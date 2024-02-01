Президент Грузии приветствует выделение Евросоюзом помощи Украине

Президент Грузии Саломе Зурабишвили приветствует выделение Евросоюзом помощи Украине в 50 млрд евро, отметив, что народ Грузии «приветствует мужество и решимость Европейского союза», пишет SOVA.

По словам Зурабишвили, сегодня победили общее будущее и нераздельная безопасность Грузии, Украины и стран ЕС.

«Это соглашение демонстрирует европейское единство, ответственность и солидарность. Мы приветствуем смелость и решимость ЕС. Мы, грузины, убеждены, что наше общее будущее и наша нераздельная безопасность сделали сегодня большой шаг вперед», - подчеркнула Зурабишвили.