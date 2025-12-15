Надеюсь, с поддержкой народа Грузии правительство вернётся на европейский путь – Марта Кос

Еврокомиссар по вопросам расширения, Марта Кос, и министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис в Брюсселе, перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам, прокомментировали текущую ситуацию в Грузии.

«У Грузии такой откат (на пути европейской интеграции), какого нет ни у одной другой страны», – вновь заявила Кос.

«Хочу обратиться к правительству: если страна хочет двигаться вперёд по европейскому пути, нужно действовать иначе. Мы продолжим поддерживать гражданское общество и независимые СМИ, потому что это важно не только для того, чтобы дать людям надежду, но и чтобы сказать правительству, что игнорировать волю народа неправильно», – подчеркнула она.

«Говоря о Грузии, я действительно надеюсь, что с поддержкой вашего народа власти вернутся на европейский путь. Но, конечно, это решение остаётся за ними», – добавила еврокомиссар.

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что выход из кризиса возможен через проведение справедливых выборов:

«Выход из ситуации – это то, к чему мы призывали ещё год назад. Нам необходимо восстановить доверие к демократическим институтам и процессам в Грузии. Это подразумевает организацию свободных и справедливых выборов и последующий прогресс».

Он также отметил тревожные тенденции: «С другой стороны, мы видим процессы деградации и отката демократии. Это действительно огорчает, особенно учитывая большие ожидания литовского народа и грузинского народа относительно европейской перспективы и такой сильной поддержки членства в ЕС».

Будрис выразил уверенность в европейском будущем Грузии, но отметил, что действия нынешнего режима против политической оппозиции и участников протестов «не соответствуют этому».

«Надеюсь, что в следующем году мы продолжим поддержку гражданского общества и организаций в Грузии. Действительно надеюсь, что режим в стране изменит позицию. Также надеюсь, что власти пересмотрят стратегически вопрос: где место Грузии? Сейчас, когда происходят такие важные геополитические изменения в мире, это ключевой вопрос для Тбилиси – где мы и с кем?» – сказал он.