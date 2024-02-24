Ираклий Кобахидзе: Грузия твердо стоит на стороне украинского народа

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе подчеркнул, что Грузия твердо стоит на стороне дружественного украинского народа, что выражается не только словами, но и в мощной политической и гуманитарной поддержке. Заявление главы правительства распространяет администрация.

Кобахидзе отмечает, что российская военная агрессия унесла жизни десятков тысяч украинцев, в том числе сотен детей.

«Ровно 2 года назад огромная несправедливость обрушилась на головы нашего дружественного украинского народа. Российская военная агрессия унесла жизни десятков тысяч украинцев, в том числе сотен детей, более 10 миллионов человек стали беженцами, экономика и инфраструктура страны были разрушены, 20% территории Украины было оккупировано.

Война каждый день приносит жертвы и разрушения, которые обязательно должны прекратиться. Грузия твердо стоит на стороне дружественного украинского народа, что выражается не только на словах, но и в мощной политической и гуманитарной поддержке. Я желаю мира, суверенитета и территориальной целостности нашему дружественному украинскому народу», - говорится в заявлении премьера Грузии, пишет SOVA.

Напомним, 24 февраля 2022 года российские войска вторглись на территорию Украины. Москва развязала полномасштабную войну, разрушившую целые города и унесшую многочисленные жизни мирных украинцев, а также военных с обеих сторон.

По данным Мониторинговой миссии ООН по правам человека, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину погибли не менее 10 тысяч мирных жителей, в том числе более 560 детей. Около 18 500 человек получили ранения.