национальной библиотеки парламента Грузии. Эту информацию Гамсахурдия подтвердил грузинской службе Радио Свобода. По его словам, предложение он получил от председателя парламента.

«Подтверждаю, и я дал согласие. Для начала работы потребуется некоторое время, но не много. Здесь есть некоторые процедурные вопросы», - говорит он. Константин Гамсахурдия - старший сын первого президента Грузии Звиада Гамсахурдия.

Георгий Кекелидзе был руководителем Национальной библиотеки с 2012 года.

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