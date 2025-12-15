Алиев предложил амнистировать более 20 тысяч человек

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выдвинул инициативу об объявлении амнистии по случаю «Года Конституции и Суверенитета», сообщает государственное агентство «Азертадж». Документ внесён в Милли Меджлис – парламент страны.

«Согласно проекту акта об амнистии, предусматривается освобождение от наказания или уголовной ответственности лиц, принимавших участие в боевых операциях за защиту суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики, в том числе в Отечественной войне и антитеррористической операции, проведённой 19–20 сентября 2023 года, а также близких родственников лиц, погибших или пропавших без вести в ходе этих операций, лиц, получивших инвалидность в результате военной провокации Республики Армения против гражданского населения, а также женщин, лиц, достигших 60 лет, лиц, являвшихся несовершеннолетними на момент совершения преступления, и других лиц», – сказано в документе.

Кроме того, ряд лиц, приговорённых к лишению свободы за преступления, «не представляющие большой общественной опасности», менее тяжкие преступления, а также преступления, совершённые по неосторожности, будет освобождён от наказания либо неотбытая часть их наказания будет сокращена.

Ожидается, что амнистия станет крупнейшей по числу лиц, в отношении которых она будет применена, в том числе по количеству осуждённых, освобождённых от лишения свободы. По предварительным данным, акт затронет более 20 тысяч человек. Более 5 тысяч осуждённых будут освобождены от наказания в виде лишения свободы, срок лишения свободы более чем у 3 тысяч человек будет сокращён, свыше 7 тысяч осуждённых будут освобождены от наказания в виде ограничения свободы, около 4 тысяч – от иных наказаний, не связанных с лишением свободы, либо от условных наказаний. Кроме того, более тысячи человек будут освобождены от уголовной ответственности.