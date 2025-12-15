Топурия рассказал о личных проблемах, вынудивших его взять паузу в UFC

Непобеждённый обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе Илия Топурия опубликовал заявление в социальных сетях. По словам спортсмена, ему пригрозили распространением необоснованных обвинений в домашнем насилии, «если не будут выполнены определённые финансовые требования».

«Все соответствующие доказательства были тщательно сохранены и задокументированы, включая аудиозаписи, письменные сообщения, показания свидетелей и видеоматериалы. Эти доказательства были переданы в соответствующие органы для возбуждения судебного иска в связи с попыткой вымогательства, фальсификацией документов, незаконным присвоением денежных средств и личного имущества, а также многочисленными угрозами.

Моё первоначальное решение хранить молчание было принято исключительно для того, чтобы защитить моих детей, которые являются самой важной частью моей жизни. Однако я пришёл к пониманию, что молчание в этих обстоятельствах не защищает правду – оно позволяет распространиться ложным представлениям.

Те, кто меня знают, могут засвидетельствовать, что я никогда не прибегал к насилию любого рода и что моя жизнь и карьера всегда основывались на дисциплине, уважении и честности. Я полностью доверяю судебному процессу и позволю правовой системе установить факты на основе доказательств.

Из уважения к моим детям и текущему судебному разбирательству я не буду делать никаких дальнейших публичных заявлений. Я со всем уважением прошу избегать спекуляций и соблюдать конфиденциальность моей семьи в это непростое время. Правда не требует объёма – она требует фактов», — написал Топурия.

Ранее проживающий в Испании 28-летний грузинский боец заявил, что не будет проводить бои в первом квартале 2026 года из-за проблем личного характера. За временный пояс в лёгком весе в главном поединке турнира UFC 324, который состоится 24 января, сойдутся американец Джастин Гэтжи и британец Пэдди Пимблетт.

Ранее СМИ писали, что Илия Топурия расстался с женой Джорджиной Баделл. Пара удалила совместные фотографии из социальных сетей. У супругов двое детей – сын Уго, родившийся в 2019 году, и дочь Джорджина, появившаяся на свет в 2024 году.