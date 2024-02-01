Accessibility links

Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Новости

Президент Грузии приветствует выделение Евросоюзом помощи Украине

Саломе Зурабишвили
Саломе Зурабишвили

Президент Грузии Саломе Зурабишвили приветствует выделение Евросоюзом помощи Украине в 50 млрд евро, отметив, что народ Грузии «приветствует мужество и решимость Европейского союза», пишет SOVA.

По словам Зурабишвили, сегодня победили общее будущее и нераздельная безопасность Грузии, Украины и стран ЕС.

«Это соглашение демонстрирует европейское единство, ответственность и солидарность. Мы приветствуем смелость и решимость ЕС. Мы, грузины, убеждены, что наше общее будущее и наша нераздельная безопасность сделали сегодня большой шаг вперед», - подчеркнула Зурабишвили.

  • 1 февраля Евросоюз решил предоставить Украине пакет финансовой поддержки в размере 50 млрд евро. Ранее против пакета выступал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Форум

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG